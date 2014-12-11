Samsung Galaxy A7 ile ilgili yeni bilgiler geldi





Samsung'un kısa süre önce lanse ettiği metal kasalı Galaxy A3 ve Galaxy A5 modellerinden sonra halen Galaxy A7 ile ilgili bir gelişme yaşanmış değil. Üst seviye segmentte konumlanacak Galaxy A7 ile ilgili bilgiler de gelmeye devam ediyor.





Daha önce Galaxy A7 modelinin 5.5 inçlik Full HD Super AMOLED ekran ve 64-bitlik 8 çekirdekli Snapdragon 615 yongaseti ile geleceği belirtilmişti. Yeni bilgilerde ekran konusunda bir değişiklik yok ancak yongaseti olarak Exynos 5433'ün tercih edildiği ifade ediliyor.





Exynos 5433 yongasetinde Cortex-A53 ve Cortex-A57 çekirdekleri bulunduğu için sadece Cortex-A53 çekirdeği çalıştıran Snapdragon 615 yongasetine göre daha iyi performans sunacak. Aynı yongaseti Galaxy Note 4 modelinde de mevcut. Bu bakımdan Galaxy A7'nin biraz tuzlu olabileceği belirtiliyor.





Modelde bunun haricinde 2GB RAM, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, 16GB depolama kapasitesi, 2600mAh gücünde batarya, Android 4.4 işletim sistemi ve 6.3mm kalınlık şeklinde özellikler yer alacak.





Galaxy A7 ile ilgili net bir çıkış tarihi mevcut değil ancak model bazı ülkelerin haberleşme kurumlarından onay almış durumda. Metal kasası nedeniyle Samsung'un üretim zorlukları yaşadığı tahmin edildiği için modelin gelecek yıla kalmış olabileceği dile getiriliyor.

http://www.sammobile.com/2014/12/10/exclusive-here-are-the-specs-of-the-samsung-galaxy-a7/