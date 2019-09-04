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Samsung Galaxy Fold ön siparişleri 11 Eylül'de gönderilmeye başlanacak

Samsung'un hayal kırıklığı yaratan katlanabilir akıllı telefon modeli Galaxy Fold'un yenilenmiş versiyonunun, 11 Eylül tarihinde ön siparişle alan kullanıcılara gönderileceği belirtiliyor.
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un ilk katlanabilir akıllı telefon modeli Galaxy Fold aylar süren gecikmenin ardından nihayet raflara çıkıyor. Şirket önceki versiyonda ortaya çıkan sorunları düzeltti ve cihazı 11 Eylül'de kullanıcılarla buluşturacak.

Galaxy Fold kullanıcılarla buluşuyor

Telekominikasyon şirketi KT tarafından yayınlanan yeni bir raporda, Güney Kore'deki Galaxy Fold ön siparişlerinin 11 Eylül'de kullanıcılara gönderilmeye başlanacağı belirtildi. Ayrıca Samsung'un 6 Eylül tarihinde IFA 2019 fuarında yapacağı bir etkinlikle cihazı tekrar kullanıcılara duyurması bekleniyor. Katlanabilir telefonun ise aynı gün Güney Kore'de raflara çıkması planlanıyor.
Gelen haberlere göre Samsung Galaxy Fold'un siyah, gümüş, yeşil ve mavi renk seçenekleri mevcut olacak. Yeşil ve mavi modellerde menteşenin rengi için gümüş ve altın olmak üzere iki seçenek daha var ve cihazın 1.965 dolardan satılacağı belirtiliyor. Ünlü sızıntı hesabı Evan Blass'e göre ise Galaxy Fold 27 Eylül tarihinde ABD'de satışa sunulacak. Samsung tarafından ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmış değil.


https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_fold_preorders_to_ship_on_september_11-news-39012.php Yorum Yaz
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fuckulteli 1 gün
Fold 2 diye tanıtıp piyasaya sürsünler, 6-7 ay oldu..
Çıkamayan, satılamayan Fold'un ertelene ertelene en nihayetinde satışa çıkması (belki sürekli Fold haberlerine maruz kalmaktan) garip geliyor.
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Fakirdepocu 1 gün
Teknolojisi iyi guzel de buna 2000dolar vermekte ne bileyim yani.
Yurt disi icin bile cok utopik bir rakam. 2 tane ust seviye amiral gemi alinabilir.(İphone ,note serisinden ) Ayrica kucuk ekrani cok kullanissiz duruyordu. Bu telefonu alanlarin surekli buyuk ekrani kullanacagini hic zannetmiyorum.
Ama ilerde bu teknoloji yayginlasir 700 800 dolarlara kadar duserse ve huaweininki gibi olursa alinir.
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