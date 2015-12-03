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Samsung, Almanya'dan sonra İngiliz kamera pazarından da çekiliyor

Geçtiğimiz hafta sürpriz bir kararla Alman kamera pazarından çekildiğini duyuran Samsung, gittikçe zayıflayan satışlar nedeniyle bu hamlesini geniş çaplı bir stratejiye dönüştürmek üzere.
3 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung, Almanya'dan sonra İngiliz kamera pazarından da çekiliyor


Satışların ve gelirlerin azalması ne kadar yenilikçi olsa da firmaların o sektörde kalıcı olmasını engelliyor. Daha önce düşen satışlar nedeniyle dizüstü bilgisayar ve Chromebook sektörlerinden çekileceğini açıklayan Samsung, kamera sektörüne de yavaş yavaş veda ediyor. Firma şimdi de İngiliz kamera pazarından çekildiğini açıkladı. 

Son yıllarda akıllı telefon kameralarının gelişmesi ve kompakt kameralar ile yarışır hale gelmesi, kamera pazarına da darbe vurmaya başladı. Özellikle kompakt kamera konusunda sektörün devlerinin kan kaybettiğini görüyoruz. Bunlardan birisi olan Samsung, tüketici elektroniği sektöründe  üçüncü pazara da veda etmek zorunda kalacak gibi görünüyor. 

Samsung, Alman pazarı için kullandığı ifadelerin aynısını kullanmış. Yine İngiliz kamera pazarında da bir süredir dijital kamera, video kaydedici ve aksesuar ürünlerine olan ilginin giderek azalması söz konusu. Samsung da bu bakımdan ülkede kamera ürünlerinin ve ekipmanlarının satışlarına son verme kararı aldı. 

Satışların azalması aslında Samsung'un kötü işler yaptığı anlamına gelmiyor. Firmanın NZ1 gibi aynasız kamera modelleri oldukça beğeniliyordu ancak pazarda genel manada karlılık azaldığı için Samsung'un buna karşı yapacağı birşey de kalmıyor. Daha önce de dile getirildiği gibi Samsung'un kamera pazarından tamamiyle çekilmesi bekleniyor.  

http://wccftech.com/samsung-shuts-down-its-camera-business-are-the-curtains-closing-one-by-one-for-the-tech-giant/?utm_campaign=Roost&utm_source=Roost&utm_medium=push Yorum Yaz
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swat882 3 yıl en beğenilen smart1978
smart1978

Samsung un derdi daha cok kar elde etmek ...

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atesses 3 yıl
Akıllı telefonlar çıktıktan sonra eskisi gibi çok fazla satılmıyordu zaten
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DH Misafiri 3 yıl
Aslinda Nx serisi ile cok Guzel aynasiz kameralar Verdi Samsung piyasaya. Ama insanlardaki yerlesik canon/Nikon algisini yenemedi.
Ama Bence yine de yanlis yapiyor kamera isinden cikmakla. Apsc sensorlu kameralarda nx300 kanimca halen p/f lideri. Kaldiki lens fiyatlari acisindan tam bir fotografciliga giris kamerasi.
Bence tek yapmalari gereken kameralarindan ivir zivir teknolojileri cikarip yerine vizor koymakti. Nx300um var, cift bant WiFi baglanti, direct email veya sosyal aga gonderim, ve daha baska baska kullanmadigim bir suru teknolojileri var. Onlar yerine vizor olsaydi cok daha cazip olurdu benim icin.
Bir konuda kameralarin neredeyse hic degistirilmemesi. Telefon pazari gibi degil, Ben nx300um bozulmadigi surece veya profesyonel olarak fotografciliga baslamadigim surece yeni makine almam. Cogu kisi ayni sekilde.
Neyse manacak lensler daha da ucuzlar , biz de nasipleniriz bu cekilisten artik.
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kadirirdem 3 yıl
Kar edemediği pazardan çekiliyor
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Spiderhip 3 yıl
Haklılar bencede. Biz de mesela Nx300 falan almayı düşünüyorduk amatör çekimler yaparız diye. Sonrasında Samsung S4 Zoom'u görünce ya hem akıllı telefon olsun hem de kaliteli çekim yapsın, bunu alalım bari dedik. Sonra üst modeli çıkınca ve tabi yapısı da biraz zorlayınca onu akrabaya verip yerine Samsung K Zoom aldık. Gayet güzel şekilde de işimizi görüyor, 20Mp, 10x optik zoom falan bizi kesti. Bizim gibi daha bir çok insanın fotoğraf makinesi nefsi bu şekilde köreliyordur.
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filteke 3 yıl
şu beğenmeme tuşu nereye gitti?
Samsung pazardan çekilmek ile iyi ediyor, makinaları ahım şahım değil, öncü firmalar ile rekabet edemedi,
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EnemyDestroyeD 3 yıl
Nikon ve Canon varken çok sönük kalıyor diğer markalar
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smart1978 3 yıl
Samsung un derdi daha cok kar elde etmek ...
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swat882 3 yıl smart1978
smart1978

Samsung un derdi daha cok kar elde etmek ...

Hayır kurumumu zannetmiştin?
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Computeus 3 yıl
NX sistemini Nikon aldı. Büyük ihtimal bu nedenle çekiliyor.
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