Samsung Galaxy J6 Prime özellikeri sızdırıldı

Samsung Galaxy ailesini genişletmek için çalışmaya devam ediyor. Samsung'un web sitesinden ve cihazların FCC sertifikasyonu sırasında sızdırılan bilgilere göre yeni model Galaxy J6 Prime veya Galaxy J6+ şeklinde adlandırılacak. Firmanın yeni modeli ile birlikte orta segmentte düşük fiyat etiketi sunması bekleniyor.
Galaxy J6 Prime özellikleri
Galaxy J6 Prime 6 inç büyüklüğünde 1480 × 720 piksel çözünürlüğe sahip LCD panele sahip olacak. Sızıntılara göre cihaz 1.4 GHz hızında çalışan dört çekirdekli işlemciden güç alacak. Beklentiler cihazın Snapdragon 450 ile geleceği yönünde olsa da sızıntılara göre J6 Prime Snapdragon 425 yongasetine sahip olacak. Cihaz J6 modelindeki gibi 3 veya 4 GB RAM seçeneğine ve microSD kart ile arttırılabilir 32GB veya 64GB dahili depolama alanı seçeneklerine sahip olacak. Galaxy J6 Prime'ın 3300 mAh batarya ve çift sim kart desteği ile tanıtılması bekleniyor.
Samsung tarafından yeni model hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Yeni modelin ne zaman tanıtılacağı ve fiyatı hakkında ise henüz bir bilgi mevcut değil. Sızdırılan özelliklerinin doğru olup olmadığını ise cihaz tanıtıldığı zaman öğreneceğiz.
https://www.sammobile.com/2018/09/15/exclusive-galaxy-j6-prime-specifications-color-options/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
telefona gelirsek orta falan değil bildiğin giriş seviyesi telefon, fiyat ise fecaat, güncelleme belki 1 sene alır. istediği fiyata alınmaz önceki senelerden orta-üst seviye telefonlardan bu fiyata yakın olan alınır geçilir, bu da başka bir çöptü diye hatırlanmaz bile.
Örneğin bu yıl note 9 1000 $ olarak piyasaya çıktıysa ileriki yıllarda bu fiyatın minumum 1100 $ seviyesine çekilmesini istiyor adeta. Önümüzdeki yıllarda çıkaracakları yeni teknolojilerle bu seviyenin yükselmesini desteklemeye devam edecekler gibi görünüyor.
Diğer taraftan o kadar fazla ürün çıkararak marka algısını olumsuz etkiliyor. Elektronik çöpün git gide artmasına sebep oluyor. Samsung global ölçüde ürün politikasını değiştirmeli.
Jiroskop ❌
Always on display ❌
Pusula❌
1.4 ghz işlemci zaten iş görmez
Ekran 720p işe yaramaz
Tahmini fiyat 2200
Yok oğlu yok tam anlamıyla bir çöp güncelleme desteği zaten 9.0 ile biter.
samsung'un yeni çıkardığı tek şey,
yeni model adından başka bir şey değil bu !
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