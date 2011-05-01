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Samsung, Apple'a patent ihlali gerekçesiyle mütekabil dava açtı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
17b
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Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Geçtiğimiz günlerde Samsung'a dava açarak süpriz yapan Apple'a cevap olarak Samsung''un karşı patent davası açılabileceğini sizlerle paylaşmıştık. Tıpkı diğer patent ihlal davalarında olduğu, bu dava sürecinde de beklenen oldu ve Kore'li elektronik devi Samsung, Apple'a karşı patent ihlal davası açtı.

Başta Amerika olmak üzere çeşitli ülkelerde harekete geçen Samsung, Apple'ın "mobil cihazların güvenilirliğini, verimini, kalitesini ve kullanıcı arayüzünü arttıran" yeniliklerini temellerini oluşturan 10 patentini ihlal ettiğini iddia ediyor. Samsung'un Apple'a dava açtığını ilk duyuran site Foss Patents, Samsung'un bahsettiği 10 patetin 7'sinin iletişim standartlarıyla, diğerlerinin ise kullanıcı arayüzüyle ilgili olduğunu belirtiyor.

Hatırlanacağı üzere Apple, yakın zamanda Samsung'un Galaxy ailesinin ürünlerinde kendilerine ait olan patentleri ihlal ettiği gerekçesiyle elektronik devine dava açmıştı.


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java 8 yıl en beğenilen
Adamlar üretip birbirleriyle kavgaya tutuşuyorken benim güzel insanım her zamanki gibi kendisi birşeyler yapmak yerine başkasının kavgasında taraf oluyor... Sanki samsung kazandığını size veriyor savunuyorsunuz...


Hepsi aynı kapitalist tipler işte... Hep eksik ürünler üretip 6-7 ayda bir bizlere yeni kazıklar atmanın peşinde... Herşeyi tam yapsalar başka ne satacaklar de mi...
Adamlar üretip birbirleriyle kavgaya tutuşuyorken benim güzel insanım her zamanki gibi kendisi birşeyler yapmak yerine başkasının kavgasında taraf oluyor... Sa...
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alpa07 8 yıl
samsung alır
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SEO-Uzmanı 8 yıl
apple elinde olsa
altın oran (1.618) kuramını bile patentleyecek yani :)
tr.wikipedia.org/...
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DH Misafiri 8 yıl
tekel ve kazık amerikan mantığı anasını boyayıp babasına satarlar
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HackAv 8 yıl
Adamlar herşeyin çok çok önceden patentini almış eee ne yapsın başka akıllı telefon üreticileri üretmesin mi apple en iyisini yapıyor,apple'lada bişey olucağını sanmam arkasında ABD var...
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Colossal 8 yıl
El Fuego
arsiz uzakdogu tipleri! herseyleri kopya. davalari bile

uzakdoğu olmasa şu an kullandığımız donanımların sadece hayalini kurabiliyorduk.
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f-a-t-i-h 8 yıl
apple'da ateş bacayı sardı çünkü samsung burada apple'ı geçebilecek çapta ve güçtü bir firma apple cep telefonu ve pc yapar samsung her şeyi yapar samsung burada tutunamasa ne yazar bir çok alanda faal - seneye burasıda kafa kafaya gider
piyasanın en yenilikçi ve maddi olarak güçlü firması samsung her şeyi yapabilir.
taklit konusu bana biraz saçma geldi ben şu yaşıma kadar 3 çamaşır makinesi 2 televizyon kullandım hepsi aşağı yukarı aynı mantıkta çalışan cihazlar farklı markalarda o zaman bu mantığa göre bu firmalarda mı paatent ihlal ediyor.
peki apple neden kendi ürününün birebir kopyası trident'i dava etmiyor buna cevap verebilecek babayiğit var mı?
ben söyleyeyim başta söylediğim gibi samsung potansiyel tehlike arz ediyor.
trident umurlarında değil
kazanırlarsa hem samsung'dan para kıracaklar hemde en yakın rakiplerine maddi ve manevi darbe vuracaklar.
kim kazanır bilinmez ama samsung bu işin peşini bırakmaz biline,,,
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myfranco 8 yıl

f-a-t-i-h

apple'da ateş bacayı sardı çünkü samsung burada apple'ı geçebilecek çapta ve güçtü bir firma apple cep telefonu ve pc yapar samsung her şeyi yapar samsung burada tutunamasa ne yazar bir çok alanda faal - seneye burasıda kafa kafaya gider



piyasanın en yenilikçi ve maddi olarak güçlü firması samsung her şeyi yapabilir.



taklit konusu bana biraz saçma geldi ben şu yaşıma kadar 3 çamaşır makinesi 2 televizyon kullandım hepsi aşağı yukarı aynı mantıkta çalışan cihazlar farklı markalarda o zaman bu mantığa göre bu firmalarda mı paatent ihlal ediyor.



peki apple neden kendi ürününün birebir kopyası trident'i dava etmiyor buna cevap verebilecek babayiğit var mı?



ben söyleyeyim başta söylediğim gibi samsung potansiyel tehlike arz ediyor.

trident umurlarında değil



kazanırlarsa hem samsung'dan para kıracaklar hemde en yakın rakiplerine maddi ve manevi darbe vuracaklar.



kim kazanır bilinmez ama samsung bu işin peşini bırakmaz biline,,,

Sabah kahvaltıda ne yediniz çok merak ettim. Ben de yemek istiyorum o kahvaltıdan. Samsung Apple'i döver, trident birebir kopyası vs.. Apple'i şu anda kimse dövemez, Apple heryerde apple ama samsung samsung işte. Siz hangi Kore firmasının dünya marketinde baş sıraya oturduğunu gördünüz. Oturursa Japonya ya da Amerika oturur. Böyle hurafelere inanmayın. Trident nedir Allahaşkına, dünya piyasasında adı mı geçer? Tabiki Samsung potansiyel tehlike, kimse merdiven altı firması demiyorki.
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Python 8 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Samsung Glaxy-s modeli dış görünüs olarak iphone 3g-3gs modellerini andırmakta boyut farklı olabilir az büyük geniş yada kalın ince ama sonuçta benziyor örnekleri çok bi Sonyercisson'a bakın tasarımları birbirinin aynısı yada başka biyerde alıntı esinlenme yok buna nazaran klasik android bile farklı olabiliyorken samsung gibi bir firmanın böle birşey yapmaması gerekliydi utanmasalar alttaki tuşunuda yuvarlak tipte yapsalarmış tam olurmuş :)
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El Fuego 8 yıl
arsiz uzakdogu tipleri!
herseyleri kopya.

davalari bile

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yunuss.10 8 yıl

El Fuego
arsiz uzakdogu tipleri!
herseyleri kopya.

davalari bile



Uzak doğu ile ne sorununuz var her yerde bunu yazıyorsunuz


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zogg 8 yıl
O yüzden mi samsung telefonlarında iphone arayüzlerini taklit ediyor.
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TR_001 8 yıl

El Fuego

arsiz uzakdogu tipleri!
herseyleri kopya.

davalari bile




Daha arsız olarak teknolojiyi çalan Amerikan tiplerindense ilk mucitlerin çağın dizaynını kopyalamalarını tercih ederim. iPhone kullandığım halde bu yorumunuzu çok cahilce ve "Kral'dan çok Kralcı" bulduğumu belirteyim. i3GS' ye kadar Samsung işlemcileri ve Lcd leri kullanan bu Apple yalakasının da kendi a4-a5 işlemcilerine geçtiğinden beri arka taraflarında bir yerlerinin kalktığını bilmeyen yoktur sanırım!
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