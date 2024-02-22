Merakla beklenen Galaxy AI özellikleri Galaxy S23 serisine geliyor: İşte tarih

Samsung, yaptığı açıklamada Galaxy S24'ün AI özelliklerinin Mart ayı sonunda Galaxy S23 serisi, katlanabilir cihazlar ve tabletlere geleceğini duyurdu. Bu bağlamda Galaxy S23 FE dahil Galaxy S23 serisi, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Tab S9, S9 Plus ve S9 Ultra modelleri güncellemeyi alacak. Samsung, Galaxy AI’ı bu yıl 100 milyon cihaza getirmeyi planlıyor ve bu güncellemeler bunu sağlayacak.
Tüm Galaxy AI özellikleri ücretsiz olarak sunulacak. Ancak bu özellikler Samsung’a göre 2025’e kadar ücretsiz ve ileride ücretli olma ihtimalleri var. One UI 6.1 ayrıca kilit ekranı widget'ları ve yeni, birleştirilmiş Quick Share gibi birkaç kullanışlı yapay zeka dışı güncelleme de içerecek.
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.