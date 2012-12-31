Samsung, CES 2013 fuarında tanıtacağı yeni nesil TV modeliyle ilgili yeni bir görsel yayınladı





Bugüne kadar sunduğu Smart TV konseptinde yeni yıl itibariyle büyük bir değişime gideceğini açıklayan Samsung, birden fazla ana ekran destekleyen yeni arayüzünü resmi sayfasından tanıtmakla işe başlamıştı.





Samsung, yeni Smart TV arayüzü ile ilgili detaylı bilgileri CES 2013 fuarında duyuracak. Bunun yanında firma Smart TV ürünlerinde de yeni bir konsept ile karşımıza çıkacak. Konsept ile ilgili ilk videosunu kısa süre önce yayınlayan Samsung, hem düz ekran hem de tüplü televizyonların CES 2013 fuarındaki yeniliği görmek için yola düşmelerini konu etmişti.





Resmi sitesinde yeni bir görsel yayınlayan Samsung, konsept ile ilgili bir ipucu daha verdi. Görselde dikey olarak konumlanmış bir ekran görünüyor. Haberde ise benzeri görülmemiş gerçek bir TV tasarım yeniliği olacağı dile getiriliyor. Bu da klasik yatay konumlanma yerine firmanın bu kez dikey konumda kullanılacak bir TV modeli geliştirdiği yorumlarının yapılmasına neden oluyor.





Görseldeki bir diğer ayrıntı ise ekranda arkaplanın da görülmesi ve sadece çerçevenin gölgesinin yansıması. Samsung'un şeffaf ekranlar üzerinde çalışmalar yaptığı biliniyor. Ticari olarak şeffaf ekranlı Smart TV ürünlerini fuarda görmemiz ihtimali de bu şekilde ortaya çıkmış oluyor.

http://global.samsungtomorrow.com/?p=20992