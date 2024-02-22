Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Merakla beklenen Galaxy AI özellikleri Galaxy S23 serisine geliyor: İşte tarih

    Samsung’un Galaxy S24 serisiyle birlikte kullanıma soktuğu Galaxy AI özellikleri bir önceki amiral gemisi serisine geliyor. Galaxy S23 serisi, Galaxy AI özelliklerini mart ayında alacak.
    Galaxy AI özellikleri Galaxy S23 serisine geliyor: İşte tarih Tam Boyutta Gör
    Halihazırda bazıları cihaz üzerinde bazıları ise buluttan olmak üzere birtakım yapay zeka özellikleri Samsung tarafında Galaxy AI adı altında sadece Galaxy S24 serisine sunuluyor. Samsung, Galaxy AI’ın diğer telefonlara da geleceğini söylemiş olsa da bir tarih bilgisi paylaşmamıştı. Ancak Samsung şimdi, Galaxy AI özelliklerinin Galaxy S23 FE dahil olmak üzere Galaxy S23 serisine ne zaman geleceğini açıkladı.

    Galaxy AI, mart sonunda Galaxy S23 serisinde

    Samsung, yaptığı açıklamada Galaxy S24'ün AI özelliklerinin Mart ayı sonunda Galaxy S23 serisi, katlanabilir cihazlar ve tabletlere geleceğini duyurdu. Bu bağlamda Galaxy S23 FE dahil Galaxy S23 serisi, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Tab S9, S9 Plus ve S9 Ultra modelleri güncellemeyi alacak. Samsung, Galaxy AI’ı bu yıl 100 milyon cihaza getirmeyi planlıyor ve bu güncellemeler bunu sağlayacak.

    Galaxy AI özellikleri Galaxy S23 serisine geliyor: İşte tarih Tam Boyutta Gör
    Yukarıdaki cihaz gurubu, One UI 6.1 güncellemesinin bir parçası olarak Galaxy AI özelliklerine kavuşacak. Bunlar arasında Chat Asistanı, Live Translate, Not Asistanı, Ses Kaydı Asistanı, Web Asistanı, Akıllı Galeri, Canlı Çeviri ve Circle to Search özellikleri bulunuyor. Ayrıca görüntü tabanlı AI özellikleri arasında Generative Edit (çekimleri yeniden çerçeveleme, nesneleri hareket ettirme, silme veya değiştirme), Edit Suggestion (önerilen görüntü ayarlamaları) ve Instant Slow-Mo (standart bir videoyu ağır çekime dönüştürmek için ekstra kareler oluşturma) yer alıyor.

    Tüm Galaxy AI özellikleri ücretsiz olarak sunulacak. Ancak bu özellikler Samsung’a göre 2025’e kadar ücretsiz ve ileride ücretli olma ihtimalleri var. One UI 6.1 ayrıca kilit ekranı widget'ları ve yeni, birleştirilmiş Quick Share gibi birkaç kullanışlı yapay zeka dışı güncelleme de içerecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Dr. X 13 saat önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    access denied copa kombi yorumlar ferrucci saat yorum katarin forte kullananlar 3 er artan ardışık sayıların toplamı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Mobile Spark 10 Pro
    Tecno Mobile Spark 10 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Notebook Laptop, F1502ZA-EJ1527
    Asus Notebook Laptop, F1502ZA-EJ1527
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız