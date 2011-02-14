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Samsung, Bada desteği sunan Wave 578'i duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
14,7b
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17
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Samsung'un dün internette boy gösteren Wave 578 modeli, Mobil Dünya Kongresi'nde resmiyet kazananlar kervanına katıldı ve böylece Güney Koreli firmanın Bada destekli ürün portföyü genişlemiş oldu.

Samsung tarafından geliştirilen Bada mobil platformunun 1.1 versiyonuyla ve TouchWiz arayüzüyle gelen Wave 578, 107,9 x 54,9 x 12,5 mm boyutlarında ve 99,8 gram ağırlığında tasarlanmış. Dört band GSM (850, 900, 1800, 1900) şebekesi ile HSDPA (3.6 Mbps) alt yapısına destek veren telefonda, 3.2 inç boyutunda 240 x 400 piksel (WQVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekran ile 100 MB dahili bellek bulunuyor. Belleği, microSD kartlarla 16 GB'a kadar arttırabilmekteyiz. İvme sensörü, mesafe sensörü ve dilediğiniz kulaklığı kullanabilmeniz için 3.5 mm'lik jak girişine yer verilen telefon, 3.2 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor, 320 x 240 piksel çözünürlüğünde saniyede 20 kare video kaydedebiliyor. Telefonun ön yüzünde konumlandırılan kamera ise tahmin edersiniz ki görüntülü konuşma amacıyla kullanılıyor.

Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0 bağlantılarının yanı sıra NFC (Near-Field Communications) teknolojisini bünyesinde barındıran telefonda RDS'li FM radyo unutulmamış, telefona gereken gücü 1200 mAh'lık batarya sağlıyor. Batarya GSM şebekesi göz önünde bulundurulduğunda 700 saate varan bekleme, 700 dakikaya varan konuşma süresi sunuyor. Samsung Wave 578'in mayıs ayında piyasaya sürülmesi beklenirken fiyatla ilgili bilgi verilmedi.


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DH Misafiri 7 yıl
NFC opsiyonel bir özellik olarak gözüküyor, hatta Galaxy S 2 için bile opsiyonel, yani Bada 2.0 eski telefonlarda NFC chip'i yok diye kullanılamaz diye bir şey söz konusu değil demekki.
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DH Misafiri 7 yıl
Bu Bada platformunu çıkarmanın gereği neydi merak ediyorum. Çıkardıkları model aynı segmentteki diğer birçok modelden çok daha üstün özellikler (Görüntülü görüşme, Wireless N, Bluetooth 3.0, NFC..) içermesine rağmen Bada olmasından dolayı çekiciliğini yitiriyor. Bu telefonu Android ile çıkarsalar çok daha fazla satar. Bada'ya kaç geliştirici uygulama geliştiriyor ki? Şu an en çok uygulama iOS ve Android için geliştiriliyor. Lüzumsuz yere her üretici kendine özel işletim sistemi çıkarıyor. Piayasada 10 tane işletim sistemi var en az. Kim hangisine uygulama yazsın.
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DH Misafiri 7 yıl
Bu Bada platformunu çıkarmanın gereği neydi merak ediyorum. Çıkardıkları model aynı segmentteki diğer birçok modelden çok daha üstün özellikler (Görüntülü görüşme, Wireless N, Bluetooth 3.0, NFC..) içermesine rağmen Bada olmasından dolayı çekiciliğini yitiriyor. Bu telefonu Android ile çıkarsalar çok daha fazla satar. Bada'ya kaç geliştirici uygulama geliştiriyor ki? Şu an en çok uygulama iOS ve Android için geliştiriliyor. Lüzumsuz yere her üretici kendine özel işletim sistemi çıkarıyor. Piayasada 10 tane işletim sistemi var en az. Kim hangisine uygulama yazsın.
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DH Misafiri 7 yıl
Anlamadım :D Hem Nfc işlemcili :) Hemde 1.1 Bada android gibi büyük adımlar atmalı arkasında koskoca dünya devi samsung var :D yürü BADA Bu arada bu telefonu bekliyorum ne zaman gelir ?
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leoz 8 yıl
sanırım android in son sürümü flash destekli. bada biraz daha hızlanmalı yeni versiyonlar konusunda. işletim sistemi çıksa bile kiese düşmesini falan bekliyoruz yanlış bişey yapıp da eldeki bada 1.0 dan da olmayalım diye :)
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Python 8 yıl
1.1 olarak çıkacak 2.0'ı upgrade edilebilecekse gayet güzel ama upgrade edilemeyecekse ozaman pek bir anlamı kalmıyor.
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gren 8 yıl
Kisaca monteye bada koymuslar ama wave yapmislar.alin size bi aldatmaca telefon daha.bada dedıgine bakmayin.javali bi telefondan farksiz.3-5 farkli uygulama calistiriyor diye isletim sistemi bada.Fiyati uygun olursa montenin yerine bu telefon alinir sanirim umarim muzik monte kalitesinde olur ama sanmiyorum
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acbold 8 yıl
"bada" eski tür nokia-samsung telefonlarında symbian-s class türündeki cihazlara alışmış olan insanlar için bi üst seviye olarak üretilen işletim sistemi benim gözümde.kitleside belli zaten.fakat fiyatıda bu tür telefonlar için daha çok önemli.bi android,w7phone fiyatında olursa sadece üretmiş olarak kalır üretici.
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FuXiN 8 yıl
haberde yalan yok. nfc desdegi bada 2 ile gelecek. bada 2 yayinlaninca telefonun ozelliklerinde olan nfc o zaman kullanilacak kisacasi. Nfc nin Turkiyede kullanim alani sanirim suan icin yok onun icin nfc olsada espirisi yok :)
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HTC Specialist 8 yıl
haber hem bada 1.1 diyor hemde nfc olduğunu söylüyor.birinden biri yalan
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pisipist 8 yıl

Tahacker
haber hem bada 1.1 diyor hemde nfc olduğunu söylüyor.birinden biri yalan

Bada 1.1 e de bir guncellemeyle nfc ekleyebilirler.
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..Knight.. 8 yıl
Tahacker

haber hem bada 1.1 diyor hemde nfc olduğunu söylüyor.birinden biri yalan



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