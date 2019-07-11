Samsung Galaxy A50s detaylanıyor

Samsung’un orta sınıf cihazlarını içeren A serisi oldukça kalabalıklaştı. Her bütçeye hitap etmek isteyen firmanın çift sayılı ana modellerine ek olarak S ve E takılı yan modelleri de mevcut. Dün görülen Geekbench testi ardından, bugün de Galaxy A50s’in AnTuTu skoru ortaya çıktı.

Exynos 9610 yonga seti temelinde şekilleniyor

Bu testler sayesinde Samsung Galaxy A50s’in Exynos 9610’dan gücünü alacağını görebiliyoruz. Samsung’un orta sınıfa yönelik hazırlanan bu yonga setine 4 GB RAM eşlik ediyor. Depolama kapasitesi ise 64 GB. Tabii ki testlerde görülenin haricide farklı RAM ve depolama kapasitesi olan modellerin bulunması mümkün.

Android 9 Pie işletim sistemi ile gelen Galaxy A50s’in ekran çözünürlüğü 2340 x 1080 piksel. Bu bilgiler haricinde cihazın diğer teknik özellikleri ve tasarımı belirsizliğini koruyor. Ancak yan model olması sebebiyle Samsung Galaxy A50’den çok fazla farklılaşması beklenmiyor.

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AnTuTu’dan 151.136 puan alan cihazın Geekbench skorları, tek çekirdekte 1685, çoklu çekirdekte 5446 olarak gözüküyor. Bunların haricinde Wi-Fi sertifikası alırken de fark edilen Samsung Galaxy A50s, yakın zamanda raflardaki yerini almaya hazırlanıyor olabilir.

https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_a50s_key_specs_geekbench-news-38019.php