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Samsung Galaxy A80 tanıtıldı: Hem kızaklı hem de dönebilen yapıda kamera

Samsung’un hızla genişletmeye devam ettiği A serisine bugün Tayland’da düzenlenen etkinlikle birlikte yeni iki üye eklendi. Bunlardan biri olan Galaxy A80 hakkında detaylar haberimizde.
1 ay
7,9b
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Samsung Galaxy A80 tanıtıldı: Hem kızaklı hem de dönebilen yapıda kamera
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Samsung, orta sınıf akıllı telefon isteyen kullanıcılar için uzun zamandır Galaxy A serisini sunuyor. Ancak bu sene Galaxy A serisinin çok daha fazla modelle genişlediğini söyleyebiliriz. Bugün Tayland’da düzenlenen etkinlikle birlikte de Galaxy A ailesine iki yeni model daha eklendi. Bunlardan biri Galaxy A80.

Hem kızaklı hem de dönebilen yapıda kamera

Akıllı telefon üreticilerinin çerçevesiz modelleri için farklı çözümler ürettiğine şahit olduk. Bunlar açılır kapanır, kızaklı ve bugün Oppo’nun tanıttığı Reno modellerindeki diyagonal tasarımlara kadar vardı. Tercihini kızaklı tasarım yönünde yapan Samsung, bunu yararına çevirebilecek önemli bir değişikliğe sahip. Normalde arka tarafa bakan kameralar kızağı açtığınızda size dönüyor. Bu tasarım seçeneği ile telefonun üçlü arka kamerasını ön kamera olarak kullanabiliyorsunuz.

Samsung'un tamamıyla çerçevesiz ilk akıllı telefonu olarak sunulan Galaxy A80, 6.7 inç boyutunda 1080 x 2400 çözünürlüklü Super AMOLED ekran ile birlikte geliyor. Ekran üzerinden parmak izi sensörü sayesinde cihazın kilidini de rahatlıkla açabiliyorsunuz. Arka tarafa baktığımızda yatay olarak konumlandırılmış üçlü arka kamera bizi karşılıyor. Kızak kapalıyken burada duruyor dersek daha doğru olacak. Daha önce gördüğümüz kızaklı telefonlardan farklı olarak bu arka kapağın sadece üst tarafı otomatik olarak yükseliyor. 165 x 76.5 x 9.3 mm boyutlarında olan cihazın 219 gram ağırlığa sahip olduğunu da belirtelim.

Performans ve Batarya

Samsung Galaxy A80'in ilgi çekici tasarımını bir kenara bırakıp teknik detaylarına indiğimizde ilk olarak Snapdragon 730G yonga setini görüyoruz. Tanıtılalı bir gün dahi olmamasına rağmen yeni Snapdragon 730G yonga setini Galaxy A80'de görmemiz oldukça büyük bir sürpriz oldu. 8 çekirdekli ve 2.2 GHz hızındaki bu yonga setine 8 GB RAM ve 128 GB hafıza eşilik ediyor. Qualcomm'un belirttiğine göre oyunlara özel özelliklere sahip olan Snapdragon 730G hakkında detaylı bilgiye bu bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. Telefon Android 9 Pie üzerine kurulu One UI arayüzüyle geliyor. Tüm bu paket 3700 mAh boyutunda batarya ile beslenecek ve 25W hızlı şarj desteği sayesinde de bataryayı hızla doldurmak mümkün. 
Samsung Galaxy A80 tanıtıldı: Hem kızaklı hem de dönebilen yapıda kamera
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Kamera ve diğer özellikler 

Hem arka hem de ön tarafta kullanılabilen kamera paketi haliyle cihazın en çok merak edilen özelliği oluyor. Üçlü kamera paketinin ana sensörü 48 MP çözünürlüğünde ve f/2.0 diyafram aralığı sunuyor. Yardımcı kameraların ilki geniş açı fotoğraf çekimine olanak sağlayan 8 MP f/2.2 (123 derece) sensör. İkincisi ise derinlik algılama işlemlerinde kullanılacak 3D derinlik sensörü. Özellikle 3D ToF sensör yardımıyla cihazın kamera özelliklerinin bir adım daha ileri gittiğini söyleyebiliriz. Örneğin etkinlik sırasında derinlik algılama sensörü yardımıyla uzunluk hesaplamaları gibi şeyler sergilendi.
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Cihazın diğer özellikleri Dolby Atmos ses teknolojisi, Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi 802.11 ac bağlantı desteği, USB Type C giriş, Dual SIM şeklinde sıralanabiliyor.
Samsung Galaxy A80 tanıtıldı: Hem kızaklı hem de dönebilen yapıda kamera
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Fiyatlandırma ve renk seçenekleri

Samsung Galaxy A80 kullanıcılara üç farklı renk seçeneği ile sunulacak. Bunlar Altın, Beyaz ve Siyah renkleri. 29 Mayıs tarihinde raflardaki yerini alacak olan telefonun fiyat etiketi 8 GB RAM ve 128 GB hafızalı model için 650 Euro olacak. Ülkemiz için herhangi bir bilgi ise şimdilik bulunmuyor. DonanımHaber'i takipte kalarak ülkemiz fiyatları açıklandığı anda öğrenebilirsiniz.
Samsung Galaxy A80 tanıtıldı: Hem kızaklı hem de dönebilen yapıda kamera
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Samsung Galaxy A80 özellikleri 

  • Ekran: 6.7 inç, 2400x1080 (Full HD+) Super AMOLED ekran
  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 730G
  • Boyut ve ağırlık: 165.2 x 76.5 x 9.3 mm, 219 gram
  • RAM: 8 GB
  • Arka kamera: 48 MP + 8 MP (geniş açı) + 3D ToF
  • Ön kamera: Döner yapıda (Arka kamera ile aynı)
  • Depolama: 128GB
  • Batarya: 3700 mAh
  • İşletim sistemi: Android 9 Pie (One UI)
  • Diğer:  Parmak izi (ekran üzerinden), 25 W hızlı şarj

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DH Misafiri 1 ay en beğenilen
Orta sınıfın tozunu atmaya gelmiş samsung. Çinlilerin orta-alt sınıfı istila etmesinden dolayı, karlılığının yerin dibine çakıldığını nihayet anlamışlar. Ortalık kızışacak, güzel çok güzel.
Orta sınıfın tozunu atmaya gelmiş samsung. Çinlilerin orta-alt sınıfı istila etmesinden dolayı, karlılığının yerin dibine çakıldığını nihayet anlamışlar. Ortalı...
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3 Yanıt Yanıtla +33
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V4LKyR 1 ay
Abi... İşte bak YENİLİK (kameranın yapısını kastediyorum) böyle bir şey. Bu ve bunun gibi şeyler yenilik oluyor.
Apple'ın her yeni modelde daha hızlı işlemci koyması, daha canlı renklere sahip "RETİNA" (pazarlama kelimesi) ekran koyması falan yenilik değil.
Abi... İşte bak YENİLİK (kameranın yapısını kastediyorum) böyle bir şey. Bu ve bunun gibi şeyler yenilik oluyor.Apple'ın her yeni modelde daha hızlı işlemc...
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2 Yanıt Yanıtla +27
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b@d0 1 ay
çinliler bir teşekkürü hak ediyor. yoksa yenilik yapacağı yoktu bunların.
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first9 4 hf.
ekran yanığı problemi çözülmedikten sonra samsung almak büyük risk.
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PENDRAG0N 1 ay
e250den beri bu kaymalı aşağılı yukarılı hiç bir makineyi alamıyorum
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KNTLG 1 ay
Galaxy A etkinliğindeki en güzel şey , Blackpink konseriydi


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cumur 1 ay
live focus camera özelliği efsane olmuş değişik bişey
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MDV 1 ay
adamlar orta sinif telefonu icin 650 euro iyi fiyat demisler
saka misiniz?
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silversmith 1 ay MDV
650€ değil de 500€ olsaydı en azından değil mi? Yani onlar için 650TL. Biz burda ancak anırırız!
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mekan54 1 ay
Telefon orta sınıf fiyatı hangi sınıf (650dolar)??
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DH Misafiri 1 ay
yeni dxomark selfie kamera birincisi ;)
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DH Misafiri 1 ay
telefon çok ağır olmuş
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Askaparta 1 ay
Kapışsınlar iyi oluyor ama Samsung bu yıl 2019 telefon çıkaracak galiba.
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mhrUca 1 ay
Bi banami eski tasarim geldi ya
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silversmith 1 ay mhrUca
Yok ya eski bir modeli andırdı bana da şimdi. Ama çıkaramadım bir türlü.
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