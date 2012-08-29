Samsung Galaxy Camera sızdı: 16MP kamera, Jelly Bean, Exynos çipset





Şubat ayında Samsung tarafından markalaştırılan Galaxy Camera nihayet gün yüzüne çıktı. Kamera yeniden doğdu sloganıyla önümüzdeki saatlerde çıkış yapacak cihazın teknik özellikleri ve ilk görüntüleri PocketNow sitesi tarafından internette yayınlandı.

4.8 inç büyüklüğünde HD SLCD dokunmatik ekran, 16MP arkadan aydınlatmalı CMOS sensör, 21x optik yakınlaştırma, 1.4GHz hızında dört çekirdekli Exynos çipset, 8GB dahili hafıza, microSD kart desteği, Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi, TouchWiz kullanıcı arayüzü ve 1650mAh pile sahip olan kameranın bir akıllı telefondan farksız olduğunu söyleyebiliriz.

3G + Wi-Fi ve 4G + Wi-Fi destekli versiyonları satışa sunulacak akıllı kamera segmentine mensup Android'li aygıtta SMS/MMS ve GSM desteğinin olmayacağı, yani telefon gibi kullanılamayacağı tahmin ediliyor. Oldukça farklı bir tasarımı olan Galaxy Camera, Samsung'un amiral gemisinde dahi fiziksel olarak mevcut olan dolaşım butonlarını ekran üzerinde ihtiva ediyor.

Unpacked 2012 etkinliğinde resmiyet kazanacak olan cihazın sızan görüntülerini haberimizde bulabilirsiniz. Fiyat ve çıkış tarihi bilgileri için etkinliğin başladığı vakitte yayınlanacak basın duyurusunu beklememiz gerekecek.





http://pocketnow.com/2012/08/29/samsung-galaxy-camera/