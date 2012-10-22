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Samsung, Exynos platformunu geliştiricilere açıyor

6 yıl
2,1b
1
18
İşlemci
Shady
Haber Editörü
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Uzun süredir Exynos platformunun kaynak kodlarının kendileriyle paylaşılmasını isteyen geliştiriciler hedeflerine ulaşıyor.Akıllı telefon dünyasının lider ismi Samsung, sonunda Exynos platformunu geliştiricilerin maharetli parmaklarıyla daha güçlü buluşturmayı hazırlanıyor.

Big Android BBQ etkinliğinde geliştiricilerle buluşan Samsung'un Exynos yetkilileri, firma geliştiricileri desteklemek için Exynos Developer Board'u kurduklarını ve geliştiricilere daha güçlü bir çalışma sahası sağlayacaklarını ifade etti. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre üretici Insignal Inc. ile yapılacak çalışmalarla birlikte kernel ve platform (HAL, OMX, Framework paketleri) açık kaynak olarak geliştiricilerle paylaşılacak; ayrıca Mali GPU geliştirici desteği de sağlanacak.

ARM tabanlı yongada sistem çözümü olan Exynos, Samsung tarafından geliştirilse de sadece Samsung değil, aralarında Meizu'nun da bulunduğu çeşitli Uzakdoğulu üreticiler tarafından tercih ediliyor. Galaxy S3, Galaxy Note 10.1 gibi yaygın kullanılan akıllı cihazlara güç verdiği düşünüldüğünde Exynos platformunun geliştiricilere açılmasıyla birlikte uygulama kalitesi ve performansında ciddi bir artış sağlanacağını söylemek yanlış olmasa gerek.


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muratal 6 yıl en beğenilen
Kim ne derse desin Android. :)
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NuKe_MaNia 6 yıl
Alayı boş laf her firma böyle laflar ediyor ama devamı gelmez sonu bada gibi olmasın da
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procaptain 6 yıl
s2 ve s3 gibi yeni teknoloji sayılan cihaz kullanıcıları için çok iyi haber bence. gpu ve cpu geliştirilebilir hale geliyor resmen belki geliştiriciler daha iyisini yapar bilemeyiz.
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danGerfuLL 6 yıl NuKe_MaNia
NuKe_MaNia
Alayı boş laf her firma böyle laflar ediyor ama devamı gelmez sonu bada gibi olmasın da

Bada ne alaka?

Kerneldaki kaynak kodlarini gelistiricilere sunacaklar. Artik disaridan mudahale ile overclock degil bizzat kernel duzenlenerek overclock imkani sunulacak hem cpu hem gpu cephesinde. Bu sayede gelistiriciler ve kullanicilar ellerindeki Exynos chipsetli cihazlari daha verimli kullanabilecekler. Tabi yapilabilecekler sadece overclock ile kalmayacak. Belki daha iyi bir sarj suresi sunacak sekilde saat ayarlamasi gelebilir gelistiricilerden vs. vs.

Kisacasi destek verilmeyen Bada ile Exynos chipsetin kaynak kodlarinin sunulmasi ayni baslikta bulusmuyor.
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dere.beyi 6 yıl
sugar_klavyeci
Yeni nesil işlemcilerin bu seneki rekabetinde en güçlüsü Exynos 5 olacak gibi görünüyor.

quallcom snap dragon u bi görelim sonra yorumunu yaparız kardeş :)
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Mr. Jingles 6 yıl dere.beyi
dere.beyi
sugar_klavyeci
Yeni nesil işlemcilerin bu seneki rekabetinde en güçlüsü Exynos 5 olacak gibi görünüyor.

quallcom snap dragon u bi görelim sonra yorumunu yaparız kardeş :)

Snapdragon S4'ün Exynos 5'i geçeceğine ihtimal bile vermiyorum.
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ezimuse 6 yıl
İlk adaptasyonu CM ekibinden bekliyorum ben :D
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Mr. Jingles 6 yıl
Yeni nesil işlemcilerin bu seneki rekabetinde en güçlüsü Exynos 5 olacak gibi görünüyor.
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La Bebé 6 yıl
samsung adam oluyor
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darkaura 6 yıl
Kim ne derse desin MS-DOS :P
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lazloo 6 yıl
@Dexter61 : Aynen. Alıntı yapamıyorum bu arada sorun var.
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spaydix 6 yıl
Kim ne derse desin Windows Phone 8 :)
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Dexter61 6 yıl
lazloo
Gec kalindi.ama gec olsun guc olmasin. :)

Süper olacak bizim için :)
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DH Misafiri 6 yıl
Kim ne derse desin Apple. ;)
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muratal 6 yıl
Kim ne derse desin Android. :)
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erkut17500 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Kim ne derse desin Apple. ;)

Bunu alın burdan.
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lazloo 6 yıl
Gec kalindi.ama gec olsun guc olmasin. :)
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