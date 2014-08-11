Samsung Galaxy Alpha şimdiden sponsor olmaya başladı

Samsung'un orta seviyeye yönelik metal çerçeveli yeni akıllı telefonu Galaxy Alpha henüz lanse edilmedi ancak şimdiden sponsor faaliyetlerine konu olmaya başladı.





Moskova'da dün yapılan yat yarışlarında Samsung Galaxy Alpha ana sponsordu ve etkinlikte pek çok noktada yeni akıllı telefonun ismi panolara yazıldı. Ancak telefonun herhangi bir görseli yer almadı.





Sponsorluk faaliyeti ile birlikte Samsung yeni akıllı telefonun ismini resmen onaylamış oldu. Bu bakımdan yeni modelin lansmanının da kısa süre içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor.





Sızıntılar itibariyle ilk başta bir amiral gemi modeli olacağı düşünülen Galaxy Alpha bugüne geldiğimizde orta seviyeye hitap eden bir model görünümüne dönüştü. 4.7 inçlik Super AMOLED ekranında 720p çözünürlük sunan cihazda Exynos yongaseti, 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, hızlı otomatik odaklamalı 12MP çözünürlükte kamera, 2.1MP çözünürlükte ön kamera, nabız ölçer, parmak izi sensörü, Android 4.4 işletim sistemi, 1850mAh gücünde batarya şeklinde özellikler olduğu belirtiliyor.





Modelin dikkat çekici noktası ise metal bir çerçeveye sahip olması. Aldığı yoğun eleştiriler karşısında tasarım olarak değişikliğe giden Samsung metal bir çerçeve ile tepkileri bir nebze de olsa dindirmek istiyor. Cihazın orta seviye olması ise bu tasarımın herkese ulaşabilmesini sağlamak olarak değerlendiriliyor.





http://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_alpha_goes_yachting_in_russia-news-9294.php