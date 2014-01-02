Samsung Galaxy Camera 2 resmen duyuruldu

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Samsung'un 2012 yılının sonbahar aylarında duyurduğu Android işletim sistemli ilk dijital fotoğraf makinası Galaxy Camera, yüksek fiyatı nedeniyle beklenen ilgiyi görmemişti. Samsung'un bir devam modeli üzerinde çalıştığı iddiaları sonrasında model resmi olarak da tanıtıldı.
Samsung, lansmanı CES 2014 fuarı için hazırlamasına rağmen, daha fazla bekleyemedi Galaxy Camera 2 modeline resmiyet kazandırdı.
Android 4.3 işletim sistemi üzerinde çalışan Galaxy Camera 2, ilk modelden boyut anlamında büyük farklar içermiyor. 4.8 inçlik LCD ekran ve 16MP çözünürlükte sensörü aynen devam ettiren Samsung, bataryayı 2000mAh gücüne yükseltirken, ağırlığı da 280gr civarına düşürmüş.
Cihaza 1.6GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli yeni bir işlemci güç verirken, sistem 2GB RAM ile destekleniyor. Cihaz 21x optik zoom, 120 kare/saniye slow-motion çekim, ayrı otomatik pozlandırma ve otomatik odaklama kontrolleri sunuyor.
Cihaz NFC yoluyla akıllı telefonlar ile kolayca içerik paylaşabiliyor. Ayrıca kamera ayarlarına yönelik daha fazla uygulama mevcut. Galaxy Camera 2 ile bilinenler şimdilik bu kadarken, diğer detaylar CES 2014 fuarında netlik kazanacak.
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@ekrem71
galaxy zoom telefondu, kısıtlı kullanıcı kitlesine hitap etse de farklı bir üründü
ancak bu tamamen gereksiz bir ürün olmuş
bu cihazla napcaksın, boş zamanlarda temple run mı oynayacaksın, internette sörf mü yapacaksın yoksa mailleri mi kontrol edeceksin
tamam teknoloji gelişiyor, kameraların da "akıllanması" normal. ancak 2 tane fotoğraf paylaşmak için 2GB ram 4 çekirdek işlemcili cihaz alacaksın. bir de üstüne 2de bir kasacak bir de üstüne hergün şarja takmak zorunda kalacaksın...
yok kalsın ben almayım.
e akıllı özellikleri var tamam fakat cebince zaten o imkanları sağlayan telefon yok mu?
ha akıllı telefonun yoksa mantıklı olabilir...
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