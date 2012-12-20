Samsung Galaxy Camera, Avea iletişim merkezlerinde satışta





Android işletim sistemi ile duyurulduğunda büyük yankı uyandıran Samsung Galaxy Camera'nın, Avea tarafından satışına başlandı.

Samsung'un Android işletim sistemine sahip kompakt yapıdaki kamerasının, Avea illetişim merkezlerinde satışına başlandı. 1699 TL fiyat etiketi ile satışına başlanan Galaxy Camera, yakın zamanda Avea kullanıcılarına özel tarifelerle de satın alınabilecek.

Samsung Galaxy Camera'nın teknik özelliklerini kısaca hatırlamak gerekirse, cihaz Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi ile geliyor. 21x zoom oranına sahip olan Galaxy Camera 4,8"lik 308ppi parlak bir dokunmatik ekrana ve 300gr ağırlığa sahip. 1.4 Ghz işlemci gücüne sahip olan cihaz 1650 mAh'lık bir bataryaya sahip. 3G, Wifi, A-GPS, Bluetooth 4.0 gibi farklı bağlantı seçeneklerini aktif olarak kullanan makinede, video çekim özelliği de yer alıyor. 16.2 Mp BSI CMOS sensörün yer aldığı Galaxy Camera, birçok hazır mod ile fotoğraf çekmeyi oldukça kolay hale getirebiliyor.

http://teknoloji.milliyet.com.tr/samsung-galaxy-camera-avea-da-/dijitalfotograf/haberdetay/20.12.2012/1644424/default.htm