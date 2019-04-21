Samsung Galaxy A10e için geri sayım başladı

Samsung, bu yıl Şubat ayında Galaxy A50 ve Galaxy A30 akıllı telefonlarıyla birlikte Galaxy A10'u çıkardı. Güney Koreli şirket şimdi ise A serisi altında Galaxy A10e olarak adlandırılan uygun fiyatlı bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor.

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Samsung Galaxy A10e, WiFi Alliance (WFA) kurumundan WiFi sertifikası aldı. DroidShout internet sitesi tarafından ortaya çıkarılan Wi-Fi sertifikası, Galaxy A10e'nin çift bant Wi-Fi a/b/g/n (2.4GHz, 5GHz) ve LTE özelliklerini destekleyeceğini gösteriyor.

One UI arayüzü ile gelecek

Yakında piyasaya sürülecek Galaxy A10e'nin Galaxy A10'un özellikleri kırpılmış versiyonu olması bekleniyor. Wi-Fi sertifikası, cihazın kutudan One UI tabanlı Android 9.0 Pie işletim sistemi ile çıkacağını ortaya koydu.

Cihazın aynı zamanda Bluetooth sertifikası aldığını da belirtelim. Galaxy A10e'nin diğer teknik özellikleri henüz ortaya çıkmamış olsa da önümüzdeki günlerde giriş seviyesi akıllı telefon hakkında daha fazla bilgiye sahip olmayı umuyoruz.

https://www.droidshout.com/samsung-sm-a102u-granted-wi-fi-certification-galaxy-a10e-variant-incoming/