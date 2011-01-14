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Samsung, GT-S5830 ile Android işletim sistemli ürün gamını genişletmeye hazırlanıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
45,6b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Samsung, GT-S5830 ile Android işletim sistemli ürün gamını genişletmeye hazırlanıyor
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Güney Kore'nin en büyük cep telefonu üreticisi Samsung, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.2.1 sürümünü kullanan GT-S5830 ile ürün portföyünü genişletmeye hazırlanıyor.

14 ve 17 şubat tarihleri arasında Barselona'da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması beklenen akıllı telefon, fotoğrafları bizlerle paylaşan Samfirmware'a göre Galaxy S'nin küçük versiyonu olabilir. Telefonda yer alacağı ifade edilen özellikler arasında Bluetooth 3.0, 5 megapiksel çözünürlüğünde led flaşlı kamera, 1280x720 piksel (HD) video kaydı, 3.5 mm kulaklık girişi, Wi-Fi bağlantısı, microUSB portu, microSD kart girişi bulunmakta. Telefonun daha detaylı teknik özellikleri ve tahmini fiyat seviyesi ise henüz belirsizliğini koruyor.

Samsung, GT-S5830 ile Android işletim sistemli ürün gamını genişletmeye hazırlanıyor
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Samsung, GT-S5830 ile Android işletim sistemli ürün gamını genişletmeye hazırlanıyor
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http://www.samfirmware.com/apps/blog/show/5837057-exclusive-samsung-s5830-pictures- Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
Ürünün dış kasası ince plastıkten yapılmış. ürünün duruşu güzel fiyatına göre çok güzel.
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DH Misafiri 8 yıl
tamam dış görünüş olarak harika bi telefon.Alalı 10 gün oldu ve kesinlikle tavsiye etmiyorum.Çünkü hiç bi ayarı tam degil bi sorun oluyor müşteri hizmetleri dandik.Ayrıca mms ayarları yok ve yapılmııyor günlerdir operatör müşteri hizmetleri samsung u samsung operatörü suçlayıp durdu.sonuc telefonu satıyorum ve her özelliğini doya doya kullanmak istiyorum derseniz bence almamalısınız.
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okttay 8 yıl
Bu telefon samsung galaxy ace değil mi?

arkadaşlar bu telefonda layar reality browser özelliği var mı yada yüklenebiliyor mu?
Birde görüntülü konuşma varmı? Ön yüzünde kamerası var mı?
1 Yanıt Yanıtla
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NDS 8 yıl
benim galaxy s ime iphone çakması diyen arkadaşlarıma kızıp bunda android var istediğin gibi özellestir diye anlatmaya çalışıyordum hatta bu yüzen çok sevdiğim halde orjinal launcher i kullanmayı bıraktım ama bu hakikaten iphone çakması
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ezgimenekay 8 yıl
çok güzel olucak gibi görünüyo. umarım öyle olur da çekişme fiyatlara yansır ve az da olsa düşmesini sağlar.

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huseyincarnege 8 yıl
en azından kmerasında filaş var :)
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wentworthscofield 8 yıl
gsmarena'da özellikleri güncellenmiş:
gsmarena.com/...

küçük,ince ve yeterince hafif

ekran çözünürlüğü önceki modele(5800)'a göre daha yüksek video çözünürlüğü de öyle

flaşı,daha büyük ekranı ve daha güçlü bir işlemcisi var

inşallah bu sefer ülkemize gelir de satılır
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Elektroterm 8 yıl
Sonunda Samsung da bir iPhone klonu yaptı.
Ne mübarek cihazmış şu iPhone
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Firaristt 8 yıl
Galaxy S kullanıcısı olarak, haberdeki telefon gorunus olarak tam bir ip4 kopyası..
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fatihcanery 8 yıl
apple niye apple şu telefona bakarak bile anlayabilirsiniz,dış görünüm olarak iphone4 'e benzetmeye çalışmışlar.Özellikler gerçekten sağlam,bide tasarımda kendine özgülük olsa samsungta iyi olacak
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wentworthscofield 8 yıl
samsung bu sefer cidden bire bir kopya iphone yapmış dikdörtgen home tuşu dışında ciddi bir fark yok

elinde süper amoled olsa kesin aynı ölçülerde bir şey çıkarırdı

yazmamış ama ekran da 3.5 inçe benziyor
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SUAVI 8 yıl
Galaxy S'den daha iyi özellikle sahip gibi duruyor. :D
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