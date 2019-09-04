Samsung Galaxy Fold ön siparişleri 11 Eylül'de gönderilmeye başlanacak

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un ilk katlanabilir akıllı telefon modeli Galaxy Fold aylar süren gecikmenin ardından nihayet raflara çıkıyor. Şirket önceki versiyonda ortaya çıkan sorunları düzeltti ve cihazı 11 Eylül'de kullanıcılarla buluşturacak.

Galaxy Fold kullanıcılarla buluşuyor

Telekominikasyon şirketi KT tarafından yayınlanan yeni bir raporda, Güney Kore'deki Galaxy Fold ön siparişlerinin 11 Eylül'de kullanıcılara gönderilmeye başlanacağı belirtildi. Ayrıca Samsung'un 6 Eylül tarihinde IFA 2019 fuarında yapacağı bir etkinlikle cihazı tekrar kullanıcılara duyurması bekleniyor. Katlanabilir telefonun ise aynı gün Güney Kore'de raflara çıkması planlanıyor.

https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_fold_preorders_to_ship_on_september_11-news-39012.php

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Gelen haberlere göre Samsung Galaxy Fold'unverenk seçenekleri mevcut olacak. Yeşil ve mavi modellerde menteşenin rengi içinveolmak üzere iki seçenek daha var ve cihazınsatılacağı belirtiliyor. Ünlü sızıntı hesabı Evan Blass'e göre ise Galaxy Foldtarihinde ABD'de satışa sunulacak. Samsung tarafından ise konuyla ilgili henüzyapmış değil.