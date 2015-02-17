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Samsung Galaxy J1 modelinin 4G versiyonunu duyurdu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,5b
1
13
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Samsung Galaxy J1 modelinin 4G versiyonunu duyurdu
Yaklaşık 2 hafta önce Samsung'un yeni telefonu Galaxy J1 modeli giriş seviyesi akıllı telefonuna resmiyet kazandırdığını bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık. Bu kez şirket Galaxy J1 4G adındaki serinin yeni bir üyesini duyurdu.

Samsung Hindistan'ın duyurduğu cihaz adından da anlaşılacağı gibi 4G bağlantı seçeneğine yer veriyor, bu durumda cihazın işlemci kısmında da değişiklik yaşanması gerekiyor. Henüz işlemci detayları açıklanmazken cihazda 4 çekirdekli bir işlemcinin kullanıldığı belirtiliyor. Bir geliştirmenin de RAM kısmında yaşandığı görülüyor, J1 modeli 512 MB RAM'e sahipken J1 4G modeli 768 MB RAM bulunduruyor.

Bu özellikler dışında 4.3 inç ekran, 5mp kamera, 1850 mAh batarya gibi diğer teknik özellikler değiştirilmemiş. Mart'ta satışına başlanacak cihaz 140 Euro fiyat etiketine sahip olacak.
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MyWorldLife 4 yıl
512MB Ram nedir ya ?

Bu telefona 4G koysan ne olur koymasan ne olur.
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lordakrep 4 yıl
Bu fiyata bu ram ile yok satar bu telefon
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olsada 4 yıl
Galiba alo diyor
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doctor_bey 4 yıl
Ooooooo 768mb ram,çağın ötesinde teknoloji
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bestofMd 4 yıl
Al işte yine klasik samsung
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Rainbow VI 4 yıl
Her ay yeni bir model çıkaran ve çıkardığı tüm modelleri toplasan bir halt etmeyen samsunga bu kadar para veren vatandaşa ne demek lazım bilemiyorum.
Telefon alacak adam araştırmasını yapıp almalı yapmayanların çoğu gidip samsung alıyor zaten..
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zdniz 4 yıl
Telefonun şekli harika karizma bir cihaz ama o ram nedir ya 1gb yap sunu.
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DaRKFoRCeS 4 yıl
en düşük ram li telefon bile artık 1 gb tan çıkıyor. Bunlar da marka adı altında 5 kuruş etmeyecek cihazlara 140 euro istiyorlar.
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darkhair 4 yıl
( avea ve dünya devi samsung güçlerini birleştirdi ve ortaya avea j1 çıktı ) reklamlarına hazır olun gençler :(
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MegaWolt38 4 yıl
Yine aynı modelin 50 farklı çeşidiyle en embesil firma karşımızda..
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Master_Evil 4 yıl
bataryayı da geliştirseler iyi olurdu
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cagataybas 4 yıl MegaWolt38
MegaWolt38
Yine aynı modelin 50 farklı çeşidiyle en embesil firma karşımızda..

Sesli guldum vallahi...

Agzimdan aldin hocam...

Samsungun tasarimcisi kimse fazla para vermiyorlar sanirim. 2 3 yerini siliyor tekrar ciziyor yeni model diyor.

Yada tuvalette ciziyor sanirim bunlari acele ile...
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