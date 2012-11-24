Samsung, Apple'a batarya tedariğini durduruyor





Mobil cihaz segmentinin iki dev firması Samsung ve Apple arasında patent ihlali ile başlayan hukuki süreç, artık karşılıklı işbirlikilerinin sona erdirilmesi şeklinde devam ediyor.





Apple halen A serisi işlemcilerini Samsung'a ürettiriyor olsa da panel ve bellek yongaları gibi bileşenlerin tedariğinde alternatif yollar aramaya başlamıştı. Çinli Yicai sitesinin raporuna göre Samsung batarya tedariğini de kesmek üzere.





Apple, Macbook ve iPad modellerinin batarya bileşenini Samsung'dan tedarik etmekteydi. Ancak Samsung'un Apple için üretimi durdurması, firmanın farklı ortaklar arayışına girişmesine neden oldu.





Apple, batarya tedariği için Amperex Technology Limited (ATL) ve Tianjin Lishen Battery adlı iki Çinli üreticiye yönelmiş durumda. Sonraki iPad ve Macbook modellerinde batarya bileşenleri muhtemelen bu iki firmanın elinden çıkacak.





Samsung'un üretimi neden durduracağı ve bu kararın ilk olarak hangi firma tarafından alındığı bilinmiyor.

https://www.brightwire.com/news/255684-apple-may-have-shifted-battery-orders-to-atl-and-tiajin-lishen