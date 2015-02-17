Samsung Galaxy J1 modelinin 4G versiyonunu duyurdu

Yaklaşık 2 hafta önce Samsung'un yeni telefonu Galaxy J1 modeli giriş seviyesi akıllı telefonuna resmiyet kazandırdığını bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık. Bu kez şirket Galaxy J1 4G adındaki serinin yeni bir üyesini duyurdu.

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Samsung Hindistan'ın duyurduğu cihaz adından da anlaşılacağı gibi 4G bağlantı seçeneğine yer veriyor, bu durumda cihazın işlemci kısmında da değişiklik yaşanması gerekiyor. Henüz işlemci detayları açıklanmazken cihazda 4 çekirdekli bir işlemcinin kullanıldığı belirtiliyor. Bir geliştirmenin de RAM kısmında yaşandığı görülüyor, J1 modeli 512 MB RAM'e sahipken J1 4G modeli 768 MB RAM bulunduruyor.Bu özellikler dışında 4.3 inç ekran, 5mp kamera, 1850 mAh batarya gibi diğer teknik özellikler değiştirilmemiş. Mart'ta satışına başlanacak cihaz 140 Euro fiyat etiketine sahip olacak.