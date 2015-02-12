Samsung, Duyan Eller adında yeni bir proje başlattı





Hayatı farklılaştırmaya yönelik pek çok önemli projeye imza atan Samsung Electronics Türkiye, şimdi de işitme engelleri vatandaşlarımıza yönelik Samsung Duyan Eller adında yeni bir projeye başladığını duyurdu.





Projenin amacı işitme engelli kullanıcılara özel görüntülü çağrı merkezi hizmeti sunmak. Bu çağrı merkezinde müşteri hizmetleri yetkilisi işaret dili konusunda uzman olduğu için müşteri ile bir nevi videolu görüşme yapacak. Müşteri iletmek istediği konuları cihaz kamerasına işaret dilini kullanarak anlatacak.





Samsung Duyan Eller özel müşteri hizmetleri projesi www.samsungduyaneller.com adresi üzerinden an itibariyle erişilebiliyor. Samsung Electronics Türkiye ilerleyen dönemlerde, işitme engelli kullanıcılara farklı alanlarda da hizmet ve destek sunmak istediklerini belirtiyor.