Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung DeX Pad masaüstü tecrübesini geliştiriyor

Galaxy akıllı telefonlarını bir masaüstü tasarımı tarzında harici ekranlara bağlamanızı sağlayan DeX aksesuarı yenilendi. MWC 2018 fuarında tanıtılan DeX Pad ve özellikleri haberimizde.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
2,9b
1
5
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Geçen yıl Galaxy S8 serisi ile birlikte duyurulan ve oldukça da beğenilen masaüstü tecrübe aksesuarı DeX, Galaxy S9 ile birlikte biraz daha gelişiyor. Artık yatay bir tasarıma geçiş söz konusu.

Samsung DeX Pad özellikleri

Samsung DeX Pad adını alan yeni aksesuar telefonu dik değil de yatay bir konumda kullanmanızı gerektiriyor. Bunun en büyük sebebi ise telefonun dokunmatik ekranını artık bir touchpad olarak kullanabiliyor oluşunuz.

Ayrıca Bkz. "Samsung’dan QD-OLED ekranlar geliyor"

Telefon aynı zamanda klavye olarak da kullanılabiliyor ancak bir masaüstü deneyiminde çok küçük klavye tuşlarına odaklanmak biraz rahatsızlık verebilir. Bu bakımdan touchpad konsepti biraz daha alışılabilir duruyor.

Yeni model ayrıca aktarım çözünürlüğünü de arttırmış. Galaxy S8 ile çözünürlük Full HD seviyesindeyken Galaxy S9 serisini yuvaya yerleştirdiğinizde 2560x1440 piksel çözünürlüğe kadar çıkış verebiliyorsunuz.

DeX Pad aksesuarında iki adet tam boy USB portu, bir adet USB Tip-C portu ve HDMI çıkışı yer alırken Ethernet bağlantısının kaybolduğu görülüyor. Bu bakımdan internet bağlantıları WiFi üzerinden yapılıyor. Yeni aksesuarın fiyatı açıklanmadı.

 

https://www.engadget.com/2018/02/25/samsung-dex-pad=galaxy-s9-pad/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
khytr89 1 yıl en beğenilen
Tek bana mı fuzuli geliyor
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
intel7mix 1 yıl
Bakalım bu dex olayı nereye kadar devam edecek cidden merak ediyorum. ya patlıcak yada telefonlar gibi vazgeçilmezimiz olucak
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lazzeus 1 yıl intel7mix
intel7mix
Bakalım bu dex olayı nereye kadar devam edecek cidden merak ediyorum. ya patlıcak yada telefonlar gibi vazgeçilmezimiz olucak

bence potansiyeli yüksek. belki de ilerleyen yıllarda standart bağlantı yuvası sayesinde ofislerde monitör klavye mouse ve bu bağlantı noktası verilecek ve çalışanlar telefonlarını bağlayıp işlerini görecekler. evlerde de şu anda multimedya cihazı olarak telefonu kullanmaya yönelik iyi bir çözüm gibi. ayrıca burada bahsedilen telefonun touchpade dönüşmesi mouse ihtiyacını ortadan kaldırması sebebiyle iyi olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
insom 1 yıl
Çocuk öyle yüzsüz muzsuz deyip terbiyesizlik yapma o olmayan aklını alırlar neye uğradığını şaşırırsın. Sony sana para mı veriyor veya sony'de mi çalışıyorsun ki böyle terbiyesizlik yapıyorsun? Edepli ol haddini bil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kerim5100 1 yıl
Resimde telefon neden bana yamuk duruyormuş gibi geliyor? Sanki birkaç kere takılsa girişi kopacak gibi :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
khytr89 1 yıl en beğenilen
Tek bana mı fuzuli geliyor
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Citroen CEO'su: "Kadınlar daha iyi otomobiller üretebilir." 1 yıl Karşınızda acil müdahale robotu Walk-Man 1 yıl Telegram, Ethereum'a rakip platformu için ikinci ön satışı başlattı 1 yıl Bitcoin Pizza Günü'nün kahramanı bu kez Lightning Network ile pizza satın aldı 1 yıl Skoda Karoq Türkiye fiyatı belli oldu 1 yıl Lenovo Yoga 730 tanıtıldı! Lenovo Yoga 730 özellikleri 1 yıl Canon'un 4K video çekebilen yeni fotoğraf makinesi EOS M50 tanıtıldı 1 yıl Huawei, dünyanın ilk ticari 5G modemini duyurdu 1 yıl Nokia 8110'u inceledik: Efsane geri döndü 1 yıl Canon, otomatik olarak kendi yönünü belirleyen akıllı flaş üretti 1 yıl ICO esnasında 7 milyon dolar çalan hacker parayı iade etti 1 yıl Sony Xperia Ear Duo tanıtıldı! Xperia Ear Duo özellikleri 1 yıl Fiat Chrysler 2022 yılına kadar dizeli bitirecek 1 yıl Çift kameralı ve geniş ekranlı ZTE Blade V9 serisi tanıtıldı 1 yıl Zorlu Holding elektrikli otomobiller için pil üretecek 1 yıl Vivo APEX: Tamamı ekran, ekranın yarısı parmak izi okuyucu alanı 1 yıl Apple yüksek ses kalitesine sahip yeni bir kulaklık üzerinde çalışıyor 1 yıl 6.5 inçlik iPhone XS Plus modelinin ön paneli sızdırıldı iddiası 1 yıl Sony Xperia XZ2 Compact tanıtıldı: Küçük canavar tekrar aramızda 1 yıl Sony Xperia XZ2 tanıtıldı: İnce çerçeveye merhaba 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Samsung DeX Pad masaüstü tecrübesini geliştiriyor Sonraki Nokia 8 Sirocco'yu inceledik: İlk izlenimler 1 yıl Ay'da Samsung Galaxy S9 kutu açılışı [Video] 1 yıl Samsung Galaxy S9 ve S9+ ön inceleme 1 yıl Mercedes, Mobil Dünya Kongresi'nde yapay zekalı multimedya sistemi MBUX'u sergileyecek 1 yıl Xiaomi’den Cortana destekli akıllı hoparlör geliyor 1 yıl Matrix'teki telefon geri döndü: İşte karşınızda Nokia 8110 4G 1 yıl Samsung Galaxy S9 fiyatı belli oldu! İşte Türkiye satış fiyatı: 1 yıl Huawei MediaPad M5 ve M5 Pro tablet tanıtıldı 1 yıl Huawei ince çerçeveyi abarttı: Karşınızda 3K ekranlı MateBook X Pro 1 yıl Samsung Galaxy S9 ve S9+ tanıtıldı! 1 yıl Nokia 8 Sirocco tanıtıldı! Nokia 8 Sirocco özellikleri 1 yıl Amazon, Kara Kule dizisinin haklarını satın aldı 1 yıl Nokia 6 tanıtıldı: özellikleri ve fiyatı 1 yıl Nokia 7 Plus Tanıtıldı! Nokia 7 Plus özellikleri: 1 yıl Nokia 1 tanıtıldı! Nokia 1 özellikleri: 1 yıl Tarayıcıdan torrent indirebileceğiniz "uTorrent Web" kullanıma sunuldu 1 yıl Mobilite: 16000mAh bataryalı telefon ve fazlası 1 yıl Hyundai, iki modeliyle 2018 iF Tasarım Ödülleri'nden birincilikle ayrıldı. 1 yıl DonanımHaber Forum'da Ocak ayının popüler film ve dizileri 1 yıl Yapay zekadan güç alan LG V30S ThinQ ve V30S+ ThinQ resmen tanıtıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Dying Light 2'nin Yayıncılığını Square
Bölüm Sonu Canavarı
Doğrudan USB üzerinde SSD mümkün oluyor
DonanımHaber
iOS 13 tanıtıldı: İşte tüm yenilikler
DH Forum
Godzilla: King of the Monsters, gişede
DonanımHaber
Samsung’un grafik birimi AMD tabanlı
DonanımHaber
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim