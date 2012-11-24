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Samsung, Apple'a batarya tedariğini durduruyor

6 yıl
2,2b
1
63
Güç Kaynağı
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil cihaz segmentinin iki dev firması Samsung ve Apple arasında patent ihlali ile başlayan hukuki süreç, artık karşılıklı işbirlikilerinin sona erdirilmesi şeklinde devam ediyor.

Apple halen A serisi işlemcilerini Samsung'a ürettiriyor olsa da panel ve bellek yongaları gibi bileşenlerin tedariğinde alternatif yollar aramaya başlamıştı. Çinli Yicai sitesinin raporuna göre Samsung batarya tedariğini de kesmek üzere.

Apple, Macbook ve iPad modellerinin batarya bileşenini Samsung'dan tedarik etmekteydi. Ancak Samsung'un Apple için üretimi durdurması, firmanın farklı ortaklar arayışına girişmesine neden oldu.

Apple, batarya tedariği için Amperex Technology Limited (ATL) ve Tianjin Lishen Battery adlı iki Çinli üreticiye yönelmiş durumda. Sonraki iPad ve Macbook modellerinde batarya bileşenleri muhtemelen bu iki firmanın elinden çıkacak.

Samsung'un üretimi neden durduracağı ve bu kararın ilk olarak hangi firma tarafından alındığı bilinmiyor. 

https://www.brightwire.com/news/255684-apple-may-have-shifted-battery-orders-to-atl-and-tiajin-lishen Yorum Yaz
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osmanefeozkan 6 yıl en beğenilen
Lan bunun neresi apple içi samsung çıktı aletin
1 Yanıt Yanıtla +36
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IhtiyarDelikanli 6 yıl
bırakın herşeyi samsung üretsin üzerine bi meyva koyup 2 katına satarsınız
3 Yanıt Yanıtla +18
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12 Angry Men 6 yıl
iphone 'nun %50 si samsung muş
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1 Avatar
boramat 6 yıl
marka degeri falan filan hava civa apple satılıga cıkacak da biri o parayı mı vereck? tamamen afaki seyler , reklam, propaganda
reel deger, mal varlıkları , edilen kar , calıstırılan insan sayısı, bilanco ile ölçülür borsa marka degeri gibi reel olmayan seyler gercek deger belirtmez
samsung tel satıslarında lider apple ile kıyaslanamaz bile tabletde de hızla yukseliyor apple ise rekabet edemeyecegini anladı mahkemelerle ugrasıyor
4-5 tane alet üreten hatta üretemeyen ürettiren bir firma ile binlerce ürünü olan onlarca farklı alanda faaliyet gösteren firma kıyaslanamaz
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metallurgy 6 yıl
Kimsede dememis ki kelin ilaci olsa basina surer diye.

İs donanim degil yazilim. Madem apple in yeni tedarikcilerinden alacagi pilin kotu olacagini soyluyorsunuz peki apple in cihazlari neden samsung cihazlarinindan daha uzun bir pil omru sunuyor ? Acaba samsung kendi pilini kullanmiyor mu ?
1 Yanıt Yanıtla +1
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vamp 6 yıl metallurgy
metallurgy

Kimsede dememis ki kelin ilaci olsa basina surer diye.

İs donanim degil yazilim. Madem apple in yeni tedarikcilerinden alacagi pilin kotu olacagini soyluyorsunuz peki apple in cihazlari neden samsung cihazlarinindan daha uzun bir pil omru sunuyor ? Acaba samsung kendi pilini kullanmiyor mu ?

Hangi cihazı samsung un cihazından uzun pil ömrü sunmuş? CEvap alalım.. Ben vereyim.. Hiçbiri olacak o cevap
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vamp 6 yıl
visiotech.gen.tr
vamp
visiotech.gen.tr Finansal verilere göre Appleın marka değeri 182 milyar dolar, Samsungsa 14,2 milyar dolar. apple biter-miş, samsung işlemci vermese pil vermese batar-mış, apple samsungla başa çıkabilecek bir firma değil-miş. siz hangi dünyada yaşıyorsunuz olay çok açık: Apple, Amerikan Büyükelçiliğine vize almaya gelmiş Türk vatandaşı muamelesi yapıyor Samsunga
Sen biraz daha ekonomi oku kardeş. Samsung ve apple şirketlerin gerçek büyüklüğünü bi gör bakalım o zaman apple samsung un yanında küçücük bir sinek kadar kalıyor mu kalmıyor mu?
senin yorumun tamamen hayal ürünü. çıkar kaynak göster desem, ne göstereceğin belli
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SAna 2. kez alıntı yapıyorum. Saçma sapan görsel paylaşmışsın. Buyur sana liste. Apple 55. sırada
money.cnn.com/...
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visiotech.gen.tr 6 yıl
komik olma, aç güncel haberleri takip et. sabahın, akşamın yanlı haberlerini değil

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vamp 6 yıl
visiotech.gen.tr
vamp
visiotech.gen.tr Finansal verilere göre Appleın marka değeri 182 milyar dolar, Samsungsa 14,2 milyar dolar. apple biter-miş, samsung işlemci vermese pil vermese batar-mış, apple samsungla başa çıkabilecek bir firma değil-miş. siz hangi dünyada yaşıyorsunuz olay çok açık: Apple, Amerikan Büyükelçiliğine vize almaya gelmiş Türk vatandaşı muamelesi yapıyor Samsunga
Sen biraz daha ekonomi oku kardeş. Samsung ve apple şirketlerin gerçek büyüklüğünü bi gör bakalım o zaman apple samsung un yanında küçücük bir sinek kadar kalıyor mu kalmıyor mu?
senin yorumun tamamen hayal ürünü. çıkar kaynak göster desem, ne göstereceğin belli
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

sabah.com.tr/...
Apple neden bu listede yok? SAmsung 20. sırada. bu liste dünyanın en büyük şirketleri listesi. 2012 yılı üstelik. Sen halen marka değerinin şirketin büyüklüğü ile kıyaslamaya devam et. Apple ın elindeki para samsung un demirbaşlarını almaya yetmez.
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vamp 6 yıl
Kvothé
marka değerlerini yukarıda veren arkadasa teşekkürler . arada ucurum var 2 firma arasında. Apple in işi yazılım üretmek samsung un donanım. şimdiye kadar 2 side bu ortaklıktan kar ettiler ki devam ettiler . samsung artık kar etmedigini düşünüyorsa tabiki en dogal hakkı apple a üretim yapmamak. lakin kasasında bu kadar net para olan bir firmanın koca dünyada batarya alacak bir firmanın sıkıntısını cekecegini hiç sanmıyorum. Kaldı ki hala apple donanım işine yavastan girebilir ve basarı saglayabilir. Ki bu da şahsi düşüncem.

Apple piyasa değeriyle sadece üstün. Gerçek şirket ve malvarlığı olarak samsung un yanında küçücük bir varlık olabilir sadece ;)
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vamp 6 yıl
visiotech.gen.tr

Finansal verilere göre Appleın marka değeri 182 milyar dolar, Samsungsa 14,2 milyar dolar. apple biter-miş, samsung işlemci vermese pil vermese batar-mış, apple samsungla başa çıkabilecek bir firma değil-miş. siz hangi dünyada yaşıyorsunuz olay çok açık: Apple, Amerikan Büyükelçiliğine vize almaya gelmiş Türk vatandaşı muamelesi yapıyor Samsunga


Sen biraz daha ekonomi oku kardeş. Samsung ve apple şirketlerin gerçek büyüklüğünü bi gör bakalım o zaman apple samsung un yanında küçücük bir sinek kadar kalıyor mu kalmıyor mu?
1 Yanıt Yanıtla
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visiotech.gen.tr 6 yıl vamp
vamp

visiotech.gen.tr

Finansal verilere göre Appleın marka değeri 182 milyar dolar, Samsungsa 14,2 milyar dolar. apple biter-miş, samsung işlemci vermese pil vermese batar-mış, apple samsungla başa çıkabilecek bir firma değil-miş. siz hangi dünyada yaşıyorsunuz olay çok açık: Apple, Amerikan Büyükelçiliğine vize almaya gelmiş Türk vatandaşı muamelesi yapıyor Samsunga


Sen biraz daha ekonomi oku kardeş. Samsung ve apple şirketlerin gerçek büyüklüğünü bi gör bakalım o zaman apple samsung un yanında küçücük bir sinek kadar kalıyor mu kalmıyor mu?

senin yorumun tamamen hayal ürünü. çıkar kaynak göster desem, ne göstereceğin belli


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visiotech.gen.tr 6 yıl
Finansal verilere göre Apple'ın marka değeri 182 milyar dolar, Samsung'sa 14,2 milyar dolar. apple biter-miş, samsung işlemci vermese pil vermese batar-mış, apple samsung'la başa çıkabilecek bir firma değil-miş. siz hangi dünyada yaşıyorsunuz

olay çok açık: Apple, Amerikan Büyükelçiliği'ne vize almaya gelmiş Türk vatandaşı muamelesi yapıyor Samsung'a
1 Yanıt Yanıtla +1
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Dangerousx 6 yıl visiotech.gen.tr
visiotech.gen.tr

Finansal verilere göre Apple'ın marka değeri 182 milyar dolar, Samsung'sa 14,2 milyar dolar. apple biter-miş, samsung işlemci vermese pil vermese batar-mış, apple samsung'la başa çıkabilecek bir firma değil-miş. siz hangi dünyada yaşıyorsunuz

olay çok açık: Apple, Amerikan Büyükelçiliği'ne vize almaya gelmiş Türk vatandaşı muamelesi yapıyor Samsung'a


Dağılın beyler Steven Paul Jobs mezarından hortladı geldi
Beklenen cevap buydu
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Tony 6 yıl
Apple'ın kendine ait parçası yok galiba.
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carter 6 yıl
Aman eski bataryaları geri almasınlar.
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tahir40 6 yıl
Artık Iphonu arka cebe koymayın... G.te patlar :)
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Dangerousx 6 yıl
Yıllardır apple ekranı daha iyi işlemcisi daha iyi şarjı daha iyi gidiyor diye samsung'tan üstün tutulmaya çalışan fanboylar vardı forumda. Onları bekliyorum nerdesiniz acaba?

Önce işlemci üretimini kesti Samsung, Daha sonra Ekran Üretimini kesti, Hala akıllanmayan apple'a şimdide batarya vermeyecek


Kare telefon patentinle mutlulukar dilerim apple...
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JohnLord 6 yıl
Çin malı bataryamı ? apple iyice boka sardı
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