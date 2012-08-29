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Samsung Galaxy Camera sızdı: 16MP kamera, Jelly Bean, Exynos çipset

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,8b
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Fotoğraf Makineleri
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Samsung Galaxy Camera sızdı: 16MP kamera, Jelly Bean, Exynos çipset
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Şubat ayında Samsung tarafından markalaştırılan Galaxy Camera nihayet gün yüzüne çıktı. Kamera yeniden doğdu sloganıyla önümüzdeki saatlerde çıkış yapacak cihazın teknik özellikleri ve ilk görüntüleri PocketNow sitesi tarafından internette yayınlandı.
4.8 inç büyüklüğünde HD SLCD dokunmatik ekran, 16MP arkadan aydınlatmalı CMOS sensör, 21x optik yakınlaştırma, 1.4GHz hızında dört çekirdekli Exynos çipset, 8GB dahili hafıza, microSD kart desteği, Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi, TouchWiz kullanıcı arayüzü ve 1650mAh pile sahip olan kameranın bir akıllı telefondan farksız olduğunu söyleyebiliriz.
3G + Wi-Fi ve 4G + Wi-Fi destekli versiyonları satışa sunulacak akıllı kamera segmentine mensup Android'li aygıtta SMS/MMS ve GSM desteğinin olmayacağı, yani telefon gibi kullanılamayacağı tahmin ediliyor. Oldukça farklı bir tasarımı olan Galaxy Camera, Samsung'un amiral gemisinde dahi fiziksel olarak mevcut olan dolaşım butonlarını ekran üzerinde ihtiva ediyor.
Unpacked 2012 etkinliğinde resmiyet kazanacak olan cihazın sızan görüntülerini haberimizde bulabilirsiniz. Fiyat ve çıkış tarihi bilgileri için etkinliğin başladığı vakitte yayınlanacak basın duyurusunu beklememiz gerekecek.

Samsung Galaxy Camera sızdı: 16MP kamera, Jelly Bean, Exynos çipset
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http://pocketnow.com/2012/08/29/samsung-galaxy-camera/ Yorum Yaz
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damn2u 7 yıl en beğenilen
Belki lens ve fotoğraf çekimi konusunda dağlar kadar fark yaratacak bir durum yok ama bu platform için bile işletim sistemi ve donanım konusunda artılar kazandıran Samsung firması ancak tebrik edilir, cidden "camera reborn" olmuş.
Belki lens ve fotoğraf çekimi konusunda dağlar kadar fark yaratacak bir durum yok ama bu platform için bile işletim sistemi ve donanım konusunda artılar kaz...
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erkutamca 7 yıl cagrimir
cagrimir

Kaç kilo?

ıslak 3.25 kg,Kurudumu 2.45 kg :) Bayaa Fire Veriyor :))
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Amedra 7 yıl
bir an telefon sandım :)
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ksk_kaan 7 yıl
Telefon olmadığı halde iphone'dan daha iyi bir cihaz
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CanKartaL84 7 yıl
Hayvan gibi lens koymuşlar ama sensör 808 in sensörünün yarısı bile yok :D 1/2,3" sensör koymuşlar, resmen cep telefonu lensinin önüne 21x optik zoom yapacak mercekler eklenmiş.
305 gr(batarya dahil olduğunu pek sanmıyorum) ki bir kompakt fotoğraf makinasından pek farklı değil.
Cihazın bataryası belki bir fotoğraf makinası için normal olabilir ama ekran, sürekli çalışacak olan android sistemi ve kullanılan 4 çekirdekli işlemci bu cihazın şarjını 4-5 saatte tüketmeye yeter sanırım. Yani 50 tane fotoğraf çekseniz onu düzenleyeyim, şunu facebook a atayım, bunu tweetleyeyim derseniz dead trigger oynamaya fırsatınız bile kalmaz :)
Ayrıca şu cihazın yaklaşık fiyatı 1500 TL civarı olacak diye duydum ki böyle uyduruktan bir "kamera"ya sırf android ve dokunmatik ekran yüzünden 3-4 kat fazla para vermek hiç de mantıklı gelmiyor...
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LGR9 7 yıl
bazi arkadaslar 1650mha pil yetersiz kalir demisler. nikon d3100'de 1030mha pili var ortalama 450-500 fotograf cekiyor tek bir sarj ile. simdi tekrar soruyorum, 4 cekirdek islemci ve 1650mha pil yetersiz mi ?
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Trecc11 7 yıl
fiyatı çok yüksek olmazsa alınabilir, gayet kullanışlı bi cihaz bana göre
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ozturert 7 yıl LGR9
Levo0

bazi arkadaslar 1650mha pil yetersiz kalir demisler. nikon d3100'de 1030mha pili var ortalama 450-500 fotograf cekiyor tek bir sarj ile. simdi tekrar soruyorum, 4 cekirdek islemci ve 1650mha pil yetersiz mi ?

D3100 DSLR. Ekran surekli acik degil. Cekimi yapana kadar LCD kapali. Sen dugmeye yarim basana kadar da makinenin icinde hicbirsey calismiyor, ne WiFi var ne SIM karti.
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DH Misafiri 7 yıl
Bunu alacağıma Nokia Pureview 808 alırım.Tasarım kötü bir kere nokia daha iyi.Çok kalın yanında taşınmaz zaten.
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DH Misafiri 7 yıl
Bana tutmaz gibi geliyo :(
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DH Misafiri 7 yıl
Bu kameraya uygulama yükleniyomu? D
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MrKerberoS 7 yıl
Zaten biz forum üyeleri olarakta böyle bir şey bekliyoduk :)
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lazloo 7 yıl MrKerberoS
MrKerberoS

Zaten biz forum üyeleri olarakta böyle bir şey bekliyoduk :)

Telefonlusunu. :D
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turbo-powwer 7 yıl
Hos bir fikir olmus ama pili cok zayif
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Oppenheimer 7 yıl
Şaka mısınız ya yok fotoğraf leş gibi çeker,yok gsm yaramaz telefon mu bu gsm olsun git htc one x al o zaman o da çekiyor. Git xperia s al oda çekmiyor mu? Allah aşkına saçma saçma konuşmayın ya. Adı üstünde fotoğraf makinesi. Bazı televizyonlarda Android tabanlı ondada mı gsm olacaktı?Bunla adope photoshop express yüklersin direk oynamaları yapıp flickr gibi sitelere yüklersin gayette mantıklı ve önü açık olmuş. Fotoğrad çekiyorsa işini yapıyor demektir sayın@seboist64 fotoğraf makinesi değil mi?@apoxlost güzel tespit arkadaşım telefon olmaması gerekiyordu zaten.
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C28_ 7 yıl
Bu ürün yararlımı yararsızmı hangi boşluğu dolduracak tam anlamadım.
-Bu fotoğraf makinasında yüksek işlem gücü gereklimi
-hadi kaliteli foto çekilen mp4 çalar tarzı düşüneyim cebe sokamazsın.
-Hadi tablet olarak düşüneyim ekran küçük
-Bunun fiyatı nereden baksan 1000TL aşağısı olmaz
Bence S3 eklenebilen bir aksesuar olarak olsa yada 2 parça olarak tasarlansa bir kısmını söküp tablet gibi kullansak daha iyi olurdu
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