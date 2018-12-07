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Samsung Galaxy A50 Geekbench'te görüntülendi

Samsung'un yeni orta segment cihazı Galaxy A50 Geekbench'te görüntülendi. Cihaz Exynos 9610 yonga setine, 4 GB RAM'e ve Android 9 Pie işletim sistemine sahip. Detaylar haberimizde.
5 ay
4,6b
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3
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Samsung Galaxy A50 Geekbench'te görüntülendi
 
SM-A505FN model numarası ile ortaya çıkan ve model isminin Galaxy A50 olacağı tahmin edilen orta segment bir Samsung cihazı performans testi ve cihaz karşılaştırma platformu Geekbench'te görüntülendi. Geekbench kayıtları cihazın teknik özellikleri hakkında pek çok detayı gözler önüne seriyor.
Geekbench kayıtlarından yola çıkarak konuşacak olursak; cihaz, Samsung'un 10nm sürecinde üretilmiş olan orta seviye işlemcisi Exynos 9610'dan güç alacak ve 4 GB'lık bir RAM'e sahip olacak. Mali-G72 MP3 grafik işlemcisini taşıyacak olan cihaz, Android 9 Pie işletim sistemi ile kutusundan çıkacak.
Samsung'un Android güncellemelerini dakik bir biçimde kullanıcılarına ulaştırmadığı ve henüz çoğu amiral gemisi cihazı için bile Android Pie güncellemesi yayınlamadığı düşünüldüğünde cihazın Android 9 Pie ile karşımıza çıkacak olması bir hayli göz yaşartıcı. Örneğin bu cihazla aynı seviyede yer alan ve Samsung'un yakın gelecekte piyasaya süreceği Galaxy M serisi cihazları Android Oreo ile görüntülenmişti.
Cihazın tek çekirdek testinde 1681, çoklu çekirdek testinde ise 4897 puan aldığı görülüyor. Cihaz her ne kadar performans konusunda iddialı gözükmese de bu skorlar ile kendi segmentinde yer alan pek çok Samsung cihazını geride bırakıyor.
Eğer söylentiler doğru ise cihaz, 2019'un ilk çeyreğinde Avrupa ve Kuzey Amerika'da satışa sunulacak. 64 GB'lık ve 128 GB'lık iki farklı dahili depolama alanı seçeneği ile alıcı bulacağı iddia edilen cihaz, çok büyük olasılıkla mavi, pembe, siyah, gümüş rengi ve beyaz renk seçeneklerine sahip olacak.
https://www.gizmochina.com/2018/12/06/samsung-galaxy-a50-geekbench-exynos-9610/ Yorum Yaz
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tugares 5 ay
Samsung giriş seviyesi+çoğu orta segment telefonu=Çöp(Fiyatları bu yorumu yaptırıyor)
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OverClocK1ng 5 ay
Tek çekirdek skoru fena değil tabi ama artık karşısında uygun fiyatlı, iyi cihaz üreten çok firma var...
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intel7mix 5 ay
Fiyatından dolayı yine avantajı olmayacaktır.
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