Samsung, DDR4 teknolojisinin ötesine geçiyor

Daha hızlı ve daha fazla enerji tasarruflu bellek ürünlerine imkan tanıyan DDR4 teknolojisi hem masaüstü hem de mobil tarafta giderek yaygınlaşıyor. Ancak Samsung kendisini DDR4 teknolojisine bağlamak istemiyor ve sonrası için kolları sıvamış durumda.





Bellek teknolojileri konusunda son dönemde yaptığı atılımlarla adından söz ettiren Samsung, yeni teknoloji için DDR5 şeklinde bir tanımlama belirlemiş ancak DDR4 sonrası için henüz resmi bir tanımlama yapılmış değil.





Yeni nesil RAM belleklerde pin başına 6.4Gbps hızlara erişilmesi bekleniyor. Bu sayede 50GB/s bant genişliği sunabilen modüllerin de önü açılacak. Bu rakam DDR4 ile sağlanan rakamın iki katı. Yeni modüllerde 8GB-32GB arasında modül kapasiteleri mümkün olacak. Ayrıca enerji tüketimi de minimal değerlere indirilecek.





Samsung yeni bellekleri 10nm fabrikasyon süreci ile üretmeyi planlıyor. Böylece zar alanı daha da küçülecek, watt başına performans da artacak. Üretim konusunda ise Samsung istifleme şeklinde 2.5D veya 3D mimarilerini kullanacak.





Ancak yeni teknolojilerin hayata geçmesi için oldukça uzun bir süre gerekiyor. Samsung DDR5 teknolojisi için ilk prototiplerin 2018 yılında hazır olmasını bekliyor. Yeni teknolojinin cihazlarda boy göstermesi ise 2020 yılını bulacak.

http://hexus.net/tech/news/ram/86243-samsung-looking-define-post-ddr4-memory/