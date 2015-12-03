Samsung, Almanya'dan sonra İngiliz kamera pazarından da çekiliyor





Satışların ve gelirlerin azalması ne kadar yenilikçi olsa da firmaların o sektörde kalıcı olmasını engelliyor. Daha önce düşen satışlar nedeniyle dizüstü bilgisayar ve Chromebook sektörlerinden çekileceğini açıklayan Samsung, kamera sektörüne de yavaş yavaş veda ediyor. Firma şimdi de İngiliz kamera pazarından çekildiğini açıkladı.





Son yıllarda akıllı telefon kameralarının gelişmesi ve kompakt kameralar ile yarışır hale gelmesi, kamera pazarına da darbe vurmaya başladı. Özellikle kompakt kamera konusunda sektörün devlerinin kan kaybettiğini görüyoruz. Bunlardan birisi olan Samsung, tüketici elektroniği sektöründe üçüncü pazara da veda etmek zorunda kalacak gibi görünüyor.





Samsung, Alman pazarı için kullandığı ifadelerin aynısını kullanmış. Yine İngiliz kamera pazarında da bir süredir dijital kamera, video kaydedici ve aksesuar ürünlerine olan ilginin giderek azalması söz konusu. Samsung da bu bakımdan ülkede kamera ürünlerinin ve ekipmanlarının satışlarına son verme kararı aldı.





Satışların azalması aslında Samsung'un kötü işler yaptığı anlamına gelmiyor. Firmanın NZ1 gibi aynasız kamera modelleri oldukça beğeniliyordu ancak pazarda genel manada karlılık azaldığı için Samsung'un buna karşı yapacağı birşey de kalmıyor. Daha önce de dile getirildiği gibi Samsung'un kamera pazarından tamamiyle çekilmesi bekleniyor.

http://wccftech.com/samsung-shuts-down-its-camera-business-are-the-curtains-closing-one-by-one-for-the-tech-giant/?utm_campaign=Roost&utm_source=Roost&utm_medium=push