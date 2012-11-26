Samsung, Çin'deki tedarikçilerine iş koşullarını düzeltmeleri için talimat verdi

Çin'deki üretim ortaklarının çocuk işçi çalıştırdığına dair iddiaların üzerine bir inceleme başlatan Samsung, araştırma sonucu hazırlanan raporu kamuoyuyla paylaştı.Raporda çocuk işçilere dair herhangi bir kanıta rastlanmadığı ifade edilirken, mesai sürelerinin oldukça uzun olduğu belirtilmiş durumda.

Söz konusu inceleme, Samsung adına üretim yapan 65 bin kişinin görev aldığı 165 fabrikada gerçekleşirken, denetimin bu konuda eğitim almış 121 kişi tarafından gerçekleştirildiği belirtiliyor. Raporda fazla mesai ücretlerinin ödenmediği belirtilirken, iş ortaklarının yönetiminin çalışan kontratlarının tek kopyasını sakladıklarının da altı çiziliyor. Ayrıca, çalışanların işe gecikmesi veya gelmemesi durumunda firmaların bu kişilere para cezası verdiğine de değiniliyor.





Yaptığı incelemeyle birlikte ortaya çıkan sorunları gidermek adına bir takım talimatlar yayınlayan Samsung, çocuk yaşta işçi çalıştıranlara hiçbir şekilde tolerans gösterilmeyeceğini belirtti. Yine talimatlarda işe alımlarda ayrımcılık yapılmasına son verilmesi istenirken, işçi sözleşmelerindeki düzenlemeye gidilmesi ve sözleşmelerin kopyasının işçilere de verilmesi istedi. İşçilerin işe gelmemesi veya gecikmesi durumunda para cezası veren sisteminde kaldırılmasını isteyen Samsung, güvenliğin arttırılması ve cinsel istismara ilişkin bilgilendirilme yapılmasını da talep etti. Ayrıca, mesai zamanlarının düzeltilmesine yönelik istekler de talimat listesinde yer aldı.





Çin'deki 144 tedarikçi firmanın daha inceleme altında olduğunu belirten Samsung, önümüzdeki yıl da 249 tedarikçi firmanın denetleneceğini belirtti.

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