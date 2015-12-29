Samsung Galaxy A9, benchmark testlerinde amiral gemilerine kafa tutuyor





Samsung'un geçtiğimiz hafta duyurusunu gerçekleştirdiği ikinci nesil Galaxy A serisinin en tepe modeli Galaxy A9, benchmark testlerinde de ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Qualcomm'un Snapdragon 652 yonga setini barındıran ilk akıllı telefon olma özelliğine sahip Galaxy A9, amiral gemi modellerine kafa tutuyor.





AnTuTu benchmark testlerine göre Galaxy A9 modeli 73 592 puan alıyor. Bu puan, Snapdragon 810 yonga setli HTC One M9 (79695) ve Sony Xperia Z5 (76862) akıllı telefonlarına oldukça yakın. Orta üst seviyeye yönelik olsa da Snapdragon 652 yonga setinin ne kadar güçlü olduğu yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor.





Galaxy A9 modelinde 6 inçlik Full HD Super AMOLED ekran, Snapdragon 652 yonga seti, 3GB RAM, 32GB artırılabilir kapasite, 13MP çözünürlüğünde OIS destekli arka kamera, Android 5.1 işletim sistemi, 4000mAh kapasiteli batarya şeklinde özellikler bulunuoyodu.





Snapdragon 652 yonga seti, mevcut ARM mimarisinin en güçlü çekirdeği Cortex-A72'yi barındırıyor. 1.8GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A72 çekirdeği ve 1.4GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A53 çekirdeğini işlem yüküne göre sırasıyla devreye sokan yonga seti, Adreno 510 grafik birimi ile geliyor. Snapdragon 810 yonga setinde ise 2GHz saat hızında çalışan Cortex-A57 ve 1.5GHz saat hızında çalışan Cortex-A53 çekirdekleri yer alıyor.





ARM'ın Cortex-A72 tasarımı hem orta üst seviyede hem de amiral gemi seviyesinde oldukça iddialı işler yapacak gibi duruyor zira benzer bir dizilim barındıran Kirin 950 yonga seti ile Huawei Mate 8, 92746 puan almayı başarmıştı. Üreticiler, bu tasarımdan sonuna kadar faydalanmayı tercih edecektir. Şimdilik Cortex-A72 sadece Snapdragon 652 ve Kirin 950 yonga setinde bulunuyor. MediaTek'in Helio X20 yonga seti yine Cortex-A72 çekirdekleri ile orta üst seviyede pazar payı arayacak.





Özelleştirilmiş tarafta ise Qualcomm'un Kryo çekirdekleri barındıran Snapdragon 820 yonga seti 133 000 puanla rekor kırmayı başardı. Qualcomm'un büyük önem verdiği ve yüksek performansı düşük enerji tüketimi ile sunan 64-bitlik Kryo çekirdekleri zaman geçtikçe çıtayı daha da yukarı çekecektir.





Samsung'un Exynos 8890 yonga seti de 103 000 sınırında geziniyor. Bu yonga setinde de 4 adet özelleştirilmiş 64-bitlik çekirdek ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeği yer alıyor. Apple A9 ise 120 000 civarında bir seviyeye çıkmıştı. Bu bakımdan gelecek yıl özelleştirilmiş çekirdek tasarımları ile 150 000 seviyesine doğru yol alacağız. Cortex-A72 tasarımları ise 100 bin puana kadar yaklaşacak gibi görünüyor.

http://www.phonearena.com/news/Newly-unveiled-Samsung-Galaxy-A9-scores-73592-on-AnTuTu_id76948