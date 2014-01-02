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Samsung Galaxy Camera 2 resmen duyuruldu

5 yıl
7b
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16
Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung Galaxy Camera 2 resmen duyuruldu

Samsung'un 2012 yılının sonbahar aylarında duyurduğu Android işletim sistemli ilk dijital fotoğraf makinası Galaxy Camera, yüksek fiyatı nedeniyle beklenen ilgiyi görmemişti. Samsung'un bir devam modeli üzerinde çalıştığı iddiaları sonrasında model resmi olarak da tanıtıldı.

Samsung, lansmanı CES 2014 fuarı için hazırlamasına rağmen, daha fazla bekleyemedi Galaxy Camera 2 modeline resmiyet kazandırdı.

Android 4.3 işletim sistemi üzerinde çalışan Galaxy Camera 2, ilk modelden boyut anlamında büyük farklar içermiyor. 4.8 inçlik LCD ekran ve 16MP çözünürlükte sensörü aynen devam ettiren Samsung, bataryayı 2000mAh gücüne yükseltirken, ağırlığı da 280gr civarına düşürmüş. 

Cihaza 1.6GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli yeni bir işlemci güç verirken, sistem 2GB RAM ile destekleniyor. Cihaz 21x optik zoom, 120 kare/saniye slow-motion çekim, ayrı otomatik pozlandırma ve otomatik odaklama kontrolleri sunuyor. 

Cihaz NFC yoluyla akıllı telefonlar ile kolayca içerik paylaşabiliyor. Ayrıca kamera ayarlarına yönelik daha fazla uygulama mevcut. Galaxy Camera 2 ile bilinenler şimdilik bu kadarken, diğer detaylar CES 2014 fuarında netlik kazanacak.  

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interestedintech33 5 yıl
Gayet güzel bir ürün bence. Diğer kameralar çekim konusunda ne kadar başarılı da olsalar arayüzleri gerçekten kullanışsız geliyor bana. Ayrıca çekilen fotoğrafları büyük ve güzel bir ekranda görmek de gayet güzel.
Gayet güzel bir ürün bence. Diğer kameralar çekim konusunda ne kadar başarılı da olsalar arayüzleri gerçekten kullanışsız geliyor bana. Ayrıca çekilen fotoğraf...
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samet763 5 yıl ekrem71
ama telefon süper ya
@ekrem71
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onur01651 5 yıl
Fotodraf makinasını iyi yapıolar da şu 10 flash patlayınca pil bitme derdine son bulsalar...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
şimdi buna 1020 parası isterler
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Fenomenon 5 yıl
çok gereksiz bir ürün
galaxy zoom telefondu, kısıtlı kullanıcı kitlesine hitap etse de farklı bir üründü
ancak bu tamamen gereksiz bir ürün olmuş
bu cihazla napcaksın, boş zamanlarda temple run mı oynayacaksın, internette sörf mü yapacaksın yoksa mailleri mi kontrol edeceksin
tamam teknoloji gelişiyor, kameraların da "akıllanması" normal. ancak 2 tane fotoğraf paylaşmak için 2GB ram 4 çekirdek işlemcili cihaz alacaksın. bir de üstüne 2de bir kasacak bir de üstüne hergün şarja takmak zorunda kalacaksın...
yok kalsın ben almayım.
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Paradise Lost 5 yıl
Valla özellikleri falan harbiden hoşuma gitti :D
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SuperSantorelli 5 yıl
zamazung'dan yenı bır çöp daha,adamlar galaxy' çöple dolduracaklarına and içtiler galıba..
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the_rion80 5 yıl
editör arkadaştan NX30 haberi de bekliyoruz
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Fx_57,5 5 yıl
canon os m in fiyatı bukadar düşmüşken tut hemen hemen belki daha fazla fiyat buna ver saçma.
e akıllı özellikleri var tamam fakat cebince zaten o imkanları sağlayan telefon yok mu?
ha akıllı telefonun yoksa mantıklı olabilir...
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DaRKFoRCeS 5 yıl
ilkinde başarı elde edemediğine dair haberleri çoğumuz biliyoruzdur nx300 olması birde o var ortada.ihtiyaca göre değişir şahsen almam.
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sangreal_1905 5 yıl
gene çöp 1/2.3 inc sensordur kesın :((
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Guest-006F740A9 5 yıl
"fotoğraf makinesini telefonu var" olmuş bu
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