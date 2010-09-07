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Samsung AMOLED ekran üretimi için 2.1 milyar dolara yeni fabrika kuruyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung uzun süredir kapasite sorunu yaşadığı ve bu nedenle müşteri kaybettiği AMOLED ekran üretimine hız veriyor. Güney Koreli elektronik devinden yapılan açıklamaya göre AMOLED ekran üretimini arttırmak için ülkenin başkenti Seul'ün güneyinde, 2.1 milyar dolarlık yatırımla yeni bir fabrika planlanıyor. Wall Street Journal da yayınlanan habere göre, inşası planlanan Tang Jung tesisi ile birlikte Samsung'un AMOLED ve onun varyasyonu olan Super AMOLED ekran üretim kapasitesi 3 milyondan 30 milyona çıkacak. AMOLED ekranlı cihaz sayısının 2015'e kadar 35 kat artarak 700 milyon seviyesine ulaşacağını öngören Samsung'un, yaptığı ciddi yatırımlar sonrasında AMOLED ekran teknolojisinden ciddi gelirler elde etmeye başladığı ve yeni tesis ile birlikte üretim kapasitesine ek olarak gelirlerinde de önemli artışlar olmasını beklediği de gelen haberler arasında yer alıyor.

Akıllı telefonlar için küçük boyutlu AMOLED ekranlara yoğunlaşacak olan tesiste, daha çok 3-inç ve üzeri ekranlartın üretileceği belirtiliyor.


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FİRUKO 7 yıl
Samsungun hakkını samsunga verelim .
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yumyjikk 7 yıl
Sendemi Yapacaksın :)
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gimmeluck 7 yıl
hmm bi is basvurusu yapiyim oraya
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Neyıh 9 yıl
şu amoled ve led ekranlarının üretim aşamasını gösterseler keşke
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