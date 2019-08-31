Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Galaxy A90 5G’nin basın görseli ortaya çıktı

Samsung'un uzun zamandır sızıntılarıyla gündemde olan A90 5G modeli sonunda kendini gösterdi. Cihazın tasarımını, ortaya çıkan bir basın görseliyle görme şansı yakaladık.
3 sa.
918
13
6
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung Galaxy A90 5G’nin basın görseli ortaya çıktı
Samsung’un hızla büyüyen Galaxy A sersiinin üst seviye üyeleri uzun zamandır sızıntılarıyla gündemde. Bunlardan biri de Galaxy A90 5G modeli. Adından da anlayabileceğiniz üzere 5G destekli Galaxy A90 5G, Snapdragon 855 yonga setiye birlikte amiral gemisi cihazlarla rekabet edecek. Bugün ise cihazın basın görseli ortaya çıktı.

Görüntü çözünürlüğü düşük

Elimizdeki görselin çözünürlüğü oldukça düşük. Ancak cihazın nasıl görüneceğini rahat bir şekilde anlayabiliyoruz. İlk dikkat çeken şey büyük ihtimalle su damlası çentik tasarımı olacaktır. Galaxy A80’de kızaklı ve dönebilen kamera gördüğümüz için A90 5G’nin su damlası çentik tasarım seçimi ilginç gelebilir. Bunun haricinde arka tarafa geçtiğimizde üçlü kamerayı ve led flaşı görüyoruz. Ayrıca arka kapağın çift tonlu olduğunu da söyleyebiliriz. Üst kısım Note 10’dan alışık olduğumuz renk geçişli parlak yapıdayken, alt taraf mat bir renkle kaplanmış gözüküyor.

Galaxy A90 5G’nin elimizdeki teknik özellikleri, 6.7 inç Full HD+ Super AMOLED ekran, 48 MP ana kamera sensörü, 8 MP ultra geniş açı ve 5 MP derinlik algılayıcı sensör, titreşimleri engellemek için “Tilt OIS” özelliği, Snapdragon 855 yonga seti şeklinde sıralanabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi, 10000 mAh kapasiteli Black Shark powerbank tanıttı"

Galaxy A serisine 5G desteği ve amiral gemisi yonga seti eklediği için Galaxy A90 5G modeli oldukça özel. Sızıntılar artmaya başladığına göre cihazın yakın zamanda tanıtılacağını söyleyebiliriz. Bunun haricinde Note 10’un orta kısma yerleştirilen delikli ön kamera tasarımıyla gelen Galaxy A91 modelini de görmeyi bekliyoruz.



https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_a90_5g_leaks_in_official_renders-news-38963.php Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mmsmetin 3 sa. en beğenilen
Böyle giderse samsung şu açıklamayı yapacak: Artık S ve note serisini satıştan kaldırıyoruz ve sadece gösteriş yapmak için tanıtıyoruz.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Johan Elmander 1 sa.
Tilt ois 5g siz a90da (a905f) olacak, haber kaynağı yanlış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
12 Angry Men 1 sa.
Artık takip edemez oldum, adamlar sanki her hafta yeni bir telefon tanıtıyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
S.Soylu 2 sa.
Şuan ki güncel amiral gemisinden daha güçlü bir A serisi çıkarmak nasıl bir satış stratejisi anlamadım doğrusu, birde 5G'li.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Çotanak I 3 sa.
Satış fiyatı belli mi acaba?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kefelon 3 sa. Çotanak I
Maalesef, herhangi bir sızıntı veya tahmin bulunmuyor. Ancak şahsi fikrim Galaxy A91'in tam bir amiral gemisi gibi çıkıp, A90 5G'nin biraz daha uygun fiyat odaklı olacağı yönünde. Tabii bahsettiğim uygun fiyat A91'e kıyasla uygun fiyat, yanlış anlaşılma olmasın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mmsmetin 3 sa. en beğenilen
Böyle giderse samsung şu açıklamayı yapacak: Artık S ve note serisini satıştan kaldırıyoruz ve sadece gösteriş yapmak için tanıtıyoruz.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 17 dk. Epic Store yine bombaları patlattı: Celeste ve Inside ücretsiz 44 dk. Spotify şarkılarınızı Facebook hikayelerde paylaşabilirsiniz 1 sa. Haftaya BİM marketlerde HP ürünleri geçidi var 2 sa. Jack Dorsey’in Twitter hesabı yine hacklendi 3 sa. 2si1 | PlayStation'dan rekor ve 4K 60FPS oyun duyurusu 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Samsung Galaxy A90 5G’nin basın görseli ortaya çıktı Sonraki Xiaomi, 10000 mAh kapasiteli Black Shark powerbank tanıttı 5 sa. Stranger Things 3: The Game mobil platformlarda yerini aldı 14 sa. Ghost Recon Breakpoint betası ile ilgili detaylar paylaşıldı 15 sa. Sigaralar üzerine yazılan uyarı mesajları sigara tüketimini azaltıyor 16 sa. Redmi ilk 5G özellikli telefonu için tarih verdi 16 sa. Xperia 2 olduğu düşünülen bir Sony modelinin görüntüleri ortaya çıktı 17 sa. TUF Oyuncu sistemi kurduk | DH-A3 Ryzen 5 3600 ve RTX 2060 17 sa. 6.000 mAh bataryalı Samsung Galaxy M30s'in render görüntüsü ortaya çıktı 18 sa. Alzheimer ile ilgili epigenetik belirteçler keşfedildi 18 sa. Terminator: Dark Fate'ten aksiyon dolu yeni fragman 19 sa. Amazon yangınları, solunum problemlerine yol açmaya başladı 19 sa. Apple klasik gökkuşağı logosunu tekrar kullanmaya başlayabilir 20 sa. Google açık bulma ödül programını genişletiyor 20 sa. Honor 20S'in ön tasarımını açığa çıkaran yeni görseller yayınlandı 21 sa. Xbox Live Gold Eylül 2019 oyunları açıklandı 21 sa. OnePlus akıllı televizyonları için en az 3 yıl güncelleme sözü verdi 22 sa. Ryzen Threadripper işlemcileri için 3 yeni yonga seti ortaya çıktı 22 sa. Samsung, Galaxy Fold'u 6 Eylül'de satışa sunmak istiyor 23 sa. Nvidia GTX 1650 Ti hazırlıyor olabilir 23 sa. Telegram kendi para birimini başlatıyor: Gram Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
KFC'nin 'bitkisel tavukları' saatler içerisinde tükendi
DonanımHaber
Redmi Note 8 ve Redmi Note 8 Pro duyuruldu: İşte detaylar
DonanımHaber
Astral Chain İnceleme Puanları ve Çıkış Fragmanı
Bölüm Sonu Canavarı
Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
Bölüm Sonu Canavarı
bu bekçiler ne işe yarıyor?
DH Forum
Doğalgaza gece yarısı zammı! 1 EYLUL DEN İTİBAREN.
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?
Uygulama Haber
Sivrisinekler neden bazı kişilere daha fazla saldırır ?
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim