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Samsung Galaxy Alpha şimdiden sponsor olmaya başladı

4 yıl
377
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43
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung Galaxy Alpha şimdiden sponsor olmaya başladı
Samsung'un orta seviyeye yönelik metal çerçeveli yeni akıllı telefonu Galaxy Alpha henüz lanse edilmedi ancak şimdiden sponsor faaliyetlerine konu olmaya başladı. 

Moskova'da dün yapılan yat yarışlarında Samsung Galaxy Alpha ana sponsordu ve etkinlikte pek çok noktada yeni akıllı telefonun ismi panolara yazıldı. Ancak telefonun herhangi bir görseli yer almadı.

Sponsorluk faaliyeti ile birlikte Samsung yeni akıllı telefonun ismini resmen onaylamış oldu. Bu bakımdan yeni modelin lansmanının da kısa süre içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor. 

Sızıntılar itibariyle ilk başta bir amiral gemi modeli olacağı düşünülen Galaxy Alpha bugüne geldiğimizde orta seviyeye hitap eden bir model görünümüne dönüştü. 4.7 inçlik Super AMOLED ekranında 720p çözünürlük sunan cihazda Exynos yongaseti, 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, hızlı otomatik odaklamalı 12MP çözünürlükte kamera, 2.1MP çözünürlükte ön kamera, nabız ölçer, parmak izi sensörü, Android 4.4 işletim sistemi, 1850mAh gücünde batarya şeklinde özellikler olduğu belirtiliyor.

Modelin dikkat çekici noktası ise metal bir çerçeveye sahip olması. Aldığı yoğun eleştiriler karşısında tasarım olarak değişikliğe giden Samsung metal bir çerçeve ile tepkileri bir nebze de olsa dindirmek istiyor. Cihazın orta seviye olması ise bu tasarımın herkese ulaşabilmesini sağlamak olarak değerlendiriliyor.  
Samsung Galaxy Alpha şimdiden sponsor olmaya başladı


http://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_alpha_goes_yachting_in_russia-news-9294.php Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
damn2u 4 yıl en beğenilen
1850mAh batarya?


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Hauntedd 4 yıl
Orta seviye ? Ekrembey yapmayin Allah askina siz gidip apple haberleri yapin.
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diplomalıamele 4 yıl
abi niye orta seviye bu, 5s de böyle...
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ax 4 yıl
Batarya performansı herkesi şaşırtacak.Değerler hiç fena değil...

gsmarena.com/...
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Mr.Legend 4 yıl
Galaxy S2 nin dizaynını, S3 ün donanımını, S1 in bataryasını almışlar şimdi de aliminyum kasaya koyacaklar. Sonra bakın biz aliminyumdan telefon yaptık diye 2000 liradan satışa sunacaklar
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Brky 4 yıl
Icimiz disimiz samsung oldu. Samsung propagandasi son bulmali.
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mq1n 4 yıl
2500 liradan girecek
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khytr89 4 yıl
Tanitilmadan sponsor olur mu :/ ula samsung ilklere imza atmaya devam ;)
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AponSHeLL 4 yıl
Samsungun en sevdiğim özelliği menü,geri ve ortadaki tuşuydu menü tuşu gitmiş çoklu ekran tuşu gelmiş ben alışamadım s5 kullandığım sürede
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Master_Evil 4 yıl
bu telefon s5 altında mı üstünde mi olacak anlamadım bi türlü
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Luaz. 4 yıl
Ekrem71i forumda bloklasam acaba yaptigi haberleri dh anasayfada gorur muyum?
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Albinohastasizenci 4 yıl
Su anda herşey fiyatına bağlı gibi gözüküyor 1250 tl civarı piyasa girse iyi satar
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freudunpiposu 4 yıl
Orta seviye bunu yaptırıyorsa, üst düzeyde neler olur ama sd kart yok yoksa iyi telefon. Zaten bu işlemci snapdragonu çiğniyor CPU anlamında.
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1BilimAdamı 4 yıl
Sonunda yamuk yumuk s5 tasarımından vazgeçip normal,kabul edilebilir bir tasarıma geçilmiş.
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Reul 4 yıl
batarya kötü olmuş
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