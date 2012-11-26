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Samsung, Çin'deki tedarikçilerine iş koşullarını düzeltmeleri için talimat verdi

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Çin'deki üretim ortaklarının çocuk işçi çalıştırdığına dair iddiaların üzerine bir inceleme başlatan Samsung, araştırma sonucu hazırlanan raporu kamuoyuyla paylaştı.Raporda çocuk işçilere dair herhangi bir kanıta rastlanmadığı ifade edilirken, mesai sürelerinin oldukça uzun olduğu belirtilmiş durumda.
Söz konusu inceleme, Samsung adına üretim yapan 65 bin kişinin görev aldığı 165 fabrikada gerçekleşirken, denetimin bu konuda eğitim almış 121 kişi tarafından gerçekleştirildiği belirtiliyor. Raporda fazla mesai ücretlerinin ödenmediği belirtilirken, iş ortaklarının yönetiminin çalışan kontratlarının tek kopyasını sakladıklarının da altı çiziliyor. Ayrıca, çalışanların işe gecikmesi veya gelmemesi durumunda firmaların bu kişilere para cezası verdiğine de değiniliyor.

Yaptığı incelemeyle birlikte ortaya çıkan sorunları gidermek adına bir takım talimatlar yayınlayan Samsung, çocuk yaşta işçi çalıştıranlara hiçbir şekilde tolerans gösterilmeyeceğini belirtti. Yine talimatlarda işe alımlarda ayrımcılık yapılmasına son verilmesi istenirken, işçi sözleşmelerindeki düzenlemeye gidilmesi ve sözleşmelerin kopyasının işçilere de verilmesi istedi. İşçilerin işe gelmemesi veya gecikmesi durumunda para cezası veren sisteminde kaldırılmasını isteyen Samsung, güvenliğin arttırılması ve cinsel istismara ilişkin bilgilendirilme yapılmasını da talep etti. Ayrıca, mesai zamanlarının düzeltilmesine yönelik istekler de talimat listesinde yer aldı.

Çin'deki 144 tedarikçi firmanın daha inceleme altında olduğunu belirten Samsung, önümüzdeki yıl da 249 tedarikçi firmanın denetleneceğini belirtti. 

http://global.samsungtomorrow.com/?p=20629 Yorum Yaz
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Litminov 6 yıl
Kapitalizmin altında çürüyen gencecik bedenler, laf olsun diye doldurulan istatistikler...
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DH Misafiri 6 yıl
Cenabı hak inşallah bu putperest uzakdoğu halkının belasını versin müslüman kardeşlerimi katlediyorlar hepsi... imana gelip şahadet getirmeden beladan kurtulmucaklar...
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cengizhan1903 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Cenabı hak inşallah bu putperest uzakdoğu halkının belasını versin müslüman kardeşlerimi katlediyorlar hepsi... imana gelip şahadet getirmeden beladan kurtulmucaklar...



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nurettinaz 6 yıl
Örnek alınması gereken hareketler nadir de olsa geliyor böyle dev şirketlerden...
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kablosuzadam 6 yıl
tunewiki
ben fakirlere kızıyorum hacı madem fakirsen çocuk yapmayacaksın. Allah eşşeğede evlat veriyo önemli olan insan yapıyosan insan gibi şartların oluşana kadar çocuk yapmayacaksın sonra böyle kapitalist şirketlere aç gözlü patronlara köle yaparsın. bence fakirler 1 çocuktan fazla yapmamalı aksi takdirde kısırlaştırılmalı. zaten çocuk okutup yetiştiremiyorlar bari dünyaya kendileri gibi çile çekmeye gelecek çocuk yapmasınlar çünkü aslında çocuk değil modern köle yapıp büyütüyorlar

bu mesajı yazarken sarhoş olduğunuzu veya mantıklı düşünecek halinizin olmadığını varsayıyorum. bir insan sırf fakir diye üreme hakkını elinden alma fikri bile bana göre çağdışılıktır. dünyada nice fakir aileden çıkıp, o kullandığınız cihazların temellerini oluşturan buluşları yapan insanları unutmamak gerekir.
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OKANATLI 6 yıl
Yukarıdaki rakamlara bakınca firmanın calısan sayısı gercekten muazzam bir rakam . ,Denetlemesi de bir hayli zordur. yine de Samsung un boyle arada güzel işler yaptıgını görmek ben de pozitif etki bırakıyor firma hakkında . Hiç yoktan iyidir diğer firmalar da yapsın da en azından pozitif reklamları olur.
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artenis 6 yıl
Son kullanıcı fiyatını yukseltmek için bize gizli reklam yaptı ;)
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tunewiki 6 yıl
ben fakirlere kızıyorum hacı madem fakirsen çocuk yapmayacaksın. Allah eşşeğede evlat veriyo önemli olan insan yapıyosan insan gibi şartların oluşana kadar çocuk yapmayacaksın sonra böyle kapitalist şirketlere aç gözlü patronlara köle yaparsın. bence fakirler 1 çocuktan fazla yapmamalı aksi takdirde kısırlaştırılmalı. zaten çocuk okutup yetiştiremiyorlar bari dünyaya kendileri gibi çile çekmeye gelecek çocuk yapmasınlar çünkü aslında çocuk değil modern köle yapıp büyütüyorlar
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12 Angry Men 6 yıl
@ardakbaycan
@Cidelee

Dedikleriniz çok doğru ben o açıdan değil başka açıdan yazdım dediklerinizi ebnde biliyorum çok kötü birşey benim demek istediğim çocuk istekle çalışmak istiyorsa suç olmamalı tabi hakkettiği maaşı almalı
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Whoracle1905 6 yıl tunewiki
tunewiki
ben fakirlere kızıyorum hacı madem fakirsen çocuk yapmayacaksın. Allah eşşeğede evlat veriyo önemli olan insan yapıyosan insan gibi şartların oluşana kadar çocuk yapmayacaksın sonra böyle kapitalist şirketlere aç gözlü patronlara köle yaparsın. bence fakirler 1 çocuktan fazla yapmamalı aksi takdirde kısırlaştırılmalı. zaten çocuk okutup yetiştiremiyorlar bari dünyaya kendileri gibi çile çekmeye gelecek çocuk yapmasınlar çünkü aslında çocuk değil modern köle yapıp büyütüyorlar

Suç fakirin çocuk yapmasında degil,suc kendi cıkarları icin fakirleri daha fakir zenginleri daha zengin yapanlarda..
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interwap 6 yıl
Ne çok tedarikçisi var.
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Cidelee 6 yıl
12 Angry Men
çocuk işçi neden yasak? Ben çocukken hep çalışmak istemiştim para kaznamanın yaşı olmamalı bence birçok genç yaşta çalışan arkadaşım var birçoğu 15 yaşlarında çalışıp ailesine katkıda bulunuyorlar bunun neresi kötü zorla çalışmıyorlarki.

Sosyal politika dersinden öğrendiğim bilgilere göre söyliyim, firmalar çocuk işçi çalıştırarak daha düşük maliyete işçi çalıştırmış oluyor. Dolayısıyla işe normal işçi alacağı yere daha düşük ücretle çalışan çocuk işçi alıyor ve normal çalışması gereken insanlar işsiz kalıyor. Ayrıca firmalar ücretleri düşürebilmek için daha ucuza çalışan çocuk işçileri tehtid unsuru olarakta kullanabiliyor.
Ayrıca şunuda belirtmek istiyorum firmaların üretimlerini Çin'e kaydırmasıda kötü birşey. Sermaye daha fazla kazanabilmek için üretimini daha ucuz işçilerin ve yedek sanayi ordusunun olduğu Çin'e kaydırıyor. Durum böyle olunca hem ücretler düşüyor hemde Avrupa'daki veya başka ülkedeki insanlar işsiz kalmış oluyor.
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12 Angry Men 6 yıl
çocuk işçi neden yasak? Ben çocukken hep çalışmak istemiştim para kaznamanın yaşı olmamalı bence birçok genç yaşta çalışan arkadaşım var birçoğu 15 yaşlarında çalışıp ailesine katkıda bulunuyorlar bunun neresi kötü zorla çalışmıyorlarki.
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ardakbaycan 6 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men
çocuk işçi neden yasak? Ben çocukken hep çalışmak istemiştim para kaznamanın yaşı olmamalı bence birçok genç yaşta çalışan arkadaşım var birçoğu 15 yaşlarında çalışıp ailesine katkıda bulunuyorlar bunun neresi kötü zorla çalışmıyorlarki.

O mantikla dusunulurse tabiki hakli oldugunuz yanlar soz konusu fakat sartlari agir olan ve calisma sureleri bir cocugun katlanabileceginden fazla olan islerde firmalar iscilerin sigorta bedelinden tabiri caiz ise yirtmak icin karin tokluguna cocuklari kullaniyorlar.. Firmalar burada iyi niyetli degil aksine kendi cikarlarini max etmek icin bu yola basvuruyorlar
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onbeskarakterli 6 yıl
vamp
Bu kadar büyük bir şirkette denetim yapılması da bi o kadar zor. Samsung adına üretim yapan 65 bin kişinin görev aldığı 165 fabrikada gerçekleşirken, denetimin bu konuda eğitim almış 121 kişi tarafından gerçekleştirildiği belirtiliyorYuh diyorum..

Oldukça normal. Şu anda herhangi bir elektronik cihaz alsanız sanmıyorum ki içinde Samsung'un ürettiği bir parça olmasın.
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