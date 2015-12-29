Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Galaxy A9, benchmark testlerinde amiral gemilerine kafa tutuyor

Qualcomm'un Snapdragon 652 yonga setini barındıran ilk akıllı telefon olma özelliğine sahip Samsung Galaxy A9, benchmark testlerine de iyi bir başlangıç yaptı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6b
1
29
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung Galaxy A9, benchmark testlerinde amiral gemilerine kafa tutuyor


Samsung'un geçtiğimiz hafta duyurusunu gerçekleştirdiği ikinci nesil Galaxy A serisinin en tepe modeli Galaxy A9, benchmark testlerinde de ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Qualcomm'un Snapdragon 652 yonga setini barındıran ilk akıllı telefon olma özelliğine sahip Galaxy A9, amiral gemi modellerine kafa tutuyor. 

AnTuTu benchmark testlerine göre Galaxy A9 modeli 73 592 puan alıyor. Bu puan, Snapdragon 810 yonga setli HTC One M9 (79695) ve Sony Xperia Z5 (76862) akıllı telefonlarına oldukça yakın. Orta üst seviyeye yönelik olsa da Snapdragon 652 yonga setinin ne kadar güçlü olduğu yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. 

Galaxy A9 modelinde 6 inçlik Full HD Super AMOLED ekran, Snapdragon 652 yonga seti, 3GB RAM, 32GB artırılabilir kapasite, 13MP çözünürlüğünde OIS destekli arka kamera, Android 5.1 işletim sistemi, 4000mAh kapasiteli batarya şeklinde özellikler bulunuoyodu. 

Snapdragon 652 yonga seti, mevcut ARM mimarisinin en güçlü çekirdeği Cortex-A72'yi barındırıyor. 1.8GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A72 çekirdeği ve 1.4GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A53 çekirdeğini işlem yüküne göre sırasıyla devreye sokan yonga seti, Adreno 510 grafik birimi ile geliyor. Snapdragon 810 yonga setinde ise 2GHz saat hızında çalışan Cortex-A57 ve 1.5GHz saat hızında çalışan Cortex-A53 çekirdekleri yer alıyor. 

ARM'ın Cortex-A72 tasarımı hem orta üst seviyede hem de amiral gemi seviyesinde oldukça iddialı işler yapacak gibi duruyor zira benzer bir dizilim barındıran Kirin 950 yonga seti ile Huawei Mate 8, 92746 puan almayı başarmıştı. Üreticiler, bu tasarımdan sonuna kadar faydalanmayı tercih edecektir. Şimdilik Cortex-A72 sadece Snapdragon 652 ve Kirin 950 yonga setinde bulunuyor. MediaTek'in Helio X20 yonga seti yine Cortex-A72 çekirdekleri ile orta üst seviyede pazar payı arayacak.

Özelleştirilmiş tarafta ise Qualcomm'un Kryo çekirdekleri barındıran Snapdragon 820 yonga seti 133 000 puanla rekor kırmayı başardı. Qualcomm'un büyük önem verdiği ve yüksek performansı düşük enerji tüketimi ile sunan 64-bitlik Kryo çekirdekleri zaman geçtikçe çıtayı daha da yukarı çekecektir. 

Samsung'un Exynos 8890 yonga seti de 103 000 sınırında geziniyor. Bu yonga setinde de 4 adet özelleştirilmiş 64-bitlik çekirdek ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeği yer alıyor. Apple A9 ise 120 000 civarında bir seviyeye çıkmıştı. Bu bakımdan gelecek yıl özelleştirilmiş çekirdek tasarımları ile 150 000 seviyesine doğru yol alacağız. Cortex-A72 tasarımları ise 100 bin puana kadar yaklaşacak gibi görünüyor.

http://www.phonearena.com/news/Newly-unveiled-Samsung-Galaxy-A9-scores-73592-on-AnTuTu_id76948 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Xtrud 3 yıl en beğenilen
1500 liraya satılacak sankide orta seviye muhabbeti yapılıyor 2000den aşağı gelmez... 480P ekranlı S400 işlemcili A3üde 1100 liraya kakalamaya çalışıyordu bir ara Samsung.
1500 liraya satılacak sankide orta seviye muhabbeti yapılıyor 2000den aşağı gelmez... 480P ekranlı S400 işlemcili A3üde 1100 liraya kakalamaya çalışıyordu bir a...
Devamını Gör
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pi 3 yıl
Yav bir dolu model yapiyor adamlar ondan sonra guncelleme gelmiyor. Nexus al demeyin nexuslarda bes para etmez. Hep bi eksik var. Yap giris orta ust tamamdir. Sattiktan sonra adam gibi hizmet yok. Simdi bende not4 var. Android6yi alir ondan sonra babayi alir.
Yav bir dolu model yapiyor adamlar ondan sonra guncelleme gelmiyor. Nexus al demeyin nexuslarda bes para etmez. Hep bi eksik var. Yap giris orta ust tamamdir. S...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ceo-tr 3 yıl
Puan muan hikayede, 4000mAh pil iyiymiş. yemişim skorunu :)
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
selmand 3 yıl
S6nin fiyatı neden düştü belli oldu. Bu varken s7ye ne gerek var.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
buzamana kadar içinde amiral gemisi kelimesi geçmeyen bir teknoloji haber sitesi görmedim.bu kelime olmazsa olmazları galiba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mu5tafa 3 yıl
Orta seviye telefon bu işte. Vestel biraz daha bekleyip 652li telefon çıkarsaydı keşke.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kayhanpulurbey 3 yıl
Samsung Galaxy A8'i bile 1500TL'ye bulmak hala zorken A9'on 1200TL veya 1300TL gibi bir fiyatla çıkması ÖTV'nin hat safhada olduğu ülkemizde imkansız. Ben çıkış fiyatının 1850TL yada 1900TL civarında olmasını bekliyorum.
4000mAh pil , 3GB ram, 6 inçlik Full HD Super AMOLED ekran, orta sınıf bir telefon için gerçekten çok çok çok iyi.
İncelemeyi sabırsızlıkla beklediğim bir telefon.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zxss 3 yıl
1200-1300 Tl bandında olursa alınabilir.Uçurdular fiyatları
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
silversmith 3 yıl
O puan bu puan tamam da, benim anlamadığım, iş oyuna gelince diğer telefonlar niye iPhone'lar kadar oyunları akıcı oynatamıyor ve oyun kaplamaları bu kadar gerçekçi olamuyor acaba?

Motor sesi çok olup gitmeyen arabalar gibi! :D
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 3 yıl silversmith
silversmith
O puan bu puan tamam da, benim anlamadığım, iş oyuna gelince diğer telefonlar niye iPhone'lar kadar oyunları akıcı oynatamıyor ve oyun kaplamaları bu kadar gerçekçi olamuyor acaba?

Motor sesi çok olup gitmeyen arabalar gibi! :D

Oyunları optimize ediyorlar da ondan. Sen şimdi Samsung'un tüm telefonlarına optimize etmeye kalksan veya Android telefonların hepsine vay haline.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eXteras 3 yıl
Fark ettimde son dönemde dh ye katılan editörlerden sonra Ekrem71 i sevmeye başladım.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mianfei 3 yıl
5000 mah Lenovo Vibe P1
Parmak zi
S 615
2 Gb ram
32 Gb rom
1300 tl temiz. Priz totomda gezmem rahat 2.5 gün.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Uacellat_62 3 yıl
Pahalı olursa tutmaz bu telefon 1500 e G4, 1800 e S6, 1400 e iPhone 5s var. Fiyatı en fazla 1200 TL olmalı fakat Samsung 2000 den aşağı satmaz
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cngzmls 3 yıl Uacellat_62
Uacellat_62
Pahalı olursa tutmaz bu telefon 1500 e G4, 1800 e S6, 1400 e iPhone 5s var. Fiyatı en fazla 1200 TL olmalı fakat Samsung 2000 den aşağı satmaz

Bu mantık doğru değil. Farklılık arayanlar alıyor bu telefonları. Örnek Htc one A9.Bahsettiğin teller kadar satmıyor ama firmanın da böyle bir amacı yok zaten. Satış hedeflerini tutsun yeter.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
volkan_kolay 3 yıl
6" ekran beni bu telefon da en çok cezbeden olay çünkü büyük ekranı seviyorum. Aslında 6" ekran sanki Note 6'da gelecek onun habercisi olacak gibime geliyor.

Telefon uygun bir fiyatta gelirse çok iyi satar ama hakkı en fazla 1.799TL
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5951 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
samsung galaxy a9 antutu, Cep Telefonları ve
4 etiket daha Mobil Teknolojiler Ekrem71 samsung galaxy a9
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Yeni Marvel filmi Doctor Strange'den ilk görüntüler 3 yıl Fujitsu, bilgisayar ve mobil bölümünü ayırıyor 3 yıl iPhone 6C, iPhone 5S'den biraz daha büyük batarya taşıyacak 3 yıl Disney'in yeni robotu düz duvarda gidebiliyor 3 yıl Samsung'un 12 inçlik Windows tableti kendisini göstermeye başladı 3 yıl Önde gelen teknoloji yazarları CES 2016'da buluşacak 3 yıl C Space Storyteller konferanslarının ilki CES 2016'da düzenlenecek 3 yıl CES 2016 fuarında IBM sezgisel çağı anlatacak 3 yıl Yılın en iyi fotoğraf makineleri 3 yıl Tek bir petrol kuyusu haftada 15TB'a kadar veri üretebilir 3 yıl Vladimir Putin, Roscosmos'u feshetti 3 yıl Yılın en iyi yerli girişimleri 3 yıl Ford'dan kişisel ulaşıma dayalı ilginç patent 3 yıl Xiaomi Mi Pad 2 64GB bir dakikada tükendi 3 yıl CES 2016'da Sony'den iki yeni aksiyon kamerası gelebilir 3 yıl BMW, CES 2016'da "AirTouch" teknolojisini tanıtacak 3 yıl AlphaDog emekliye ayrıldı 3 yıl Fujifilm X-Pro 2 ortaya çıktı 3 yıl ET Solar, Türkiye'deki iki güneş enerjisi santralini birleştirdi 3 yıl Google'ın mobil uygulamaları arama anasayfasında 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Samsung Galaxy A9, benchmark testlerinde amiral gemilerine kafa tutuyor Sonraki Dondurulan yağ damlaları şekilden şekile girdi 3 yıl Powercolor Devil R9 390X inceleme videosu 3 yıl Yeni Google Glass'ın "kurumsal" versiyonu görüntülendi 3 yıl Live Studio ile "Canlı Fotoğraf" üretimi kolaylaşıyor 3 yıl Kuzey Kore'nin işletim sistemi kendisi kadar kapalı 3 yıl Yılın "fiyat limitsiz" en iyi akıllı telefonları 3 yıl Apple’ın AirDrop işlevselliğini tarayıcınıza getiren web sayfası 3 yıl iOS cihazlarda Bildirim Merkezi'ni renklendirin! 3 yıl Samsung Galaxy J 2016 ile ilgili ilk sızıntılar başladı 3 yıl Android 6.0.1 için kayıp özellik ihbarı 3 yıl Çin artık şifrelenmiş verileri de istiyor 3 yıl Samsung'un hedefi ilk etapta 5 milyon Galaxy S7 satışı 3 yıl TR uzantılı alan adları ODTÜ’nün elinden alınacak mı? 3 yıl Hollywood, Matt Damon'ı kurtarmak için milyar dolarlar harcadı 3 yıl Apple'dan 2016'ya başlangıç için 20 uygulama ve 16 oyun 3 yıl Plymouth Üniversitesi araştırmacılarından yeni parola sistemi 3 yıl NASA: “Sanal Gerçeklik ile Mars’a ayak basmaya hazırlanın” 3 yıl Microsoft Surface Hub'ların fiyatı arttı 3 yıl Samsung Galaxy S6 mini bir e-ticaret sitesinde ortaya çıktı 3 yıl Comcast, kablo TV üzerinden ABD'de 1Gbps internet hizmetine başlıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Küçücük bir mıknatısla dünyanın en
DonanımHaber
[Ciddi] Kuzenimle ilişkimiz var, evlenmek
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim