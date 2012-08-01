Samsung, Apple davasında mahkemenin reddettiği delilleri internette yayınladı





Apple'ın Samsung'a açtığı dava, Amerika'nın Kaliforniya eyaletinin San Jose şehrindeki Güney Bölge Mahkemesi'nde devam ediyor. Davanın ilk günü, Samsung için pek iyi geçmedi. Cupertino merkezli üreticinin iPhone serisi akıllı telefonlarında Sony'den esinlendiğini iddia eden Samsung'un sunduğu deliller reddedildi.

Daha önce Apple'ın tasarımcılarından Shin Nishibori ile irtibata geçen Samsung, edindiği bilgiler ışığında iPhone modellerinin tasarımında Sony'den esinlenildiğini iddia etmişti. Mahkemede Nishibori'yi tanık olarak kullanmak isteyen Güney Koreli üretici, kısa süre önce tasarımcının avukatından gelen açıklamayla hayal kırıklığına uğradı. Yaklaşık 10 senedir Apple'da çalışan Shin Nishibori, Temmuz ayında işinden ayrılıp, sağlık problemleri sebebiyle Hawaii'ye yerleşmişti. Samsung, elindeki delillerle iddiasını ispatlayabileceğine inanıyordu, ancak davanın sonucunu etkileyebilecek bu delillerin kabul edilmemesi firmanın planlarını bozdu.

Samsung'un avukatı John Quinn, delillerin kabulünde ısrar edince mahkeme tarafından uyarıldı ve ilk gün Apple'ın lehine sona ermiş oldu. Fakat delillerine güvenen şirket yetkilileri, All Things D ve diğer büyük medya organlarına iPhone öncesi telefon ve arayüz tasarımlarını da kapsayan reddedilmiş belgeleri dağıttı. Bu durum yargıç Luch Koh'u bir haylı kızdırdı, dağıtımı gerçekleştiren şahsa ceza verilmesi gündemde. Apple ise; delillerde yer alan prototipin eğlence amacıyla yapılmış bir tasarım egzersizi olduğunu söyleyerek kendini savunmuştu.

Davanın ikinci gününde Apple'ın dünya geneli pazarlama bölümünden sorumlu üst düzey başkan yardımcısı Phil Schiller ifade verecek. Jonathan Ive ile Shin Nishibori arasında geçen diyalog, şirket içi bir e-posta, Samsung'un ilk iPhone öncesi cihaz ve yazılım tasarımlarını gün yüzüne çıkaran delillere aşağıdan göz atabilirsiniz.













http://allthingsd.com/20120731/samsung-goes-public-with-excluded-evidence-to-undercut-apples-design-claims/#slideshow-1-12