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Samsung, DDR4 belleklerin hacimli üretimine başlıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,3b
1
57
Ram
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung, DDR4 belleklerin hacimli üretimine başlıyor

Günümüzde masaüstü, sunucu ve mobil platformlarda yaygın olarak karşımıza çıkan DDR3 belleklerin yerini alacak olan DDR4 teknolojisi yavaş yavaş seri üretime başlıyor.

Bellek teknolojileri konusunda lider firmalardan Samsung, şimdilik geleceğin kurumsal veri merkezlerinde kullanılması planlanan DDR4 belleklerin hacimli üretimine başladığını duyurdu.
20nm fabrikasyon süreci ile üretilecek olan DDR4 modülleri 4Gb (512MB) boyutunda olacak ve piyasanın 16GB ve 32GB bellek ihtiyacını karşılamaya odaklanacak. Samsung, daha çevreci bir bilişim sektörü hedefi güdüyor.

Yeni 4Gb DDR4 bellek modülleri en hızlı DRAM veri transfer hızına sahip olduğu iddiasında. Saniyede 2,667Mb transfer hızı ile 20nm fabrikasyon sürecinde üretilen DDR3 bellekleri 1.25'e katlıyor ve yüzde 30 daha az enerji tüketiyor.
Samsung'un yeni DDR4 belleklerinin 2015 yılından önce sunuculardaki yerini alması beklenmiyor. Zira sunucu pazarının DDR3 modülleri terk etmesi oldukça fazla zaman alacak. 

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Rimesia 6 yıl en beğenilen
Adamlar teknoloji geliştirmek için uğraşıyorlar bizimkiler diyor "buraya el atma".Ne zararı var teknoloji geliştirmesinin ? Firmadan nefret ediyor olabilirsin de her uğraşını kötülemen gerekmiyor.Beğenmezsin almazsın ürünlerini biter.
Adamlar teknoloji geliştirmek için uğraşıyorlar bizimkiler diyor "buraya el atma".Ne zararı var teknoloji geliştirmesinin ? Firmadan nefret ediyor olabilirsin d...
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1 Yanıt Yanıtla +23
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Sajuuk 6 yıl Kitmaker
Kitmaker
Allahım sen büyüksün.

Tüm paramı DDR3 sağlam bir sisteme yatıracaktım, 2 sene sonra masaüstü toplamaya karar verdim. :) :)

Not: Öğrenciyim

Ram için 2 yıl beklemek
KitmakerAllahım sen büyüksün.Tüm paramı DDR3 sağlam bir sisteme yatıracaktım, 2 sene sonra masaüstü toplamaya karar verdim. :) :)
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1 Yanıt Yanıtla +19
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yasin.25 6 yıl
Samsung'un bellek üretmesine şaşırmışsınız.
fakat bu konuda fazla araştırma ve bilgiye sahip olmadığınız belli. Dünya'da zaten sayılı bellek üreticisi firma vardır. Samsung, Hynix, Micron (Elpida),Intel(micron'la ortak), Sandisk, Toshiba gibi firmalar bellek üreticisidir. Markalar bu üreticilerden belleklerini alır, yani bizim aldığımız kingston, gskill, corsair, patriot, hi-level vb. ramler bu üreticilerin belleklerini kullanırlar. Bu durum ssd içinde geçerli, çoğu firma bellekleri bu üreticilerden alır. yani corsair ssdlerin içinde aslında sandisk, crucial ssdlerin içinde micron, kingston ssdlerin içinde toshiba, hynix gibi üreticilerin bellekleri vardır. Günümüzde ram, ssd, ekran kartı,cep telefonu, tablet, hafıza kartı, usb bellek vb. bellek kullanılan çoğu üründe bu firmaların bellekleri kullanılır. Bu üreticilerin hepside alanında lider sayılır çünkü üretici zaten 3-5 tane

Bu arada bende ne kadar sevmesem de bu markayı dünya pazarı şuanda Samsung'un elinde
adamlar herşey üretiyorlar. mesela şuanda kendi görüntü panelini üretecek 3 firma var. Samsung, Lg ve Sharp. Dünya'daki bütün ekran, monitörler de aslında bu 3 firmanın panelleri kullanılır. mesela Apple, Samsung'la ne kadar düşman gibi gözükse de samsung firmasına muhtaçtır. çünkü ekran ve işlemcisini samsung'a ürettirir. bellekleri de çoğunlukla ya samsung yada hynix'dir. diğer cep telefonu, tablet, dizüstü pc, monitör, yani ekran olan herşeyin üreticileri de bu 3 firmanın panellerini kullanırlar.


bu kadar yazıya bi teşekkürü haketmişimdir heral, beğenin üstte kalsın herkes bilgilensin
Samsung'un bellek üretmesine şaşırmışsınız.fakat bu konuda fazla araştırma ve bilgiye sahip olmadığınız belli. Dünya'da zaten sayılı bellek üretici...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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DH Misafiri 6 yıl
Adamlar sigaraya bile el atmis SAMSUN'g neyin kafasini yasiyoruz
bizim bilgisayar muhendislerimiz bi ram bile yapamiyor kazik yiyoruz
Teknolojik olarak DİS ulkelere BAGLİYİZ.....!!!!!!!!!
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Wilson Fisk 6 yıl
Saniyede 2,667Mb transfer hızı


bu bilgi yanlis mb degil MT.ddr3 1600'unki 1600 mesela ama mb olarak bakarsan 12.8 gb oldugu icin 2.6gb komik olur.orada demek istedikleri 2666 ddr4 cikaracaz.mhz'nin 5 para etmedigini herkes ogrendi peki ddr4 niye %25 daha hizli?

1600 cl9 bir cl diyeyim oyle denmez gerci ama 5ns
2133 cl14 bunda 0.9 ile 1ns

cl14 olmasina ragmen ddr4 daha hizli olacak olay bu.
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AERN 6 yıl
Teknoloji çok hızlı ilerliyor. DDR4 bellekli akıllı telefon belki Note4 ile başlayabilir.
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ExclusivePack 6 yıl
climanjero
ssbrutalityYakında şehirlerine yada kasabalarına falanda samsung 1-2-3 diye isim verirler..Güneş enerjisi,tribünler vs.ile ilgili faaliyetleri yok sanırım.
Nasıl yok? Samsungun en büyük işi bu zaten, elektronik değil.Gemi, sondaj platformu , rüzgar türbini , güç-kontrol sistemleri v.s. üretmek.Samsung Heavy Industries : shi.samsung.co.kr/...

apple batar samsung batmaz :)helal olsun adamlara.
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acbold 6 yıl
1.25 fark. demekki ddr3 yeterli ve yenisine gerek yok.
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oskurrr 6 yıl acbold
Ddr3 bellekler bile alınacak seviyeye gelmesi için cıktıktan sonra baya beklendiddr3 le bu fiyata iken ddr20 cıkarsan ne yazar
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CoMMaNDeRCX 6 yıl
Samsung ne marka yahu Katardaki dünyanın en buyuk gokdeleni burj el kalfa dan tutun en kucuk chip e kadar yapan bir firma. Adamlar inşaat gemi araba elektronik vs. Heryerde var.
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yasin.25 6 yıl
Samsung'un bellek üretmesine şaşırmışsınız.
fakat bu konuda fazla araştırma ve bilgiye sahip olmadığınız belli. Dünya'da zaten sayılı bellek üreticisi firma vardır. Samsung, Hynix, Micron (Elpida),Intel(micron'la ortak), Sandisk, Toshiba gibi firmalar bellek üreticisidir. Markalar bu üreticilerden belleklerini alır, yani bizim aldığımız kingston, gskill, corsair, patriot, hi-level vb. ramler bu üreticilerin belleklerini kullanırlar. Bu durum ssd içinde geçerli, çoğu firma bellekleri bu üreticilerden alır. yani corsair ssdlerin içinde aslında sandisk, crucial ssdlerin içinde micron, kingston ssdlerin içinde toshiba, hynix gibi üreticilerin bellekleri vardır. Günümüzde ram, ssd, ekran kartı,cep telefonu, tablet, hafıza kartı, usb bellek vb. bellek kullanılan çoğu üründe bu firmaların bellekleri kullanılır. Bu üreticilerin hepside alanında lider sayılır çünkü üretici zaten 3-5 tane

Bu arada bende ne kadar sevmesem de bu markayı dünya pazarı şuanda Samsung'un elinde
adamlar herşey üretiyorlar. mesela şuanda kendi görüntü panelini üretecek 3 firma var. Samsung, Lg ve Sharp. Dünya'daki bütün ekran, monitörler de aslında bu 3 firmanın panelleri kullanılır. mesela Apple, Samsung'la ne kadar düşman gibi gözükse de samsung firmasına muhtaçtır. çünkü ekran ve işlemcisini samsung'a ürettirir. bellekleri de çoğunlukla ya samsung yada hynix'dir. diğer cep telefonu, tablet, dizüstü pc, monitör, yani ekran olan herşeyin üreticileri de bu 3 firmanın panellerini kullanırlar.


bu kadar yazıya bi teşekkürü haketmişimdir heral, beğenin üstte kalsın herkes bilgilensin
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CoMMaNDeRCX 6 yıl
Samsung ne marka yahu Katardaki dünyanın en buyuk gokdeleni burj el kalfa dan tutun en kucuk chip e kadar yapan bir firma. Adamlar inşaat gemi araba elektronik vs. Heryerde var.
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kadirirdem 6 yıl
-İstanbullu-
Samsungun parfüm fabrikası çıkarsa artık her eşyam samsung olacak ütü desen var tv desen mobil desen leptop desen parça desen ssd desen monitor mu desem ne desem

kardeş adamlarda teknoloji var her türlü elektronik alet üretiyorlar. zaten samsung sürümden kazanıyor sadece cep telefonu olsa şirket zor geçinir. zaten
monitördede televizyondada adamlar süper....
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V4LKyR 6 yıl ekrem71
ekrem71
Yeni 4Gb DDR4 bellek modülleri en hızlı DRAM veri transfer hızına sahip olduğu iddiasında. Saniyede 2,667Mb transfer hızı ile 20nm fabrikasyon sürecinde üretilen DDR3 bellekleri 1.25'e katlıyor ve yüzde 30 daha az enerji tüketiyor.

Saniyede 2,667 Mb nasıl bir yazılıştır? Böyle güzel bir teknoloji haber sitesine yakışmıyor, takip edilen konuların doğası gereği sayısal değerler bizim için en kilit noktalar. 2,667 Mb diyince acaba iki nokta altıyüz altmış yedi megabayt mı, megabit mi, ikibin altıyüz altmış yedi mi, ne olduğu belli değil. Doğru yazılışın şu şekilde olması gerekir: 2667 Mbps veya 2667 MB/s veya 2.667 MB/s veya 2.667 Mbps

Yazım hataları pek fazla sorun teşkil etmiyor, sonuçta anlıyoruz fakat sayısal değerlerde yapılan hatalar çok göze batıyor. Dikkat edelim.
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AMD HASTASI 044 6 yıl
hiç şaşmam ilerde ayakkabimin vee çorabımın markasıda samsung olur
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JoeyBane 6 yıl
Bu Samsung'un elinde 12nm ya da 14nm üretim teknolojisi var diye hatırlıyorum. DDR4 yerine direkt DDR5 üretseler daha iyi olurdu.
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