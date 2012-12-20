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Samsung Galaxy Camera, Avea iletişim merkezlerinde satışta

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Android işletim sistemi ile duyurulduğunda büyük yankı uyandıran Samsung Galaxy Camera'nın, Avea tarafından satışına başlandı.
Samsung'un Android işletim sistemine sahip kompakt yapıdaki kamerasının, Avea illetişim merkezlerinde satışına başlandı. 1699 TL fiyat etiketi ile satışına başlanan Galaxy Camera, yakın zamanda Avea kullanıcılarına özel tarifelerle de satın alınabilecek.
Samsung Galaxy Camera'nın teknik özelliklerini kısaca hatırlamak gerekirse, cihaz Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi ile geliyor. 21x zoom oranına sahip olan Galaxy Camera 4,8"lik 308ppi parlak bir dokunmatik ekrana ve 300gr ağırlığa sahip. 1.4 Ghz işlemci gücüne sahip olan cihaz 1650 mAh'lık bir bataryaya sahip. 3G, Wifi, A-GPS, Bluetooth 4.0 gibi farklı bağlantı seçeneklerini aktif olarak kullanan makinede, video çekim özelliği de yer alıyor. 16.2 Mp BSI CMOS sensörün yer aldığı Galaxy Camera, birçok hazır mod ile fotoğraf çekmeyi oldukça kolay hale getirebiliyor. 

http://teknoloji.milliyet.com.tr/samsung-galaxy-camera-avea-da-/dijitalfotograf/haberdetay/20.12.2012/1644424/default.htm Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
tam bana göre ama çok pahalı bildiğin telefon
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zıplayanpırasa 6 yıl
fiyatını haketmiyor alınmaz .



Tabi alan olur mu? Olur tabi.
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DH Misafiri 6 yıl
ne olur fiyatını indirin milyar felan yapın alıcam
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D-KaoSee 6 yıl
bişey daha bu android işlemtim sisteminin bi benzerini aynasız makinalar icinde (canon ve ya nikon) dikkate almalıdırlar. iyi bi teknoloji kullanmak gerek
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magicboyguccino 6 yıl
hindistan'da tüm samsung shoplarda satışta.
ekran süper. günlük kullanım için çok başarılı.
gereksiz iri bir cihaz.
ancak eğlenceli olduğunu söyleyebilirim.
hindistandaki fiyatı 1000-1100 tl arasında.
bir mağazada nasıl güzel olduğunu göstermek için gelen giden müşterilerin fotoğraflarını çekiyorlardı. gayet başarılı buldum. büyük ekranlı olması çok iyi.
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D-KaoSee 6 yıl
fotoğraf cekmesini seven ve meraklısı bi insan bunu alacağını sanmıyorum keza aynı fiyata canon 600D alırsınız..
Ama teknoloji severler ise alanı cok olacaktır samsung ürününü satmasını biliyor satıs rakamları muhtemelen iyi olacaktır
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Loading 6 yıl
Düşer baya. Durun daha turkcell vodafone getirmedi. Rekabet başlasın düşebilir. Güzel makina. Alır mıyım orası bilinmez. Ama iş yapar bi alet
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mesido 6 yıl
amazonda 598 dolarx1.78=1065 TL
alacaklara hayırlı olsun..fiyat dahada düşer..demedi demeyin:)
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DH Misafiri 6 yıl
Ne olursa olsn pahalı zaten seneye bunun kamerasına yaklasabilen telfnlar cikicak biraz gereksiz
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DH Misafiri 6 yıl
Cep telefonu özelliği yok arkadaşlar. Sim kartı data alışverişi için kullanabiliyorsunuz sadece.
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enaz3posta 6 yıl
nokia 41 mp yi minicik merceğe siğdirmiş samsung yapa yapa bunu mu yapmiş























































şaka biyana super olmuş fiyati fazla ama
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dr.bahaeddin 6 yıl
başarılı bir fiyat. Zamanında 2bin tl verip aldık s3'ü. s3'ün yaptığı herşeyi yapan güzel bir fotoğraf makinesi.
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