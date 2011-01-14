Samsung, GT-S5830 ile Android işletim sistemli ürün gamını genişletmeye hazırlanıyor

Güney Kore'nin en büyük cep telefonu üreticisi Samsung, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.2.1 sürümünü kullanan GT-S5830 ile ürün portföyünü genişletmeye hazırlanıyor.

14 ve 17 şubat tarihleri arasında Barselona'da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması beklenen akıllı telefon, fotoğrafları bizlerle paylaşan Samfirmware'a göre Galaxy S'nin küçük versiyonu olabilir. Telefonda yer alacağı ifade edilen özellikler arasında Bluetooth 3.0, 5 megapiksel çözünürlüğünde led flaşlı kamera, 1280x720 piksel (HD) video kaydı, 3.5 mm kulaklık girişi, Wi-Fi bağlantısı, microUSB portu, microSD kart girişi bulunmakta. Telefonun daha detaylı teknik özellikleri ve tahmini fiyat seviyesi ise henüz belirsizliğini koruyor.

http://www.samfirmware.com/apps/blog/show/5837057-exclusive-samsung-s5830-pictures-