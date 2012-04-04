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Samsung Galax S III, 4.65-inç 720p Super AMOLED Plus ekran ile gelecek

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
49,2b
1
96
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'un uzun süredir merakla beklenen yeni nesil akıllı telefonu Galaxy S III için yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Son çıkan haberlere göre Galaxy S III, 4.65-inç büyüklüğünde ve 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED Plus ekran ile gelecek. Galaxy Nexus ve Galaxy S II HD LTE modellerinden farklı olarak Samsung'un bu büyüklük ve çözünürlükte Pentile tabanlı olmayan ilk ekranı olacağı söyleyen bu çözüm ile Galaxy S III'ün, Super LCD 2 ekrana sahip olan HTC One X karşısında nasıl bir görsel deneyim vaad edeceği şimdiden merak konusu. Yapılan ilk incelemeler gösteriyor ki en azından şu an için HTC One X, ekranı en iyi akıllı telefon olarak gösteriliyor.
Piksel yoğunluğunun 316ppi seviyesinde olacağı ifade edilen ekrana ek olarak Galaxy S III'ün seramik tabanlı kasa ile geleceği ve Samsung tasarımı ARM Cortex-A9 tabanlı dört çekirdekli işlemci kullanacağı da üzerinde hemfikir olan detaylar arasında yer alıyor. Türkiye satışına Haziran ayı içerisinde başlayacağı bildirilen Galaxy S III, Android 4 ve TouchWIZ 5 arayüzü ile gelecek. 

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B-veritas 7 yıl en beğenilen
Henry Ford : İnsanlara ne istediklerini sorsaydım daha hızlı at arabaları isterlerdi.
Steve Jobs : İnsanlara neye ihtiyaçlarının olduğunu biz onlara sunana kadar bilemezler.
Bu da buna benziyor hep daha hızlı daha büyük kimse devrim niteliğinde birşeyler istemiyor taa ki birisi bize sormadan bunu sunana kadar. Bu telefonun S2 den ne farkı var anlayamadım
Henry Ford : İnsanlara ne istediklerini sorsaydım daha hızlı at arabaları isterlerdi.Steve Jobs : İnsanlara neye ihtiyaçlarının olduğunu biz onlara sunana k...
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Efe 7 yıl
bu ekranlar git gide büyüyor ya hiç hoşuma gitmiyor.Zaten büyük ekran isteyenler için Note varken S3 ün ekranını insan sabit tutar.Açıkçası ben 4.3'' hatta biraz daha küçültilerek 4'' olarak gelmesini çok isterdim.Galaxy S2 bile elde rahat tutulmuyorken S3 daha bir tutulmaz olacak.
bu ekranlar git gide büyüyor ya hiç hoşuma gitmiyor.Zaten büyük ekran isteyenler için Note varken S3 ün ekranını insan sabit tutar.Açıkçası ben 4.3'' hatta bir...
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TheOnu 7 yıl
B-veritas
Henry Ford : İnsanlara ne istediklerini sorsaydım daha hızlı at arabaları isterlerdi.Steve Jobs : İnsanlara neye ihtiyaçlarının olduğunu biz onlara sunana kadar bilemezler.Bu da buna benziyor hep daha hızlı daha büyük kimse devrim niteliğinde birşeyler istemiyor taa ki birisi bize sormadan bunu sunana kadar. Bu telefonun S2 den ne farkı var anlayamadım

bence asıl sorulması gereken bir insanın s2'den fazlasına ihtiyacı var mı olmalı.
benim içinse ekstraya gerek yok samsung sadece s2'nin bataryasının 4 gün gidenini üretip üzerine galaxy s3 yazsa ben o cihazı alırım.
B-veritasHenry Ford : İnsanlara ne istediklerini sorsaydım daha hızlı at arabaları isterlerdi.Steve Jobs : İnsanlara neye ihtiyaçlarının olduğu...
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veteriner69 7 yıl
B-veritas
Henry Ford : İnsanlara ne istediklerini sorsaydım daha hızlı at arabaları isterlerdi.Steve Jobs : İnsanlara neye ihtiyaçlarının olduğunu biz onlara sunana kadar bilemezler.Bu da buna benziyor hep daha hızlı daha büyük kimse devrim niteliğinde birşeyler istemiyor taa ki birisi bize sormadan bunu sunana kadar. Bu telefonun S2 den ne farkı var anlayamadım

iphone 4 ile iphone 4S arasında ne fark varsa, ondan daha fazlası var.
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serhdemir 7 yıl
Cihaz şık ve ince olarak gözüküyor ama bu pilin düşük olacağını gösterir,koy adam gibi 3000 3500 mah batarya varsın kalınlığı 10mm olsun

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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virtue28 7 yıl
Galaksi Note ful HD mi ?
Hemde yalnış duymayalım :) alemsiniz ya
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cumur 7 yıl
galaxy s2 ne kazandıysa inceliğinden ve hafifliğinden kazandı suanda yok daha zarif bi telefon oyüzden s3te zarif olacaktır
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the_schizophrenia 7 yıl virtue28
virtue28

Galaksi Note ful HD mi ?
Hemde yalnış duymayalım :) alemsiniz ya

Evet Amoled HD ekrana sahip bişi mi vardı bildiğiniz ? paylaşırsanız seviniriz bi dakika üzerinden söktüğüm ekran koruyucuda buralarda olacaktı Buyur bi resme bak bakalım ne göreceksin ??



Bildiğin şeyi tam bilmiyorsan yorum yapma bari çünki bu durumda biliyor değil yanlış biliyor olacak ve yanlış bilgilendiriyor olacaksın gülmekten öldüm ya



Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


[image]local://upfiles/731523/AF622A5B62A843B8B09EF84D10AB270F.jpg[/image]
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redoano 7 yıl
Ram yese bile Sense varken HTC'den vazgeçilmez, Touchwiz varken Samsung alınmaz. Nokta.
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XYAĞMUR 7 yıl
Haber yayılıyor; "Galaxy S III heyecanı!"
chip.com.tr/...
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CooL_ROMEO 7 yıl
TheOnu
B-veritasHenry Ford : İnsanlara ne istediklerini sorsaydım daha hızlı at arabaları isterlerdi.Steve Jobs : İnsanlara neye ihtiyaçlarının olduğunu biz onlara sunana kadar bilemezler.Bu da buna benziyor hep daha hızlı daha büyük kimse devrim niteliğinde birşeyler istemiyor taa ki birisi bize sormadan bunu sunana kadar. Bu telefonun S2 den ne farkı var anlayamadım
bence asıl sorulması gereken bir insanın s2den fazlasına ihtiyacı var mı olmalı.benim içinse ekstraya gerek yok samsung sadece s2nin bataryasının 4 gün gidenini üretip üzerine galaxy s3 yazsa ben o cihazı alırım.

Bende gider o bataryayı alırım .
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pckopatgs 7 yıl
Çıktı,çıkıyor,resmi yayınlandı filan derken 2 aydır bozuk N97 kullanıyorum. S2 yi çok şey kaybedermiyim diye almıyorum. Artık çıksada bizde şu eziyetten kurtulsak.
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Rouvax 7 yıl
Ya umarım bu sefer kasasını farklı yaparlar donanıma diyecek yok ama herhalde rekabet için kasasını boyle yapıyolar aletin.
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1342 7 yıl pckopatgs
pckopatgs

Çıktı,çıkıyor,resmi yayınlandı filan derken 2 aydır bozuk N97 kullanıyorum. S2 yi çok şey kaybedermiyim diye almıyorum. Artık çıksada bizde şu eziyetten kurtulsak.

Tamamiyle aynı durumdayız :D

Telefon alıcam , karar veremiyorum . Kamerası çalışmayan , şarjında bozukluk olan N97 yi kullanıyorum 3 aydır :D
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_MALCOLMX_ 7 yıl
Arkadaşlar kameranın kaç olacagı konusunda bilgisi olan var mı? 8 mi 12 mi?
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ZZ RAT 7 yıl _MALCOLMX_
*malcolmx*

Arkadaşlar kameranın kaç olacagı konusunda bilgisi olan var mı? 8 mi 12 mi?

basta 12 idi, fakat son haberler 8'e dustugunu soyluyor.
Artik kime inanacagimizi sasirdik, her gun bir resim, bir uydurma haber.
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Mazzini 7 yıl
Samsung'un S3 ten sonra çıkacak telefonunun ekran boyutunu merak ediyorum 5 inç falanmı ? 4.3 inçlik modeller bile cebimize zor sığarken Koreli kısa kardeşlerim nasıl kullanacaklar bukadar büyük telefonları.
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serverdx 7 yıl
ZZ RAT
serverdx Çünkü bu siteye göre 21 mart günü resmi galaxy s3 açıklaması yapılmış. gsmarena.com/...
linke gore resmi aciklama Mayis ayinda yapilacakmis, 21 Mart nerden cikti ki?

özür diliyorum yardım masasında çalışan biri boyutlarını belirtmiş gsmarena.com/...
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melancohly 7 yıl
Motorola Atrıx alın keyfinize bakın.S3 un yapıpta atrıx in yapamayacağı bir iş gösterin bana?Ekrandı falan filan hikaye yok amoledmiş yok şöyleymiş.Hangi amoled ekran sahibi kişi tüm gün telefonunu güç tasarruf modundan çıkarıpta kullanıyor söyler misiniz.Cebimizdeki parayı oraya buraya kaptırmaya yer arıyoruz ki değecek birşey olsa bari..
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ardicli2000 7 yıl melancohly
melancohly

Motorola Atrıx alın keyfinize bakın.S3 un yapıpta atrıx in yapamayacağı bir iş gösterin bana?Ekrandı falan filan hikaye yok amoledmiş yok şöyleymiş.Hangi amoled ekran sahibi kişi tüm gün telefonunu güç tasarruf modundan çıkarıpta kullanıyor söyler misiniz.Cebimizdeki parayı oraya buraya kaptırmaya yer arıyoruz ki değecek birşey olsa bari..

Galaxy Note kullanıyorum.

Yanılmıyorsam piyasadaki en yüksek çözünürlüklü amodel ekranlı telefon.

Sadece 1 hafta enerji tasarrufunda kullandım dayanamadım çıkardım.

Edge, bağlantı sürekli açık 2 gün şarzım gidiyor.

Bana yeter.
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