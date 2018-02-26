Samsung DeX Pad masaüstü tecrübesini geliştiriyor

Geçen yıl Galaxy S8 serisi ile birlikte duyurulan ve oldukça da beğenilen masaüstü tecrübe aksesuarı DeX, Galaxy S9 ile birlikte biraz daha gelişiyor. Artık yatay bir tasarıma geçiş söz konusu.

Samsung DeX Pad özellikleri

Samsung DeX Pad adını alan yeni aksesuar telefonu dik değil de yatay bir konumda kullanmanızı gerektiriyor. Bunun en büyük sebebi ise telefonun dokunmatik ekranını artık bir touchpad olarak kullanabiliyor oluşunuz.

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Telefon aynı zamanda klavye olarak da kullanılabiliyor ancak bir masaüstü deneyiminde çok küçük klavye tuşlarına odaklanmak biraz rahatsızlık verebilir. Bu bakımdan touchpad konsepti biraz daha alışılabilir duruyor.

Yeni model ayrıca aktarım çözünürlüğünü de arttırmış. Galaxy S8 ile çözünürlük Full HD seviyesindeyken Galaxy S9 serisini yuvaya yerleştirdiğinizde 2560x1440 piksel çözünürlüğe kadar çıkış verebiliyorsunuz.

DeX Pad aksesuarında iki adet tam boy USB portu, bir adet USB Tip-C portu ve HDMI çıkışı yer alırken Ethernet bağlantısının kaybolduğu görülüyor. Bu bakımdan internet bağlantıları WiFi üzerinden yapılıyor. Yeni aksesuarın fiyatı açıklanmadı.