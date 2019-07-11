Kim Nerede? 40 PlayStation Store'da 'Temmuz İndirimleri' başladı 28 Microsoft, Windows 10'da parolasız oturum açma seçeneğini test ediyor 20 Huawei'nin dört kameralı yeni telefonu TENAA onayı aldı
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Galaxy A50s detaylanıyor

Samsung’un A serisine eklenecek bir başka model olan Galaxy A50s, Geekbench’in ardından bugün de AnTuTu’da boy gösterdi. Exynos 9610 yonga seti temelinde şekillenen modelin detayları haberimizde.
8 sa. (Son Güncelleme: 8 sa.)
1b
4
2
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung Galaxy A50s detaylanıyor
Samsung’un orta sınıf cihazlarını içeren A serisi oldukça kalabalıklaştı. Her bütçeye hitap etmek isteyen firmanın çift sayılı ana modellerine ek olarak S ve E takılı yan modelleri de mevcut. Dün görülen Geekbench testi ardından, bugün de Galaxy A50s’in AnTuTu skoru ortaya çıktı.

Exynos 9610 yonga seti temelinde şekilleniyor

Bu testler sayesinde Samsung Galaxy A50s’in Exynos 9610’dan gücünü alacağını görebiliyoruz. Samsung’un orta sınıfa yönelik hazırlanan bu yonga setine 4 GB RAM eşlik ediyor. Depolama kapasitesi ise 64 GB. Tabii ki testlerde görülenin haricide farklı RAM ve depolama kapasitesi olan modellerin bulunması mümkün.

Android 9 Pie işletim sistemi ile gelen Galaxy A50s’in ekran çözünürlüğü 2340 x 1080 piksel. Bu bilgiler haricinde cihazın diğer teknik özellikleri ve tasarımı belirsizliğini koruyor. Ancak yan model olması sebebiyle Samsung Galaxy A50’den çok fazla farklılaşması beklenmiyor.

Ayrıca Bkz. "Amazon Alexa dünyada ilk kez sağlık önerileri sunacak"

AnTuTu’dan 151.136 puan alan cihazın Geekbench skorları, tek çekirdekte 1685, çoklu çekirdekte 5446 olarak gözüküyor. Bunların haricinde Wi-Fi sertifikası alırken de fark edilen Samsung Galaxy A50s, yakın zamanda raflardaki yerini almaya hazırlanıyor olabilir.


https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_a50s_key_specs_geekbench-news-38019.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
pro-üye 7 sa.
Firmaların artık isimlendirme konusunda basitleşmesi gerek
Mesela bu telefonu a50 den a59 a kadar çıkar 9 yıl götürür bu isim.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FreeRun 7 sa.
Yağmur gibi telefon çıkıyor piyasaya, telefon alacaklara kolaylıklar diliyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 sa. Huawei'nin dört kameralı yeni telefonu TENAA onayı aldı 2 sa. Raspberry Pi 4 bazı USB-C kablolarla sıkıntı yaşıyor 3 sa. Avrupa'da satılacak ilk Çinli elektrikli araç, reklam için 14 bin km yol kat edecek 3 sa. Android Q tabanlı EMUI 10 arayüzü gelecek ay duyurulacak 4 sa. Microsoft, Windows 10'da parolasız oturum açma seçeneğini test ediyor 5 sa. Güneş ışığından daha çok ısı elde etmek mümkün hale geliyor 5 sa. Çevrim içi içerik sektöründe bölüm başına ödeme rekoru 15 milyon dolar oldu 6 sa. ASUS ROG Thor 850W Platinum PSU inceleme 6 sa. Yandex Haritalar toplamda 1 milyon kilometreye ulaştı 6 sa. PlayStation Store'da 'Temmuz İndirimleri' başladı 7 sa. Dünyanın en küçük tam kare aynasız fotoğraf makinası 7 sa. Firefox’un yeni sürümü önerilen eklenti listesiyle geliyor 8 sa. GÖRÜNTÜLENEN Samsung Galaxy A50s detaylanıyor Sonraki Türk mühendislerin geliştirdiği sürücüsüz araç İstanbul trafiğine çıkıyor 9 sa. Sensör veya güce ihtiyaç duymadan görüntü tanıyabilen akıllı cam geliştirildi 9 sa. ÖTV indirimi bekleyenlere kötü haber: "İndirim uzatılmayacak" 10 sa. Qualcomm akıllı saatler için daha güçlü bir işlemci geliştiriyor 10 sa. Facebook, Assassin's Creed ve Splinter Cell oyunlarının VR versiyonları için anlaşma imzaladı 11 sa. 2021 iPhone modelleri çentiksiz ekran ile gelecek 11 sa. Türkiye’de elektrik üretiminde yerli kaynakların payı %66’yı geçti 12 sa. Amazon Alexa dünyada ilk kez sağlık önerileri sunacak 12 sa. Samsung Gear S3 güncellemesi yayınlandı 13 sa. Denuvo 6.0 kırıldı: Yeni oyunlar cracklenecek 13 sa. Bentley'in geleceğini gösteren elektrikli ve otonom konsept: EXP 100 GT 14 sa. MediaTek yapay zekâ ürünleri için yeni bir yonga seti duyurdu 14 sa. Fotoğrafları çıplak hale getiren DeepNude uygulaması GitHub'da yasaklandı 15 sa. Tinder Lite uygulaması önümüzdeki hafta yayınlanıyor 1 gün Mars’a gidecek astronotlar, ihtiyaç halinde 3 boyutlu yazıcı ile kemik ve deri basabilecek 1 gün Samsung Galaxy Note 10 resmi basın görselleri ile karşınızda 1 gün Galaxy A80 ülkemizde satışa sunuldu 1 gün Önümüzdeki 5 yıl içinde küresel rüzgâr enerjisi kapasitesinin %60 oranında artması bekleniyor 1 gün Sony Xperia 2'nin tasarımı ortaya çıktı 1 gün Super Mario Maker 2 oyununda kısa sürede 2 milyon seviye üretildi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
MGS 5 Severler Artık Oyunu John Wick Olarak Oynayabilecekler
Bölüm Sonu Canavarı
HongMeng işletim sistemi Android hakimiyetine zarar verebilir
DonanımHaber
Denuvo 6.0 kırıldı: Yeni oyunlar cracklenecek
DonanımHaber
Annem hastaneye kaldırıldı
DH Forum
Xiaomi yeni akıllı telefonlarında kullanacağı periskop kameran...
DonanımHaber
Remedy'nin Yeni Oyunu Control'ün İlk 13 Dakikası Yayınlandı
Bölüm Sonu Canavarı
Yurt dışı çıkış harcı zamlanıyor, IMEI kaydında yeni dönem
DH Forum
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim