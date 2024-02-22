Merakla beklenen Galaxy AI özellikleri Galaxy S23 serisine geliyor: İşte tarih

Tam Boyutta Gör Halihazırda bazıları cihaz üzerinde bazıları ise buluttan olmak üzere birtakım yapay zeka özellikleri Samsung tarafında Galaxy AI adı altında sadece Galaxy S24 serisine sunuluyor. Samsung, Galaxy AI’ın diğer telefonlara da geleceğini söylemiş olsa da bir tarih bilgisi paylaşmamıştı. Ancak Samsung şimdi, Galaxy AI özelliklerinin Galaxy S23 FE dahil olmak üzere Galaxy S23 serisine ne zaman geleceğini açıkladı.

Galaxy AI, mart sonunda Galaxy S23 serisinde

Samsung, yaptığı açıklamada Galaxy S24'ün AI özelliklerinin Mart ayı sonunda Galaxy S23 serisi, katlanabilir cihazlar ve tabletlere geleceğini duyurdu. Bu bağlamda Galaxy S23 FE dahil Galaxy S23 serisi, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Tab S9, S9 Plus ve S9 Ultra modelleri güncellemeyi alacak. Samsung, Galaxy AI’ı bu yıl 100 milyon cihaza getirmeyi planlıyor ve bu güncellemeler bunu sağlayacak.

Tam Boyutta Gör Yukarıdaki cihaz gurubu, One UI 6.1 güncellemesinin bir parçası olarak Galaxy AI özelliklerine kavuşacak. Bunlar arasında Chat Asistanı, Live Translate, Not Asistanı, Ses Kaydı Asistanı, Web Asistanı, Akıllı Galeri, Canlı Çeviri ve Circle to Search özellikleri bulunuyor. Ayrıca görüntü tabanlı AI özellikleri arasında Generative Edit (çekimleri yeniden çerçeveleme, nesneleri hareket ettirme, silme veya değiştirme), Edit Suggestion (önerilen görüntü ayarlamaları) ve Instant Slow-Mo (standart bir videoyu ağır çekime dönüştürmek için ekstra kareler oluşturma) yer alıyor.

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Tüm Galaxy AI özellikleri ücretsiz olarak sunulacak. Ancak bu özellikler Samsung’a göre 2025’e kadar ücretsiz ve ileride ücretli olma ihtimalleri var. One UI 6.1 ayrıca kilit ekranı widget'ları ve yeni, birleştirilmiş Quick Share gibi birkaç kullanışlı yapay zeka dışı güncelleme de içerecek.

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Galaxy AI özellikleri Galaxy S23 serisine geliyor: İşte tarih