OnePlus 7 Pro fotoğraflarıyla birlikte ortaya çıktı

Rekabetçi fiyatıyla amiral gemisi katili lakabını uzun zamandır üzerinde bulunduran OnePlus’ın yeni modeli hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Ancak bu sefer OnePlus 7 Pro isimli kavisli ekranlı bir modele ait fotoğraflar ve teknik özellikler ortaya çıktı.

Üç farklı OnePlus modeli olacak

Firmanın geçtiğimiz senelerden farklı olarak üç farklı OnePlus modeli tanıtması bekleniyor. Bunlar OnePlus 7, OnePlus 7 Pro ve OnePlus 7 Pro 5G şeklinde sıralanacaklar. Bugün ortaya çıkan fotoğraflar ise GM1915 model numaralı OnePlus 7 Pro’ya ait.

Telefonun ön tarafından çekilmiş iki fotoğrafı mevcut. Bu fotoğraflardan ilki özellikle kavisli ekran detayını görmemizi sağlıyor. İkinci fotoğrafta ise cihaza ait bazı teknik özellikler bulunuyor. Bunlar, Snapdragon 855 yonga seti, 8 GB RAM, 256 GB hafıza, 48+16+8 MP üçlü arka kamera (ana sensör Sony IMX586), 6.67 inç Super Optic ekran ve son olarak Android 9 Pie işletim sistemi şeklinde sıralanabiliyor.

OnePlus 7 Pro 5G modelinin de OnePlus 7 Pro ile aynı özelliklerle gelmesi bekleniyor. İsimlendirmeden anlayabileceğiniz üzere aradaki tek fark 5G bağlantı desteği noktasında olacak. Ayrıca OnePlus 7’ye benzer şekilde açılır kapanır ön kamera mekanizması ve ekrandan parmak izi özelliği Pro modelinde de bulunacaktır.

Ayrıca Bkz.

"Qualcomm 11nm ve 8nm sürecinde geliştirdiği yeni yonga setlerini duyurdu"

Firma genellikle aynı anda tek bir model tanıtırdı. Görünen o ki bu sene durum değişiyor. Haliyle OnePlus 7 serinin uygun fiyatlı modeli olarak konumlandırılacakken, OnePlus 7 Pro ve OnePlus 7 Pro 5G daha yüksek fiyat etiketi ile gelecektir. Hatta OnePlus 7'nin fiyatı hakkında bazı sızıntılar çıkmıştı. Ancak Pro modelleri hakkında elimizdeki bilgiler şimdilik oldukça kısıtlı.

https://www.gsmarena.com/one_plus_7_pro_appears_in_the_wild_likely_one_pus_5g_phone-news-36466.php