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Samsung, Duyan Eller adında yeni bir proje başlattı

4 yıl
1,9b
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12
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung, Duyan Eller adında yeni bir proje başlattı

Hayatı farklılaştırmaya yönelik pek çok önemli projeye imza atan Samsung Electronics Türkiye, şimdi de işitme engelleri vatandaşlarımıza yönelik Samsung Duyan Eller adında yeni bir projeye başladığını duyurdu.

Projenin amacı işitme engelli kullanıcılara özel görüntülü çağrı merkezi hizmeti sunmak. Bu çağrı merkezinde müşteri hizmetleri yetkilisi işaret dili konusunda uzman olduğu için müşteri ile bir nevi videolu görüşme yapacak. Müşteri iletmek istediği konuları cihaz kamerasına işaret dilini kullanarak anlatacak. 

Samsung Duyan Eller özel müşteri hizmetleri projesi www.samsungduyaneller.com adresi üzerinden an itibariyle erişilebiliyor. Samsung Electronics Türkiye ilerleyen dönemlerde, işitme engelli kullanıcılara farklı alanlarda da hizmet ve destek sunmak istediklerini belirtiyor. 

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doctor_bey 4 yıl
Ne diyelim helal olsun
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XMT 4 yıl
Çok güzel bir proje. Tebrikler Samsung
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umut_baris 4 yıl
Algı operasyonu başarıyla tamamlandı.

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darkdiva 4 yıl
Çok düşünceli ve çok başarılı bir hareket.
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bestofMd 4 yıl
Helal samsung böyle devam edin
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catador 4 yıl
Bravo. Zaten üründen çok satın aldıktan sonraki destek kat be kat daha önemli. Böyle bir proje mükemmel birşey.
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artinda 4 yıl
Bu da videosu. Güzel yapmışlar.
youtube.com/...
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MühendisMurat 4 yıl

Video güzel bazı artniyetli arkadaşlar duygu sömürüsü olarak nitelendiriyor fakat adamlar bunu icraate dökmüşse e daha ne ? yapmayanlar ne olacak ? Apple kapitalizme en büyük katkıyı yapıp, dünyanın en fahiş fiyatlarını koymaktan başka ne işe yarıyor ?
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turkeytv 4 yıl
Güzel tebrikler samsung
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Gece772 4 yıl
Güzel
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Fakirdepocu 4 yıl
Samsung tebriki haketti
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soralalp 4 yıl
Helal olsun keşke videoyu da koysaydınız, duygulanmamak elde değil.
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