Samsung, Exynos platformunu geliştiricilere açıyor

Uzun süredir Exynos platformunun kaynak kodlarının kendileriyle paylaşılmasını isteyen geliştiriciler hedeflerine ulaşıyor.Akıllı telefon dünyasının lider ismi Samsung, sonunda Exynos platformunu geliştiricilerin maharetli parmaklarıyla daha güçlü buluşturmayı hazırlanıyor.

Big Android BBQ etkinliğinde geliştiricilerle buluşan Samsung'un Exynos yetkilileri, firma geliştiricileri desteklemek için Exynos Developer Board'u kurduklarını ve geliştiricilere daha güçlü bir çalışma sahası sağlayacaklarını ifade etti. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre üretici Insignal Inc. ile yapılacak çalışmalarla birlikte kernel ve platform (HAL, OMX, Framework paketleri) açık kaynak olarak geliştiricilerle paylaşılacak; ayrıca Mali GPU geliştirici desteği de sağlanacak.

ARM tabanlı yongada sistem çözümü olan Exynos, Samsung tarafından geliştirilse de sadece Samsung değil, aralarında Meizu'nun da bulunduğu çeşitli Uzakdoğulu üreticiler tarafından tercih ediliyor. Galaxy S3, Galaxy Note 10.1 gibi yaygın kullanılan akıllı cihazlara güç verdiği düşünüldüğünde Exynos platformunun geliştiricilere açılmasıyla birlikte uygulama kalitesi ve performansında ciddi bir artış sağlanacağını söylemek yanlış olmasa gerek.