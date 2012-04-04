Samsung Galax S III, 4.65-inç 720p Super AMOLED Plus ekran ile gelecek

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Samsung'un uzun süredir merakla beklenen yeni nesil akıllı telefonu Galaxy S III için yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Son çıkan haberlere göre Galaxy S III, 4.65-inç büyüklüğünde ve 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED Plus ekran ile gelecek. Galaxy Nexus ve Galaxy S II HD LTE modellerinden farklı olarak Samsung'un bu büyüklük ve çözünürlükte Pentile tabanlı olmayan ilk ekranı olacağı söyleyen bu çözüm ile Galaxy S III'ün, Super LCD 2 ekrana sahip olan HTC One X karşısında nasıl bir görsel deneyim vaad edeceği şimdiden merak konusu. Yapılan ilk incelemeler gösteriyor ki en azından şu an için HTC One X, ekranı en iyi akıllı telefon olarak gösteriliyor.
Piksel yoğunluğunun 316ppi seviyesinde olacağı ifade edilen ekrana ek olarak Galaxy S III'ün seramik tabanlı kasa ile geleceği ve Samsung tasarımı ARM Cortex-A9 tabanlı dört çekirdekli işlemci kullanacağı da üzerinde hemfikir olan detaylar arasında yer alıyor. Türkiye satışına Haziran ayı içerisinde başlayacağı bildirilen Galaxy S III, Android 4 ve TouchWIZ 5 arayüzü ile gelecek.
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Steve Jobs : İnsanlara neye ihtiyaçlarının olduğunu biz onlara sunana kadar bilemezler.
Bu da buna benziyor hep daha hızlı daha büyük kimse devrim niteliğinde birşeyler istemiyor taa ki birisi bize sormadan bunu sunana kadar. Bu telefonun S2 den ne farkı var anlayamadım
bence asıl sorulması gereken bir insanın s2'den fazlasına ihtiyacı var mı olmalı.
benim içinse ekstraya gerek yok samsung sadece s2'nin bataryasının 4 gün gidenini üretip üzerine galaxy s3 yazsa ben o cihazı alırım.