OnePlus 7 Pro fotoğraflarıyla birlikte ortaya çıktı

Üç farklı OnePlus modeli olacak
Firmanın geçtiğimiz senelerden farklı olarak üç farklı OnePlus modeli tanıtması bekleniyor. Bunlar OnePlus 7, OnePlus 7 Pro ve OnePlus 7 Pro 5G şeklinde sıralanacaklar. Bugün ortaya çıkan fotoğraflar ise GM1915 model numaralı OnePlus 7 Pro’ya ait.
Telefonun ön tarafından çekilmiş iki fotoğrafı mevcut. Bu fotoğraflardan ilki özellikle kavisli ekran detayını görmemizi sağlıyor. İkinci fotoğrafta ise cihaza ait bazı teknik özellikler bulunuyor. Bunlar, Snapdragon 855 yonga seti, 8 GB RAM, 256 GB hafıza, 48+16+8 MP üçlü arka kamera (ana sensör Sony IMX586), 6.67 inç Super Optic ekran ve son olarak Android 9 Pie işletim sistemi şeklinde sıralanabiliyor.
Firma genellikle aynı anda tek bir model tanıtırdı. Görünen o ki bu sene durum değişiyor. Haliyle OnePlus 7 serinin uygun fiyatlı modeli olarak konumlandırılacakken, OnePlus 7 Pro ve OnePlus 7 Pro 5G daha yüksek fiyat etiketi ile gelecektir. Hatta OnePlus 7'nin fiyatı hakkında bazı sızıntılar çıkmıştı. Ancak Pro modelleri hakkında elimizdeki bilgiler şimdilik oldukça kısıtlı.
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