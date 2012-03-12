Samsung Galaxy Ace II ve Galaxy Mini II için yurtdışında ön sipariş alımları başladı

Samsung'un geçtiğimiz ay duyurusunu yaptığı Galaxy Ace II ve Galaxy Mini II modelleri için yurtdışında ön sipariş alımları başladı.

800 MHz çift çekirdekli işlemci, 768 MB RAM, Android 2.3 işletim sistemi, 3.8-inç 480 x 800 piksel dokunmatik PLS ekran, 4 GB dahili flash bellek, 5 MP kamera, 720p video kaydı ve 1500 mAh bataryaya sahip Galaxy Ace II için 250 Pound (~701 TL); 800 MHz Qualcomm MSM7227 işlemci, 512 MB RAM, Android 2.3 işletim sistemi, 3.27-inç 320 x 480 piksel dokunmatik ekran, 4 GB dahili flash bellek, 3 MP kamera, VGA video kaydı ve 1300 mAh batarya ile donatılan Galaxy Mini II için 180 Pound (~505 TL) fiyat belirlenmiş durumda.



Samsung Galaxy Ace II'nin 23 Nisan'dan itibaren İngiltere pazarına giriş yapması beklenirken, Galaxy Mini II'nin çıkış tarihi henüz belli değil.

