Samsung Galaxy A10e için geri sayım başladı

Haber Editörü
Samsung, bu yıl Şubat ayında Galaxy A50 ve Galaxy A30 akıllı telefonlarıyla birlikte Galaxy A10'u çıkardı. Güney Koreli şirket şimdi ise A serisi altında Galaxy A10e olarak adlandırılan uygun fiyatlı bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor.Ayrıca Bkz. "Samsung, Galaxy S10'un ambalajını çevre dostu hale getirdi"
Samsung Galaxy A10e, WiFi Alliance (WFA) kurumundan WiFi sertifikası aldı. DroidShout internet sitesi tarafından ortaya çıkarılan Wi-Fi sertifikası, Galaxy A10e'nin çift bant Wi-Fi a/b/g/n (2.4GHz, 5GHz) ve LTE özelliklerini destekleyeceğini gösteriyor.
One UI arayüzü ile gelecek
Yakında piyasaya sürülecek Galaxy A10e'nin Galaxy A10'un özellikleri kırpılmış versiyonu olması bekleniyor. Wi-Fi sertifikası, cihazın kutudan One UI tabanlı Android 9.0 Pie işletim sistemi ile çıkacağını ortaya koydu.
Cihazın aynı zamanda Bluetooth sertifikası aldığını da belirtelim. Galaxy A10e'nin diğer teknik özellikleri henüz ortaya çıkmamış olsa da önümüzdeki günlerde giriş seviyesi akıllı telefon hakkında daha fazla bilgiye sahip olmayı umuyoruz.
https://www.droidshout.com/samsung-sm-a102u-granted-wi-fi-certification-galaxy-a10e-variant-incoming/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Samsung doğru bir atılım ile plastiğe dönerek giriş ve orta seviyeyi çinli rakiplerinden almaya çalışıyor ve doğru da yapıyor. A tarafına 11 farklı cihaz çıkardı. Muhtemelen 20'yi bulacak.
Buradaki kullanıcılara göre ÇÖP olabilir ama bence orta ve giriş+ seviyede güzel cihazlar çıkarıyor samsung.
Doğru bir strateji uyguluyor ve Hindistandaki milyonlarca A30 satışı ile ne kadar doğru ilerlediği ortada
Kaynak: talkandroid.com/...
Bir anlamı da yok, özelliğini kısıp yeni diye piyasaya sunmak da ne demek!
Sadece bu hafta 48 kombinasyonlu model çıkardı şu Samsung!
- 10 yıl boyunca pazarın lideri biz olacağız demişti geçenlerde. Demek böyle lider kalmayı planlıyor galiba. Haftada bir telefon çıkararak