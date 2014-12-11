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Samsung Galaxy A7 ile ilgili yeni bilgiler geldi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung Galaxy A7 ile ilgili yeni bilgiler geldi

Samsung'un kısa süre önce lanse ettiği metal kasalı Galaxy A3 ve Galaxy A5 modellerinden sonra halen Galaxy A7 ile ilgili bir gelişme yaşanmış değil. Üst seviye segmentte konumlanacak Galaxy A7 ile ilgili bilgiler de gelmeye devam ediyor. 

Daha önce Galaxy A7 modelinin 5.5 inçlik Full HD Super AMOLED ekran ve 64-bitlik 8 çekirdekli Snapdragon 615 yongaseti ile geleceği belirtilmişti. Yeni bilgilerde ekran konusunda bir değişiklik yok ancak yongaseti olarak Exynos 5433'ün tercih edildiği ifade ediliyor. 

Exynos 5433 yongasetinde Cortex-A53 ve Cortex-A57 çekirdekleri bulunduğu için sadece Cortex-A53 çekirdeği çalıştıran Snapdragon 615 yongasetine göre daha iyi performans sunacak. Aynı yongaseti Galaxy Note 4 modelinde de mevcut. Bu bakımdan Galaxy A7'nin biraz tuzlu olabileceği belirtiliyor. 

Modelde bunun haricinde 2GB RAM, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, 16GB depolama kapasitesi, 2600mAh gücünde batarya, Android 4.4 işletim sistemi ve 6.3mm kalınlık şeklinde özellikler yer alacak. 

Galaxy A7 ile ilgili net bir çıkış tarihi mevcut değil ancak model bazı ülkelerin haberleşme kurumlarından onay almış durumda. Metal kasası nedeniyle Samsung'un üretim zorlukları yaşadığı tahmin edildiği için modelin gelecek yıla kalmış olabileceği dile getiriliyor.  

http://www.sammobile.com/2014/12/10/exclusive-here-are-the-specs-of-the-samsung-galaxy-a7/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hollowman_ 5 yıl
S615 ile gelip orta seviye fiyat segmentinde phablet modeli olarak satsa daha iyi iş yapar bence. orta üst yada üst fiyat segmentine konumlandırırsa orda note 3 vs var zaten.
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yokbeolumbe 5 yıl
maşallah çok iyi model azaltıyorlar
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.Aslan. 5 yıl
arkadaş yeter artık hergün telefon her gün telefon samsung piyasayı mahvetti yok a3 yok alpha yok a5.apple'ın en sevdiğim özelliği yılda bir kere, 1 veya 2 telefon çıkarması doğrusuda bu!
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Umutcan 5 yıl
Hani model azaltacaktı bunlar, yine başladılar bombardımana ?
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Masquerade89 5 yıl
full HD ve 5433 çok iyi performans verir yalnız Batarya daha iyi olmalıydı. Yeni Tasarımlarıda güzel samsungun
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erdem3113 5 yıl
Telefonun arka kısımına konumlandırılan dandik mono hoparlör olmuyor artık samsung !!!
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Audi serisinden devam sonraki telefon R8 olsun.
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ekrem71 5 yıl
Tamamen metal
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fatih-8 5 yıl
Bildigim kadarıyla çıkmayan kapak ve full metal olacak. Yani a3 öyle 5 7 yi bilmem. Sd kart var ama 5 te.
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kule_genclik 5 yıl
bunlarin sadece cercevesi metal di mi? arka kapak plastik?
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dR.ElessaR 5 yıl
Metal diye tutturanlar yüzünden S6 ve Note 5'te microsd, home tuşu/kapasitif tuşlar ve çıkarılabilir bataryadan vazgeçmezler umarım.

Metal umrumda değil. Yeni Note 4'ün tasarımı gayet iyi. Metal çerçeve yeterli.

Boş yere macera aramayın. Metal'in neredeyse hiçbir avantajı yok.
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Fenomenon 5 yıl dR.ElessaR
KinqElessar
Metal diye tutturanlar yüzünden S6 ve Note 5'te microsd, home tuşu/kapasitif tuşlar ve çıkarılabilir bataryadan vazgeçmezler umarım.

Metal umrumda değil. Yeni Note 4'ün tasarımı gayet iyi. Metal çerçeve yeterli.

Boş yere macera aramayın. Metal'in neredeyse hiçbir avantajı yok.

Metal çerçeve ile home tuşunun, sd kartın ne alakası var??
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 5 yıl
Orta üst segment olarak düşünülürse cok iyi bir cihaz. Ama ust seviye icin bataryasi zayif
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