Samsung Galaxy A80 tanıtıldı: Hem kızaklı hem de dönebilen yapıda kamera

Samsung, orta sınıf akıllı telefon isteyen kullanıcılar için uzun zamandır Galaxy A serisini sunuyor. Ancak bu sene Galaxy A serisinin çok daha fazla modelle genişlediğini söyleyebiliriz. Bugün Tayland’da düzenlenen etkinlikle birlikte de Galaxy A ailesine iki yeni model daha eklendi. Bunlardan biri Galaxy A80.

Hem kızaklı hem de dönebilen yapıda kamera

Akıllı telefon üreticilerinin çerçevesiz modelleri için farklı çözümler ürettiğine şahit olduk. Bunlar açılır kapanır, kızaklı ve bugün Oppo’nun tanıttığı Reno modellerindeki diyagonal tasarımlara kadar vardı. Tercihini kızaklı tasarım yönünde yapan Samsung, bunu yararına çevirebilecek önemli bir değişikliğe sahip. Normalde arka tarafa bakan kameralar kızağı açtığınızda size dönüyor. Bu tasarım seçeneği ile telefonun üçlü arka kamerasını ön kamera olarak kullanabiliyorsunuz.

Samsung'un tamamıyla çerçevesiz ilk akıllı telefonu olarak sunulan Galaxy A80, 6.7 inç boyutunda 1080 x 2400 çözünürlüklü Super AMOLED ekran ile birlikte geliyor. Ekran üzerinden parmak izi sensörü sayesinde cihazın kilidini de rahatlıkla açabiliyorsunuz. Arka tarafa baktığımızda yatay olarak konumlandırılmış üçlü arka kamera bizi karşılıyor. Kızak kapalıyken burada duruyor dersek daha doğru olacak. Daha önce gördüğümüz kızaklı telefonlardan farklı olarak bu arka kapağın sadece üst tarafı otomatik olarak yükseliyor. 165 x 76.5 x 9.3 mm boyutlarında olan cihazın 219 gram ağırlığa sahip olduğunu da belirtelim.

Performans ve Batarya

Snapdragon 730G yonga setini görüyoruz. Tanıtılalı bir gün dahi olmamasına rağmen yeni Snapdragon 730G yonga setini Galaxy A80'de görmemiz oldukça büyük bir sürpriz oldu. 8 çekirdekli ve 2.2 GHz hızındaki bu yonga setine 8 GB RAM ve 128 GB hafıza eşilik ediyor. Qualcomm'un belirttiğine göre oyunlara özel özelliklere sahip olan Snapdragon 730G hakkında detaylı bilgiye One UI arayüzüyle geliyor. Tüm bu paket 3700 mAh boyutunda batarya ile beslenecek ve 25W hızlı şarj desteği sayesinde de bataryayı hızla doldurmak mümkün. Samsung Galaxy A80'in ilgi çekici tasarımını bir kenara bırakıp teknik detaylarına indiğimizde ilk olarakyonga setini görüyoruz. Tanıtılalı bir gün dahi olmamasına rağmen yeni Snapdragon 730G yonga setini Galaxy A80'de görmemiz oldukça büyük bir sürpriz oldu. 8 çekirdekli ve 2.2 GHz hızındaki bu yonga setineveeşilik ediyor. Qualcomm'un belirttiğine göre oyunlara özel özelliklere sahip olan Snapdragon 730G hakkında detaylı bilgiye bu bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. Telefon Android 9 Pie üzerine kuruluarayüzüyle geliyor. Tüm bu paketboyutunda batarya ile beslenecek vedesteği sayesinde de bataryayı hızla doldurmak mümkün.

Kamera ve diğer özellikler

Hem arka hem de ön tarafta kullanılabilen kamera paketi haliyle cihazın en çok merak edilen özelliği oluyor. Üçlü kamera paketinin ana sensörü 48 MP çözünürlüğünde ve f/2.0 diyafram aralığı sunuyor. Yardımcı kameraların ilki geniş açı fotoğraf çekimine olanak sağlayan 8 MP f/2.2 (123 derece) sensör. İkincisi ise derinlik algılama işlemlerinde kullanılacak 3D derinlik sensörü. Özellikle 3D ToF sensör yardımıyla cihazın kamera özelliklerinin bir adım daha ileri gittiğini söyleyebiliriz. Örneğin etkinlik sırasında derinlik algılama sensörü yardımıyla uzunluk hesaplamaları gibi şeyler sergilendi.

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Cihazın diğer özellikleri Dolby Atmos ses teknolojisi, Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi 802.11 ac bağlantı desteği, USB Type C giriş, Dual SIM şeklinde sıralanabiliyor.

Fiyatlandırma ve renk seçenekleri

Samsung Galaxy A80 kullanıcılara üç farklı renk seçeneği ile sunulacak. Bunlar Altın, Beyaz ve Siyah renkleri. 29 Mayıs tarihinde raflardaki yerini alacak olan telefonun fiyat etiketi 8 GB RAM ve 128 GB hafızalı model için 650 Euro olacak. Ülkemiz için herhangi bir bilgi ise şimdilik bulunmuyor. DonanımHaber'i takipte kalarak ülkemiz fiyatları açıklandığı anda öğrenebilirsiniz.

Samsung Galaxy A80 özellikleri

Ekran: 6.7 inç, 2400x1080 (Full HD+) Super AMOLED ekran

6.7 inç, 2400x1080 (Full HD+) Super AMOLED ekran İşlemci: Qualcomm Snapdragon 730G

Qualcomm Snapdragon 730G Boyut ve ağırlık: 165.2 x 76.5 x 9.3 mm, 219 gram

165.2 x 76.5 x 9.3 mm, 219 gram RAM: 8 GB

8 GB Arka kamera: 48 MP + 8 MP (geniş açı) + 3D ToF

48 MP + 8 MP (geniş açı) + 3D ToF Ön kamera: Döner yapıda (Arka kamera ile aynı)

Döner yapıda (Arka kamera ile aynı) Depolama: 128GB

128GB Batarya: 3700 mAh

3700 mAh İşletim sistemi: Android 9 Pie (One UI)

Android 9 Pie (One UI) Diğer: Parmak izi (ekran üzerinden), 25 W hızlı şarj