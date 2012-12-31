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Samsung, CES 2013 fuarında tanıtacağı yeni nesil TV modeliyle ilgili yeni bir görsel yayınladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugüne kadar sunduğu Smart TV konseptinde yeni yıl itibariyle büyük bir değişime gideceğini açıklayan Samsung, birden fazla ana ekran destekleyen yeni arayüzünü resmi sayfasından tanıtmakla işe başlamıştı.

Samsung, yeni Smart TV arayüzü ile ilgili detaylı bilgileri CES 2013 fuarında duyuracak. Bunun yanında firma Smart TV ürünlerinde de yeni bir konsept ile karşımıza çıkacak. Konsept ile ilgili ilk videosunu kısa süre önce yayınlayan Samsung, hem düz ekran hem de tüplü televizyonların CES 2013 fuarındaki yeniliği görmek için yola düşmelerini konu etmişti.

Resmi sitesinde yeni bir görsel yayınlayan Samsung, konsept ile ilgili bir ipucu daha verdi. Görselde dikey olarak konumlanmış bir ekran görünüyor. Haberde ise benzeri görülmemiş gerçek bir TV tasarım yeniliği olacağı dile getiriliyor. Bu da klasik yatay konumlanma yerine firmanın bu kez dikey konumda kullanılacak bir TV modeli geliştirdiği yorumlarının yapılmasına neden oluyor. 

Görseldeki bir diğer ayrıntı ise ekranda arkaplanın da görülmesi ve sadece çerçevenin gölgesinin yansıması. Samsung'un şeffaf ekranlar üzerinde çalışmalar yaptığı biliniyor. Ticari olarak şeffaf ekranlı Smart TV ürünlerini fuarda görmemiz ihtimali de bu şekilde ortaya çıkmış oluyor. 

http://global.samsungtomorrow.com/?p=20992 Yorum Yaz
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12 Angry Men 6 yıl
Şu samsung kadar beni heyecanlandıran başka firma yok.
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jay jay justified 6 yıl
Bildiğim kadarıyla Apple da TV sektörüne el atacak ilerleyen dönemlerde. Steve Jobs her ne kadar işimiz olmaz dediyse de Tim Cook aksini söylemişti. Apple bu işe el atana kadar çıtayı ne kadar yükseğe taşırsa, Samsung o kadar zora sokacaktır Apple'ı.

Misal; ben şu smart TV dedikleri şeyin böyle yağ gibi akmasını isterdim. Kanal ve menü geçişleri, barındırdığı entegre uygulamalar, kusursuz işleyen kablosuz ve kablolu bağlantılar... vb. bunların hepsinin bir televizyonda olması lazım eğer bir farklılık yaratacaksa. Bunlar dışında zaten panelin barındırdığı teknolojiler ve bileşenlerin nitelikleri bilinen şeyler. TV'de bildiğimiz kanalları izlemek için tüplü televizyonlar zaten iş görüyor. Önemli olan bence farklı şeyleri yapabilecek nitelikleri tek bünyede barındıran ve bunu yaparken de tık demeyecek, işini kusursuz biçimde yapacak bir cihaz. Samsung'un zaten donanım olarak herhangi bir kısıtlaması söz konusu değil. Her türlü ürünü ve teknolojiyi hacimli üretimle tüketiciye sunacak kapasiteye sahip. Önemli olan yazılım kısmı. Çok merak ediyorum, yeni nesil televizyonlarda neler yapacaklar. :)
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RAN7843 6 yıl
bana gore televizyonlarda cok yol varrr beklemeliyizzzz
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depeche35 6 yıl
Samsung'da bu kadar ilhamı alan "Mühendislerini uzaylılar oluşturuyor" herhalde.
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regaibyigit. 6 yıl
Çohacaip
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