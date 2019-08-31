Samsung Galaxy A90 5G’nin basın görseli ortaya çıktı

Samsung’un hızla büyüyen Galaxy A sersiinin üst seviye üyeleri uzun zamandır sızıntılarıyla gündemde. Bunlardan biri de Galaxy A90 5G modeli. Adından da anlayabileceğiniz üzere 5G destekli Galaxy A90 5G, Snapdragon 855 yonga setiye birlikte amiral gemisi cihazlarla rekabet edecek. Bugün ise cihazın basın görseli ortaya çıktı.

Görüntü çözünürlüğü düşük

Elimizdeki görselin çözünürlüğü oldukça düşük. Ancak cihazın nasıl görüneceğini rahat bir şekilde anlayabiliyoruz. İlk dikkat çeken şey büyük ihtimalle su damlası çentik tasarımı olacaktır. Galaxy A80’de kızaklı ve dönebilen kamera gördüğümüz için A90 5G’nin su damlası çentik tasarım seçimi ilginç gelebilir. Bunun haricinde arka tarafa geçtiğimizde üçlü kamerayı ve led flaşı görüyoruz. Ayrıca arka kapağın çift tonlu olduğunu da söyleyebiliriz. Üst kısım Note 10’dan alışık olduğumuz renk geçişli parlak yapıdayken, alt taraf mat bir renkle kaplanmış gözüküyor.

Galaxy A90 5G’nin elimizdeki teknik özellikleri, 6.7 inç Full HD+ Super AMOLED ekran, 48 MP ana kamera sensörü, 8 MP ultra geniş açı ve 5 MP derinlik algılayıcı sensör, titreşimleri engellemek için “Tilt OIS” özelliği, Snapdragon 855 yonga seti şeklinde sıralanabiliyor.

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Galaxy A serisine 5G desteği ve amiral gemisi yonga seti eklediği için Galaxy A90 5G modeli oldukça özel. Sızıntılar artmaya başladığına göre cihazın yakın zamanda tanıtılacağını söyleyebiliriz. Bunun haricinde Note 10’un orta kısma yerleştirilen delikli ön kamera tasarımıyla gelen Galaxy A91 modelini de görmeyi bekliyoruz.

https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_a90_5g_leaks_in_official_renders-news-38963.php