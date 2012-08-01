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Samsung, Apple davasında mahkemenin reddettiği delilleri internette yayınladı

6 yıl
6,1b
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77
Cep Telefonu Diğer
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Samsung, Apple davasında mahkemenin reddettiği delilleri internette yayınladı
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Apple'ın Samsung'a açtığı dava, Amerika'nın Kaliforniya eyaletinin San Jose şehrindeki Güney Bölge Mahkemesi'nde devam ediyor. Davanın ilk günü, Samsung için pek iyi geçmedi. Cupertino merkezli üreticinin iPhone serisi akıllı telefonlarında Sony'den esinlendiğini iddia eden Samsung'un sunduğu deliller reddedildi.
Daha önce Apple'ın tasarımcılarından Shin Nishibori ile irtibata geçen Samsung, edindiği bilgiler ışığında iPhone modellerinin tasarımında Sony'den esinlenildiğini iddia etmişti. Mahkemede Nishibori'yi tanık olarak kullanmak isteyen Güney Koreli üretici, kısa süre önce tasarımcının avukatından gelen açıklamayla hayal kırıklığına uğradı. Yaklaşık 10 senedir Apple'da çalışan Shin Nishibori, Temmuz ayında işinden ayrılıp, sağlık problemleri sebebiyle Hawaii'ye yerleşmişti. Samsung, elindeki delillerle iddiasını ispatlayabileceğine inanıyordu, ancak davanın sonucunu etkileyebilecek bu delillerin kabul edilmemesi firmanın planlarını bozdu.
Samsung'un avukatı John Quinn, delillerin kabulünde ısrar edince mahkeme tarafından uyarıldı ve ilk gün Apple'ın lehine sona ermiş oldu. Fakat delillerine güvenen şirket yetkilileri, All Things D ve diğer büyük medya organlarına iPhone öncesi telefon ve arayüz tasarımlarını da kapsayan reddedilmiş belgeleri dağıttı. Bu durum yargıç Luch Koh'u bir haylı kızdırdı, dağıtımı gerçekleştiren şahsa ceza verilmesi gündemde. Apple ise; delillerde yer alan prototipin eğlence amacıyla yapılmış bir tasarım egzersizi olduğunu söyleyerek kendini savunmuştu.
Davanın ikinci gününde Apple'ın dünya geneli pazarlama bölümünden sorumlu üst düzey başkan yardımcısı Phil Schiller ifade verecek. Jonathan Ive ile Shin Nishibori arasında geçen diyalog, şirket içi bir e-posta, Samsung'un ilk iPhone öncesi cihaz ve yazılım tasarımlarını gün yüzüne çıkaran delillere aşağıdan göz atabilirsiniz.
Samsung, Apple davasında mahkemenin reddettiği delilleri internette yayınladı
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Samsung, Apple davasında mahkemenin reddettiği delilleri internette yayınladı
Tam Boyutta Gör

Samsung, Apple davasında mahkemenin reddettiği delilleri internette yayınladı
Tam Boyutta Gör

Samsung, Apple davasında mahkemenin reddettiği delilleri internette yayınladı
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http://allthingsd.com/20120731/samsung-goes-public-with-excluded-evidence-to-undercut-apples-design-claims/#slideshow-1-12 Yorum Yaz
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floydrose 6 yıl en beğenilen
delillerine güvenen şirket yetkilileri, All Things D ve diğer büyük medya organlarına iPhone öncesi telefon ve arayüz tasarımlarını da kapsayan reddedilmiş belgeleri dağıttı. Bu durum yargıç Luch Koh'u bir haylı kızdırdı.
Apple ise; delillerde yer alan prototipin eğlence amacıyla yapılmış bir tasarım egzersizi olduğunu söyleyerek kendini savunmuştu.
Apple size inandırıcı geliyor mu? Bana gelmiyorda.
delillerine güvenen şirket yetkilileri, All Things D ve diğer büyük medya organlarına iPhone öncesi telefon ve arayüz tasarımlarını da kapsayan reddedilmiş belg...
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Yanıtla +53
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Psycna 6 yıl Dark Shade
darqshade

tüm dokunmatik telefonlar birbirlerine benzer bunda anormal bişey yok...

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darqshadetüm dokunmatik telefonlar birbirlerine benzer bunda anormal bişey yok...
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3 Yanıt Yanıtla +9
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erci501 6 yıl
delillerine güvenen şirket yetkilileri, All Things D ve diğer büyük medya organlarına iPhone öncesi telefon ve arayüz tasarımlarını da kapsayan reddedilmiş belgeleri dağıttı. Bu durum yargıç Luch Koh'u bir haylı kızdırdı.
yargıçmısın apple avukatımısın?
hem tasarımı çal hemde başkasına benim tasarımımı çaldı diye dava aç sonra yargıcı ayart.

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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
delillerine güvenen şirket yetkilileri, All Things D ve diğer büyük medya organlarına iPhone öncesi telefon ve arayüz tasarımlarını da kapsayan reddedilmiş ...
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2 Yanıt Yanıtla +7
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DH Misafiri 6 yıl
ZULA_BABA
sorularımız şunlar. Apple ıphonu çıkarmadan önce dokunmatik telefon mu vardı ( 5 kere basınca algılayan sony pdaları saymazsak ) ? Apple ,Ipadi çıkarmaza Tablet mi vardı ? ıpad olmasa galaxy tab diye bişey olacakmıydı ? Apple ,Siri yi çıkarmasa sesle kontrol mü vardı ? Samsung galaxy s3 e voice control koyacakmıydı ? Apple ,app store bu kadar başarılı olmasa ,türkiyede android market diye birşey olacakmıydı ? nokia gibi sis dosyalarını indrip teleofna atıp kurardık... Apple retine ekran çıkarmasaydı ,samsung süper amoled le uğraşırmıydı ? Demem odur ki , ne zaman bu firmalar apple taklit etmeyi bırakır ,aksine appleden farklı birşeyler ortaya çıkarmaya çalışır , o zmn apple ı geçebiller aksi haldee apple her zaman kral kalır.

Belki çok farklı bi yorum olcak ama ilk tablet (veya tablet pc) fikrinin insanlara filmlerle aşılandı(19ler) 2000lerde microsoft ilk tablet ''pc'' yi yaptığında bu sadece dokunmatik ekranlı bir laptop olarak görüldü ve diğer markalarcada böyle yorumlandığındandırki bir dönem dokunmatik döner ekranlı pcler piyasadaydı.Günümüzdeki tabletlerde gelişen mobiliteye ayak uydurmuş olan 2000lerde tanıtılan microsoftun tabletinden farksız değildir bence.
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speedycruiser 6 yıl
Bunu birde ex-apple şimdiki android sahipLERİNE soralım. Apple nasıl sevişiyor, sevişirken neler yapıyor , kaç farklı kişiyle kaç kez sevişti ;) birde onlara sormak lazım. Kim haklı ancak öyle öğrenilebilir . Hangisi iyi apple mı android mi ?

Double yapıp aynı anda ikisinide kullananlar olabilir bu arada yani , dublecilere onlarada sorulabilir

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_turbo_ 6 yıl
Apple Sonydenmi aldi orasini bilemem ancak Apple iOS taki menuyu LG den kopyaladigi kesin cunku LG nin kullandigi menuye cok benziyor Apple cikmadan önce LG menusu ve ikonlari suanki iOS taki menuyle cok benzer. Teknolojide tum urunler birbirinden esinlenir bu normaldir. Su varki inkar edilemez oda Samsung ilk Galaxy serisinde iphonea benzetmeye kasitli calisti ve Galaxy ismi un yaptiktan sonra bu benzetmeden vazgecti bakiniz Galaxy 3. Ancak arabalari gozonune alalim tum markalar birbirine benziyor hepsinde klima var nerdeyse ayni teknoloji ancak hic duymadimki bir araba firmasi digerini dava etmis. Kise klimaya sahip cikmaya calismiyor ayni sey teknolojidede olsa cok daha cabuk ilerler. Apple urunlerini kullanan biri olarak Applein kullandigi teknolojiyi sanki ilk kendi icat etmis gibi burnu havada tavrini sevmiyorum. Apple iyi calisiyor ancak digerlerini engellemeye calismak demek tewknolojiyi engellemek demek cunku Apple daha i4 serisinde flash isigi ve 5mp kamera kullanirken insanlar yillar öncesinde nokia ile 5mp ye alismisti bile. O yillardan ayakta kalan Samsungu ebrik etmek gerekir nokia gibi olmamak icin cok calisti ancak biraz malzeme kalitesine ve cikardiklari urune destek vermeye ozen gosterseler piyasayi plastik cöpüyle doldurmaktan vazgecseler cok insanin tercihi olur. Android ciktigi yillardan bu yana cok yol katetti sifirdan basladi bugun geldigi son nokta takdire deger umarim dahada iyi olur.
Firefox OS adli yeni bir isletim sistemide yolda oda ANdroid benzeri acik kaynak ve Linux cekirdekli, gerci iOS ta Linux cekirdekli zaten bu dokunmatikte iyi olmalarinin ortak noktalari Linux. Bir tuketici olarak isterimki ister iOS ister Firefox OS yada Android olsun birbirleriyle kafa kafaya gelcek sekle gelsinler hepsi stabil olsun, sadece Applein basarisi bana ne getiri nede götürür ben bir tuketiciyim ve en iyisini secerim illede Apple olsun demem alternatifim olsun isterim sonucta hicbiri benim firmam degil.
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ax 6 yıl
Benzerliklerin çok abartıldığını düşünüyorum. Galaxy tab ile iPad benzerliği bence yok.apple biraz samsungtan ders almalı bence tablet ergonomisi konusunda...
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speedycruiser 6 yıl
Yada kendini üstün olduğunu zanneden gücü ancak zayıflara yeten malların adaleti...muhahahaha
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aoguz 6 yıl
Demek ki adalet ABD'de aynı Türkiye'deki gibi işliyormuş. Hukukun üstünlüğü değil, üstünlerin hukuku geçerliymiş. Yargıç her yerde, Türkiye'de de ABD'de de aynıymış...
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ZULA_BABA 6 yıl
benim anlamadığım bundan sony değilde neden samsung şikayetçi oluyor ?

sony den esinlendiyse davayı sony nn açması gerekmiyormu ? samsunga giren çıkan ne ? baktı bok atcak başka bişey bulamıyor çamur atayım izi kalsın diyor :D
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Serkan.s 6 yıl
ziper_gazi_
benim anlamdığım prototip sony nin ve sony malına sahip çıkmıyor.. onu samsung savunuyor. sony de ayrı bi dava açsa ses getirir düşüncesindeyim.

Bunu anlamak neden bukadar zor? O cihazın Sony ile alakası yok, bir Apple çalışanı olan Shin Nishibori'nin Jonathan Ive'ın isteği üzerine Sony ve Sony benzeri tarzda tasarımı kendince yorumlayarak Apple için oluşturduğu çizimler. Yani herhangi bir sony ürünü ile alakası yok, bu zaten yukarıda konuda yazıyor...
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Psycna 6 yıl Serkan.s
Serkan.s

ziper_gazi_

benim anlamdığım prototip sony nin ve sony malına sahip çıkmıyor.. onu samsung savunuyor. sony de ayrı bi dava açsa ses getirir düşüncesindeyim.


Bunu anlamak neden bukadar zor? O cihazın Sony ile alakası yok, bir Apple çalışanı olan Shin Nishibori'nin Jonathan Ive'ın isteği üzerine Sony ve Sony benzeri tarzda tasarımı kendince yorumlayarak Apple için oluşturduğu çizimler. Yani herhangi bir sony ürünü ile alakası yok, bu zaten yukarıda konuda yazıyor...

daha okuduğunu anlayamayan adamlarla aynı forumdayız işte. belkide işlerine gelmiyor bilmiyorum ama o çizimlerin sony ile alakası yok. sony o çizimler yüzünden apple'a dava açsaydı en az sizin kadar salak olduğunu kanıtlardı çünkü o tasarımlar sony'nin değil. sony tarafından açılmış bir dava var mı? yok. o zaman susun.
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ziper_gazi_ 6 yıl
benim anlamdığım prototip sony nin ve sony malına sahip çıkmıyor.. onu samsung savunuyor.
sony de ayrı bi dava açsa ses getirir düşüncesindeyim.
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DH Misafiri 6 yıl
samsungun galaxy tab i ipade benziyor diye karar alan mahkemeler sony nın bu cıhazı ile iphone kasa yapısının birebir olduğunu görmemesi biraz garip evet telefon tablet gibi cihazlarda sınırlı alanda çalışmak gerekir sonuçta yuvarlak bir tablet çıkmaz çıksada tutmaz sen galaxy tab ipade benziyor diyorsan kı şeklen çok benzediğini sanmıyorum iphonun sony cihazının aynısı olduğunu belirtmen gerekir bu patent davaları saçmalamaya başladı apple üretkenlikte zorlanıyor gibime geliyor bana ki kendini geliştireceğine rakiplerini kısıtlamaya kalkıyor
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Rouvax 6 yıl
Ülkeler bazen yıldızlarını yaratmak ister.
Apple gibi kendi markası varken neden samsung lehine kararlar versin ki amerikan mahkemeleri ?
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bayraak 6 yıl
Nokia Apple'a dava açmalı nasıl olsa Snake AppStore'dan evvel Nokiada vardı
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yk.hashas 6 yıl
Eğer apple samsung tan üstünse bunu kanıtlasın dünya pazarlarında şuan 1 numara olan marka SAMSUNG tur.
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