Samsung, Bada desteği sunan Wave 578'i duyurdu

Samsung'un dün internette boy gösteren Wave 578 modeli, Mobil Dünya Kongresi'nde resmiyet kazananlar kervanına katıldı ve böylece Güney Koreli firmanın Bada destekli ürün portföyü genişlemiş oldu.

Samsung tarafından geliştirilen Bada mobil platformunun 1.1 versiyonuyla ve TouchWiz arayüzüyle gelen Wave 578, 107,9 x 54,9 x 12,5 mm boyutlarında ve 99,8 gram ağırlığında tasarlanmış. Dört band GSM (850, 900, 1800, 1900) şebekesi ile HSDPA (3.6 Mbps) alt yapısına destek veren telefonda, 3.2 inç boyutunda 240 x 400 piksel (WQVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekran ile 100 MB dahili bellek bulunuyor. Belleği, microSD kartlarla 16 GB'a kadar arttırabilmekteyiz. İvme sensörü, mesafe sensörü ve dilediğiniz kulaklığı kullanabilmeniz için 3.5 mm'lik jak girişine yer verilen telefon, 3.2 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor, 320 x 240 piksel çözünürlüğünde saniyede 20 kare video kaydedebiliyor. Telefonun ön yüzünde konumlandırılan kamera ise tahmin edersiniz ki görüntülü konuşma amacıyla kullanılıyor.

Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0 bağlantılarının yanı sıra NFC (Near-Field Communications) teknolojisini bünyesinde barındıran telefonda RDS'li FM radyo unutulmamış, telefona gereken gücü 1200 mAh'lık batarya sağlıyor. Batarya GSM şebekesi göz önünde bulundurulduğunda 700 saate varan bekleme, 700 dakikaya varan konuşma süresi sunuyor. Samsung Wave 578'in mayıs ayında piyasaya sürülmesi beklenirken fiyatla ilgili bilgi verilmedi.