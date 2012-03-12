Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Galaxy Ace II ve Galaxy Mini II için yurtdışında ön sipariş alımları başladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
38,5b
1
33
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung Galaxy Ace II ve Galaxy Mini II için yurtdışında ön sipariş alımları başladı
Tam Boyutta Gör
Samsung'un geçtiğimiz ay duyurusunu yaptığı Galaxy Ace II ve Galaxy Mini II modelleri için yurtdışında ön sipariş alımları başladı. 
800 MHz çift çekirdekli işlemci, 768 MB RAM, Android 2.3 işletim sistemi, 3.8-inç 480 x 800 piksel dokunmatik PLS ekran, 4 GB dahili flash bellek, 5 MP kamera, 720p video kaydı ve 1500 mAh bataryaya sahip Galaxy Ace II için 250 Pound (~701 TL); 800 MHz Qualcomm MSM7227 işlemci, 512 MB RAM, Android 2.3 işletim sistemi, 3.27-inç 320 x 480 piksel dokunmatik ekran, 4 GB dahili flash bellek, 3 MP kamera, VGA video kaydı ve 1300 mAh batarya ile donatılan Galaxy Mini II için 180 Pound (~505 TL) fiyat belirlenmiş durumda.
Samsung Galaxy Ace II'nin 23 Nisan'dan itibaren İngiltere pazarına giriş yapması beklenirken, Galaxy Mini II'nin çıkış tarihi henüz belli değil.
Samsung Galaxy Ace II ve Galaxy Mini II için yurtdışında ön sipariş alımları başladı
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
ace s-5830 daha güzelbence
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ACE 2012 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

ace s-5830 daha güzelbence


normal ace tasarımı çok iyi ace plus ace 2 derken aynı kasaya iyileştirmeler yaparak çıkartmalılardı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aziz77 7 yıl
samsungun bütün telefonları birbirine benziyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ACE 2012 7 yıl
galaxy ace 2 değil 800 900 1000 tl bile eder ama ne kadar düşük olusa o kdar iyi ekranı mükemmel hd video kayıt 4gb bellek ne istersiniz içindede iki tane işlemci
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IRFUN4EVER 7 yıl
Ace 2 tr ye gelmeyecek arkadaşlar bir distributorden tanıdık arkadaş söyledi.Zaten öyle bir özellikleri varki hani ace 2 değil de Galaxy W 2 olsa daha iyiymiş. Ace 2 daha cok Galaxy Ace plus a yakışıyor. Samsungun bu izim karmaşası deli ediyor.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gkcn41 7 yıl
Motorola Atrixle kıyaslayanlar.. Motorola'nın ülkemizde ne kadar az talep gördüğünü herkes bilir. 2. elide hiç yok gibi birşey. Elden çıkartması zor. piyasası olmadığı için fiyatı 850 tl. aynı özellikler sony samsung vs olsa 1300den aşağı olmaz. ayrıca galaxy ace bile daha 600 tl civarında hemde bunun 3 te 1 özellikleri var.bence en az 800 hakkı bu telefonun ki çıkış fiyatı 900 olucak bence.saygılar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theyapici 7 yıl
vah yeni galaxy ace alanlaar 2si çıkmış:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acmtncy 7 yıl
900 liranız varsa ve bu ayarda bi telefon istiyorsanız şu anda satılan motorola atrix alın. kamera, işlemci, ram, depolama alanı, ekran, pil vs herşeyde daha üstün. bu telefon eğer 700 civarı çıkmazsa şansı yok.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mcebi001 7 yıl acmtncy
acmtncy

900 liranız varsa ve bu ayarda bi telefon istiyorsanız şu anda satılan motorola atrix alın. kamera, işlemci, ram, depolama alanı, ekran, pil vs herşeyde daha üstün. bu telefon eğer 700 civarı çıkmazsa şansı yok.

700 de çok 500 600 anca eder..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nightmare70 7 yıl
Geleceğin nokia'sı artık samsung olacak gibi 2 seneye kalmaz geçer nokia'yı,her segmente hitap eden ürünleri ile bence çok iyi iş çıkarıyorlar bu 2 telefonda harika olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alp0007 7 yıl
Bence ikisi de pahalı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
Galaxy mını çok uygun bence tam kıvamında bır telefon tasarımıda güzel..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
my54 7 yıl
ikiside gayet güzel ürünler. Samsung hem giriş seviyesinde hemde orta seviyede çıtayı yükseltiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
38456 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, ingiltere ve samsung
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl MWC: Nokia, 41MP kameralı telefonu 808 Pureview'ü anlatıyor 7 yıl MWC: Samsung standındayız! Galaxy Note 10.1, Galaxy Tab 2 ailesi, Galaxy Ace 2 ve fazlası video ön inceleme 7 yıl Kutu Açma: PSVITA Starter Kit kutu içeriği video inceleme 7 yıl Mozilla'nın mobil işletim sistemi Boot to Gecko'dan ilk izlenimler 7 yıl Logitech iPad için hoparlör standı video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
PlayStation Plus Haziran 2019 Oyunları
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim