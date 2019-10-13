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    Samsung Galaxy A91 detaylanıyor

    Gelecek yıl piyasaya çıkması beklenen Samsung Galaxy A91 modeli global çapta satılan bir telefon olacak. Galaxy A90 5G teknolojileri nedeniyle kısıtlı bir bölgede kalmıştı.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung’un Galaxy A serisine bir amiral gemisi konumlandırmak istediği uzun zamandır konuşuluyor. Galaxy A90 5G modeli bu tarife uygun olsa da 5G teknolojisi nedeniyle kısıtlı bir telefon olacak. Galaxy A91 ise beklenen amiral gemisi olabilir.

    Galaxy A91 neler sunacak?

    Galaxy A91 modeli şimdilik pek ortalarda gözükmeyecek gibi. Samsung’un en erken Ocak veya Şubat ayında bir tanıtım yapması bekleniyor. Bu bakımdan Snapdragon 865 yonga setli amiral gemilerini görmemizden kısa bir süre önce piyasaya çıkmış olacak.

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    Snapdragon 855 yonga setinin kullanılacağı Galaxy A91 modeli yine 4500mAh kapasiteli bir batarya ile gelecek ancak 45W hızlı şarj desteği farklı noktası olacak. Samsung’un kutuya bir 45W adaptör koyup koymayacağı bilinmiyor.

    108MP çözünürlüğünde kamera iddialarının aksine telefonda 48MP F/2.0 ana sensör, 12MP ultra geniş sensör ve derinlik sensörü olacak. Ön kamera ise 32MP F/2.2 sensör barındıracak.

    USB Tip-C üzerinden ses aktarımı yapacak Galaxy A91 modeli ekrandan parmak izi okuma özelliğine sahip olacak. Android 10 işletim sistemi üzerinde One UI 2.0 ara yüzü boy gösterecek.

    Donanım paketi ve çıkış tarihi göz önüne alındığında Galaxy A91 rahat bir şekilde Galaxy S10e altına konumlanacak bir telefon olabilir. Böylece Galaxy A serisinin global arenadaki gücünü daha da arttıracaktır.

     


    https://www.gizmochina.com/2019/10/11/samsung-galaxy-a91-leaks-features-very-impressive-specs-sheet/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    kreat 4 dk.
    Samsung ve Snapdragon
    855'e yetişen cpu yok mu Samsung'un elinde. 3.5mm Jack girişi koysaydı keşke.
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