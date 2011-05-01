Samsung, Apple'a patent ihlali gerekçesiyle mütekabil dava açtı

Geçtiğimiz günlerde Samsung'a dava açarak süpriz yapan Apple'a cevap olarak Samsung''un karşı patent davası açılabileceğini sizlerle paylaşmıştık. Tıpkı diğer patent ihlal davalarında olduğu, bu dava sürecinde de beklenen oldu ve Kore'li elektronik devi Samsung, Apple'a karşı patent ihlal davası açtı.

Başta Amerika olmak üzere çeşitli ülkelerde harekete geçen Samsung, Apple'ın "mobil cihazların güvenilirliğini, verimini, kalitesini ve kullanıcı arayüzünü arttıran" yeniliklerini temellerini oluşturan 10 patentini ihlal ettiğini iddia ediyor. Samsung'un Apple'a dava açtığını ilk duyuran site Foss Patents, Samsung'un bahsettiği 10 patetin 7'sinin iletişim standartlarıyla, diğerlerinin ise kullanıcı arayüzüyle ilgili olduğunu belirtiyor.

Hatırlanacağı üzere Apple, yakın zamanda Samsung'un Galaxy ailesinin ürünlerinde kendilerine ait olan patentleri ihlal ettiği gerekçesiyle elektronik devine dava açmıştı.