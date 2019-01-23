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Samsung Galaxy A20 Geekbench'te görüntülendi

Samsung Galaxy A20 Geekbench'te görüntülendi. Cihaz Exynos 7885 yonga seti, 3 GB RAM ve Android 9 Pie işletim sistemi ile geliyor. Detaylar için haberimize göz atabilirsiniz.
3 ay
2,5b
1
2
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Güney Koreli teknoloji devi Samsung son günlerde Galaxy A olarak isimlendirilen ve çift haneli numaralandırma kullanan bir orta seviye akıllı telefon serisi üzerinde çalışıyor. 9 farklı modelden oluşan Galaxy A ailesinin en küçük kardeşlerinden olan Galaxy A20, performans testi ve cihaz karşılaştırma platformu Geekbench'te görüntülendi.
Geekbench kayıtları cihazın gücünü Exynos 7885 yonga setinden aldığını, 3 GB RAM'e sahip olduğunu ve Android 9 Pie işletim sistemi ile kutusundan çıkacağını gösteriyor. Cihazın tek çekirdek testinde 1099, çoklu çekirdek testinde ise 3456 puan aldığı görülüyor.
Samsung Galaxy A20 Geekbench'te görüntülendi
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Galaxy A20, serinin giriş seviyesi modellerinden biri ve hem donanım, hem de performans bakımından pek de iddialı bir cihaz değil. Galaxy A50, A70 ve A90 gibi serinin daha üst seviye cihazları, çok daha iyi birer donanıma sahip olacaklar. Ayrıca bu cihazlarda entegre parmak izi okuyucusu ve üçlü arka kamera kurulumu da yer alacağı iddia ediliyor.
Galaxy A20, A30 ve A40 ise çok büyük ihtimalle Infinity-V ekrana, fiziksel parmak izi okuyuculara ve çift arka kurulumuna sahip olacaklar.
https://www.91mobiles.com/hub/samsung-galaxy-a20-geekbench-spotting-3gb-ram-exynos-7885-details/ Yorum Yaz
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intel7mix 3 ay
632 arkasında ve daha iyisini beklerdik.
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theJuDGe_41 3 ay
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