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Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi, 10000 mAh kapasiteli Black Shark powerbank tanıttı

Xiaomi’nin oyuncu odaklı alt markası Black Shark, akıllı telefon haricinde farklı ürünlere de yöneliyor. Firmanın oyuncu temasına bürünmüş 10000 mAh kapasiteli powerbank’i tanıtıldı.
32 dk.
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Cep Tel Aksesuarları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Xiaomi, 10000 mAh kapasiteli Black Shark powerbank tanıttı
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Mobil pazarda birçok farklı ürünle kendine yer bulan Xiaomi, alt markalarını da bu trende uyduruyor. Firmanın oyuncu odaklı alt markası olan Black Shark, 10000 mAh kapasiteli powerbank modelini tanıttı.

Oyuncu temalı

Bildiğiniz üzere Black Shark modelleri kullanıcılara oyuncu temalı telefonlar sunuyor. Powerbank modeli de aynı tasarım trendini sürdürüyor. Metal ve kauçuk yapıdaki dış yapıya firmanın yeşil teması eşlik ediyor. Orta kısımdaki yeşil LED şerit ise pil durumunu gösteriyor. Bunun dışında firmanın telefonlarında yer alan tasarım çizgilerinin devam ettiğini söyleyebiliriz.

Black Shark powerbank modelinin en önemli özelliklerinden biri 18W hızlı şarj desteği olması. Çift yönlü olan bu şarj desteği hem powerbank’i şarj ederken hem de powerbank ile farklı cihazları şarj ederken mevcut. Yakın zamanda tanıtılan Black Shark 2 Pro modeli, firmanın söylemine göre bu powerbank ile 30 dakikada yüzde 47 şarj edilebiliyor. Powerbank içerisinde bulunan dahili güvenlik özellikleri de aşırı ısınma, elektrik dalgalanması gibi durumlara karşı koruma sağlıyor.

Ayrıca Bkz. "Stranger Things 3: The Game mobil platformlarda yerini aldı"

Son olarak powerbank üzerinde bulunan bir tuş ile güç çıkışını düşürerek Black Shark Gamepad, akıllı bileklik gibi cihazlarınızı şarj edebilirsiniz. Tüm bu özelliklerine rağmen Black Shark 10000 mAh powerbank 16 dolar fiyat etiketiyle oldukça iddialı.



https://www.gizmochina.com/2019/08/30/xiaomi-launches-the-black-shark-10000mah-power-bank-with-18w-fast-charge-support/ Yorum Yaz
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