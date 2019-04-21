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Samsung Galaxy A10e için geri sayım başladı

Samsung çok yakında Galaxy A10 modelinin özellikleri kırpılmış ucuz bir versiyonunu çıkaracak. Galaxy A10e olarak piyasaya sürülmesi beklenen telefon Bluetooth ve Wi-Fi sertifikası aldı.
4 hf.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung, bu yıl Şubat ayında Galaxy A50 ve Galaxy A30 akıllı telefonlarıyla birlikte Galaxy A10'u çıkardı. Güney Koreli şirket şimdi ise A serisi altında Galaxy A10e olarak adlandırılan uygun fiyatlı bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor.
Ayrıca Bkz. "Samsung, Galaxy S10'un ambalajını çevre dostu hale getirdi"
Samsung Galaxy A10e, WiFi Alliance (WFA) kurumundan WiFi sertifikası aldı. DroidShout internet sitesi tarafından ortaya çıkarılan Wi-Fi sertifikası, Galaxy A10e'nin çift bant Wi-Fi a/b/g/n (2.4GHz, 5GHz) ve LTE özelliklerini destekleyeceğini gösteriyor.

One UI arayüzü ile gelecek

Yakında piyasaya sürülecek Galaxy A10e'nin Galaxy A10'un özellikleri kırpılmış versiyonu olması bekleniyor. Wi-Fi sertifikası, cihazın kutudan One UI tabanlı Android 9.0 Pie işletim sistemi ile çıkacağını ortaya koydu.
Cihazın aynı zamanda Bluetooth sertifikası aldığını da belirtelim. Galaxy A10e'nin diğer teknik özellikleri henüz ortaya çıkmamış olsa da önümüzdeki günlerde giriş seviyesi akıllı telefon hakkında daha fazla bilgiye sahip olmayı umuyoruz.

https://www.droidshout.com/samsung-sm-a102u-granted-wi-fi-certification-galaxy-a10e-variant-incoming/ Yorum Yaz
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kreat 4 hf. en beğenilen
S3'te attığı güncelleme kazığını unutmadım. Bir daha samsung almayı düşünmüyorum maalesef. Note 5 gibi bir telefona hafıza kartı desteği koymayan bi firma işte.
S3'te attığı güncelleme kazığını unutmadım. Bir daha samsung almayı düşünmüyorum maalesef. Note 5 gibi bir telefona hafıza kartı desteği koymayan bi firma işte....
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fuckulteli 4 hf.
Yetişemiyoruz, özelliklerini değil isimlerini bile takip etme imkanı kalmadı.
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OverClocK1ng 4 hf.
Huawei'nin önlenemez yükselişine karşı Samsung elinden geleni ardına koymamaya başladı...
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Freexog 4 hf.
Bu kadar çok cihazın ne yedek parçasını bulabiliriz , ne aksesuarını ne de güncelleme desteğini... Telefonu satın al sonra ne yaparsan yap mantığı Samsung un sonunu hazırlayacak.
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astegon 4 hf.
S3 ile vermediği güncelleme ile Note 5'e SD Card girişi koymaması ile A10e'nin ne alakası var.
Samsung doğru bir atılım ile plastiğe dönerek giriş ve orta seviyeyi çinli rakiplerinden almaya çalışıyor ve doğru da yapıyor. A tarafına 11 farklı cihaz çıkardı. Muhtemelen 20'yi bulacak.
Buradaki kullanıcılara göre ÇÖP olabilir ama bence orta ve giriş+ seviyede güzel cihazlar çıkarıyor samsung.
Doğru bir strateji uyguluyor ve Hindistandaki milyonlarca A30 satışı ile ne kadar doğru ilerlediği ortada
Kaynak: talkandroid.com/...
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Theologist 4 hf.
Yağmur gibi saçma sapan modeller çıkarıyor yahu! Ne harf kalacak ne sayı bu gidişle.
Bir anlamı da yok, özelliğini kısıp yeni diye piyasaya sunmak da ne demek!
Sadece bu hafta 48 kombinasyonlu model çıkardı şu Samsung!
Yanıtla +2
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alemburda34 4 hf.
Madem giriş seviyesine One UI arayüzünü veriyorlar bence eski telefonları hariç hepsine One UI arayüzünü vermeliler.
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mert1907 4 hf.
Piyasa öyle bir hâl aldı ki firmalar bile bence mecbur kalıyorlar daha fazla telefon üretmeye. Bu kadar cihaza destek gelmeyeceği zaten belli.
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selman1435 4 hf.
Samsung
- 10 yıl boyunca pazarın lideri biz olacağız demişti geçenlerde. Demek böyle lider kalmayı planlıyor galiba. Haftada bir telefon çıkararak
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OverClocK1ng 4 hf.
Huawei'nin önlenemez yükselişine karşı Samsung elinden geleni ardına koymamaya başladı...
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kreat 4 hf. en beğenilen
S3'te attığı güncelleme kazığını unutmadım. Bir daha samsung almayı düşünmüyorum maalesef. Note 5 gibi bir telefona hafıza kartı desteği koymayan bi firma işte.
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fuckulteli 4 hf.
Yetişemiyoruz, özelliklerini değil isimlerini bile takip etme imkanı kalmadı.
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