Samsung, Apple'a batarya tedariğini durduruyor

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Mobil cihaz segmentinin iki dev firması Samsung ve Apple arasında patent ihlali ile başlayan hukuki süreç, artık karşılıklı işbirlikilerinin sona erdirilmesi şeklinde devam ediyor.
Apple halen A serisi işlemcilerini Samsung'a ürettiriyor olsa da panel ve bellek yongaları gibi bileşenlerin tedariğinde alternatif yollar aramaya başlamıştı. Çinli Yicai sitesinin raporuna göre Samsung batarya tedariğini de kesmek üzere.
Apple, Macbook ve iPad modellerinin batarya bileşenini Samsung'dan tedarik etmekteydi. Ancak Samsung'un Apple için üretimi durdurması, firmanın farklı ortaklar arayışına girişmesine neden oldu.
Apple, batarya tedariği için Amperex Technology Limited (ATL) ve Tianjin Lishen Battery adlı iki Çinli üreticiye yönelmiş durumda. Sonraki iPad ve Macbook modellerinde batarya bileşenleri muhtemelen bu iki firmanın elinden çıkacak.
Samsung'un üretimi neden durduracağı ve bu kararın ilk olarak hangi firma tarafından alındığı bilinmiyor.
https://www.brightwire.com/news/255684-apple-may-have-shifted-battery-orders-to-atl-and-tiajin-lishen Yorum Yaz Paylaş Tweetle
reel deger, mal varlıkları , edilen kar , calıstırılan insan sayısı, bilanco ile ölçülür borsa marka degeri gibi reel olmayan seyler gercek deger belirtmez
samsung tel satıslarında lider apple ile kıyaslanamaz bile tabletde de hızla yukseliyor apple ise rekabet edemeyecegini anladı mahkemelerle ugrasıyor
4-5 tane alet üreten hatta üretemeyen ürettiren bir firma ile binlerce ürünü olan onlarca farklı alanda faaliyet gösteren firma kıyaslanamaz
İs donanim degil yazilim. Madem apple in yeni tedarikcilerinden alacagi pilin kotu olacagini soyluyorsunuz peki apple in cihazlari neden samsung cihazlarinindan daha uzun bir pil omru sunuyor ? Acaba samsung kendi pilini kullanmiyor mu ?
Hangi cihazı samsung un cihazından uzun pil ömrü sunmuş? CEvap alalım.. Ben vereyim.. Hiçbiri olacak o cevap
SAna 2. kez alıntı yapıyorum. Saçma sapan görsel paylaşmışsın. Buyur sana liste. Apple 55. sırada
money.cnn.com/...
sabah.com.tr/...
Apple neden bu listede yok? SAmsung 20. sırada. bu liste dünyanın en büyük şirketleri listesi. 2012 yılı üstelik. Sen halen marka değerinin şirketin büyüklüğü ile kıyaslamaya devam et. Apple ın elindeki para samsung un demirbaşlarını almaya yetmez.
Apple piyasa değeriyle sadece üstün. Gerçek şirket ve malvarlığı olarak samsung un yanında küçücük bir varlık olabilir sadece ;)
Sen biraz daha ekonomi oku kardeş. Samsung ve apple şirketlerin gerçek büyüklüğünü bi gör bakalım o zaman apple samsung un yanında küçücük bir sinek kadar kalıyor mu kalmıyor mu?
senin yorumun tamamen hayal ürünü. çıkar kaynak göster desem, ne göstereceğin belli
olay çok açık: Apple, Amerikan Büyükelçiliği'ne vize almaya gelmiş Türk vatandaşı muamelesi yapıyor Samsung'a
Dağılın beyler Steven Paul Jobs mezarından hortladı geldi Beklenen cevap buydu
Önce işlemci üretimini kesti Samsung, Daha sonra Ekran Üretimini kesti, Hala akıllanmayan apple'a şimdide batarya vermeyecek
Kare telefon patentinle mutlulukar dilerim apple...
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