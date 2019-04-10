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OnePlus 7 Pro fotoğraflarıyla birlikte ortaya çıktı

OnePlus’ın merakla beklenen yeni amiral gemisi görünen o ki farklı versiyonlara sahip olacak. OnePlus 7 Pro isimli modelin fotoğrafları ve teknik özellikleri ortaya çıktı.
1 ay
7,3b
1
8
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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OnePlus 7 Pro fotoğraflarıyla birlikte ortaya çıktı
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Rekabetçi fiyatıyla amiral gemisi katili lakabını uzun zamandır üzerinde bulunduran OnePlus’ın yeni modeli hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Ancak bu sefer OnePlus 7 Pro isimli kavisli ekranlı bir modele ait fotoğraflar ve teknik özellikler ortaya çıktı.

Üç farklı OnePlus modeli olacak

Firmanın geçtiğimiz senelerden farklı olarak üç farklı OnePlus modeli tanıtması bekleniyor. Bunlar OnePlus 7, OnePlus 7 Pro ve OnePlus 7 Pro 5G şeklinde sıralanacaklar. Bugün ortaya çıkan fotoğraflar ise GM1915 model numaralı OnePlus 7 Pro’ya ait.

Telefonun ön tarafından çekilmiş iki fotoğrafı mevcut. Bu fotoğraflardan ilki özellikle kavisli ekran detayını görmemizi sağlıyor. İkinci fotoğrafta ise cihaza ait bazı teknik özellikler bulunuyor. Bunlar, Snapdragon 855 yonga seti, 8 GB RAM, 256 GB hafıza, 48+16+8 MP üçlü arka kamera (ana sensör Sony IMX586), 6.67 inç Super Optic ekran ve son olarak Android 9 Pie işletim sistemi şeklinde sıralanabiliyor.

OnePlus 7 Pro fotoğraflarıyla birlikte ortaya çıktı
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OnePlus 7 Pro 5G modelinin de OnePlus 7 Pro ile aynı özelliklerle gelmesi bekleniyor. İsimlendirmeden anlayabileceğiniz üzere aradaki tek fark 5G bağlantı desteği noktasında olacak. Ayrıca OnePlus 7’ye benzer şekilde açılır kapanır ön kamera mekanizması ve ekrandan parmak izi özelliği Pro modelinde de bulunacaktır.
Ayrıca Bkz. "Qualcomm 11nm ve 8nm sürecinde geliştirdiği yeni yonga setlerini duyurdu"

Firma genellikle aynı anda tek bir model tanıtırdı. Görünen o ki bu sene durum değişiyor. Haliyle OnePlus 7 serinin uygun fiyatlı modeli olarak konumlandırılacakken, OnePlus 7 Pro ve OnePlus 7 Pro 5G daha yüksek fiyat etiketi ile gelecektir. Hatta OnePlus 7'nin fiyatı hakkında bazı sızıntılar çıkmıştı. Ancak Pro modelleri hakkında elimizdeki bilgiler şimdilik oldukça kısıtlı.


https://www.gsmarena.com/one_plus_7_pro_appears_in_the_wild_likely_one_pus_5g_phone-news-36466.php Yorum Yaz
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kill_billal 1 ay en beğenilen
Edge ekran ike beni kaybettin oneplus beyciğim..
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renega 1 ay
Oneplus 7 Plus olmuş bu
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PeYLeR. 1 ay
yuh ya 6.67 inç nedir Alla aşkına daha ne kadar büyüyecek. samsung s10e haricinde küçük ebatta telefon yok. Edge ekranın bir artı getirisi yok ne diye tercih edilir ki? Ekranın darbelere Mukavemetini, dirençsiz hale getirmesi de cabası
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teknokaptan 1 ay
İyiki oneplus6T almışım artık yeni oneplus almaya gerek yok after 5 year's maybe
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esmerbuyucu 1 ay
Uygun fiyatlı OnePlus telefonunun uygun fiyatlı varyantını çıkarmışlar. Çelişkiye gel 😂
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kill_billal 1 ay en beğenilen
Edge ekran ike beni kaybettin oneplus beyciğim..
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devrimdoga 1 ay kill_billal
bir senedir edge ekran kullanıyorum, ekstra bir artısını görmedim ama zararını da...
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champlain 1 ay
Çok büyük görünüyor
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clb12 1 ay
Daha ne kadar buyuyecek acaba ekranlar?
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