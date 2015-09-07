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Samsung, DDR4 teknolojisinin ötesine geçiyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
12,6b
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20
Ram
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung, DDR4 teknolojisinin ötesine geçiyor

Daha hızlı ve daha fazla enerji tasarruflu bellek ürünlerine imkan tanıyan DDR4 teknolojisi hem masaüstü hem de mobil tarafta giderek yaygınlaşıyor. Ancak Samsung kendisini DDR4 teknolojisine bağlamak istemiyor ve sonrası için kolları sıvamış durumda. 

Bellek teknolojileri konusunda son dönemde yaptığı atılımlarla adından söz ettiren Samsung, yeni teknoloji için DDR5 şeklinde bir tanımlama belirlemiş ancak DDR4 sonrası için henüz resmi bir tanımlama yapılmış değil. 

Yeni nesil RAM belleklerde pin başına 6.4Gbps hızlara erişilmesi bekleniyor. Bu sayede 50GB/s bant genişliği sunabilen modüllerin de önü açılacak. Bu rakam DDR4 ile sağlanan rakamın iki katı. Yeni modüllerde 8GB-32GB arasında modül kapasiteleri mümkün olacak. Ayrıca enerji tüketimi de  minimal değerlere indirilecek. 

Samsung yeni bellekleri 10nm fabrikasyon süreci ile üretmeyi planlıyor. Böylece zar alanı daha da küçülecek, watt başına performans da artacak. Üretim konusunda ise Samsung istifleme şeklinde 2.5D veya 3D mimarilerini kullanacak. 

Ancak yeni teknolojilerin hayata geçmesi için oldukça uzun bir süre gerekiyor. Samsung DDR5 teknolojisi için ilk prototiplerin 2018 yılında hazır olmasını bekliyor. Yeni teknolojinin cihazlarda boy göstermesi ise 2020 yılını bulacak.  
Samsung, DDR4 teknolojisinin ötesine geçiyor
 

http://hexus.net/tech/news/ram/86243-samsung-looking-define-post-ddr4-memory/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
huseyincarnege 4 yıl
BİR oyun sistemi için 8gb ram çok rahat yeterli 4k bile
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montevo 4 yıl
2020 ye kimk öle kim kala ddr4e geçeriz ozamana
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razorx93 4 yıl
Şu an ddr3 ram var bilgisayarımda anca ddr5 çıktığında ddr4 ucuzlar öyle geçeriz

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muratkaya 4 yıl
umut_baris
mementopolis En gec 4 yil sonra tabloya göre .
Gerekli argeler yapılacskta prototipler test edilecekte maliyet düşürülecekte, ohooo. O zamana androide 128 gb ram takarlar zaten.

Kim takar 128 GB ram?
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BekirTemel 4 yıl
Zaten bir çok konuda önden gidiyorlar,sevmeyebiliriz bu markayı ama durumu bu teknoloji açısından saygı duymak gerekiyor.
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rearder 4 yıl
bahsedilen teknoloji 14 nm de gerçekleşiyor, bunun altındaki işlemler için fabrikalarını yeni açıyorlar bildiğim kadarıyla malzemelerini her şeyi 0 dan kendileri üretiyorlar hemen hemen tüm parçaları o nedenle zamanın o kadar uzun olması normal gibi geliyor... Tabi bizim gibi bu işlerle hiçbir ilgisi olmayan insanların tek yapabildiği konuşup tahminler yürütmek veya sağda solda okuduğumuz şeylere göre onları değerlendirmek... Çok garip hissettiriyor bu durum sanki adamlar başka gezegende yaşıyorlar ve oradan haberler gönderiyorlar gibi... Neyse bizde çip fabrikamızı açtık nasıl olsa, ddr 6 yı uçaklarımızla göndeririz dünyaya...
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34sem 4 yıl
Ddr3 notebookum var. O da bozuk millet ddr4. Millet 5 E geçince ben 4 E geçerim. :P
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savinelli 4 yıl
samsung u mobil pazarda çok beğenmesem de arge olarak hep adını duyuran bir firma. tebrik etmek lazım.
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Guest-F8946C419 4 yıl
Post kasmak için Saçma sapan mesaj atanlara bir düzenleme getirilmeli.


Rekabet iyi. Samsung, arge'de rakipsiz gibi görünüyor. Keşke ülkemizden de böyle atılımlar görsek ne olurdu.
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yelkowan 4 yıl
Şuan üretebilecek durumda olsalar bile üretemezler. Çünkü destekleyen işlemci anakart chipset yok daha standardı olmayan bir şeyi nasıl üretsinler?
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