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Amazon Alexa dünyada ilk kez sağlık önerileri sunacak

Yaşlı veya engelli bireyler yerinden kalkmadan Amazon Alexa asistanına komut vererek merak ettikleri sağlık sorunları konusunda NHS veri tabanından öneri alabilecekler.
3 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugün dijital asistan segmenti yoğun bir rekabetin döndüğü alan haline geldi. Batılı teknoloji devlerinin yanında Çinli teknoloji firmaları da farklı özelliklerle rekabette öne çıkmaya çalışıyor. Amazon bu hafta önemli bir hamle yaptı.

Avantajları çok

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi – NHS ile bir ortaklık yapan Amazon bundan sonra Alexa asistanı üzerinden sağlık önerileri sunacak. NHS bir süredir hizmetlerini dijital dünyada da vatandaşlara sunmak için çalışmalar yapıyordu. Amazon Alexa bunun ilk adımı oldu.

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Kullanıcılar Amazon Alexa asistanına migren ile baş etme yolları veya kızamık belirtileri gibi sağlık konusunda sayısız soru sorabilecek. Alexa ise NHS web sayfasından ilgili verileri çekerek kullanıcılara aktaracak.

NHS ortaklığı özellikle geleneksel yollarla internete erişemeyen yaşlı veya engelli kişileri hedefliyor. Kullanıcılar sesli komut ile yerinden kalkmadan sağlık önerileri alabilecek. Ayrıca bu sayede sağlık servislerine başvuruların sayısı da azaltılacak.

 

https://www.engadget.com/2019/07/10/amazons-alexa-will-give-medical-advice-from-the-nhs/ Yorum Yaz
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