Samsung, DDR4 belleklerin hacimli üretimine başlıyor





Günümüzde masaüstü, sunucu ve mobil platformlarda yaygın olarak karşımıza çıkan DDR3 belleklerin yerini alacak olan DDR4 teknolojisi yavaş yavaş seri üretime başlıyor.





Bellek teknolojileri konusunda lider firmalardan Samsung, şimdilik geleceğin kurumsal veri merkezlerinde kullanılması planlanan DDR4 belleklerin hacimli üretimine başladığını duyurdu.

20nm fabrikasyon süreci ile üretilecek olan DDR4 modülleri 4Gb (512MB) boyutunda olacak ve piyasanın 16GB ve 32GB bellek ihtiyacını karşılamaya odaklanacak. Samsung, daha çevreci bir bilişim sektörü hedefi güdüyor.





Yeni 4Gb DDR4 bellek modülleri en hızlı DRAM veri transfer hızına sahip olduğu iddiasında. Saniyede 2,667Mb transfer hızı ile 20nm fabrikasyon sürecinde üretilen DDR3 bellekleri 1.25'e katlıyor ve yüzde 30 daha az enerji tüketiyor.

Samsung'un yeni DDR4 belleklerinin 2015 yılından önce sunuculardaki yerini alması beklenmiyor. Zira sunucu pazarının DDR3 modülleri terk etmesi oldukça fazla zaman alacak.