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Samsung Galaxy J6 Prime özellikeri sızdırıldı

Samsung'un üzerinde çalıştığı yeni Galaxy J6 Prime hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Son gelen bilgilere göre Galaxy J6 Prime orta segmentte rekabet edecek.
8 ay
1,9b
1
17
Cep Telefonları
Ahmet Furkan Talu
Yazar
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Samsung Galaxy ailesini genişletmek için çalışmaya devam ediyor. Samsung'un web sitesinden ve cihazların FCC sertifikasyonu sırasında sızdırılan bilgilere göre yeni model Galaxy J6 Prime veya Galaxy J6+ şeklinde adlandırılacak. Firmanın yeni modeli ile birlikte orta segmentte düşük fiyat etiketi sunması bekleniyor.

Galaxy J6 Prime özellikleri

Galaxy J6 Prime 6 inç büyüklüğünde 1480 × 720 piksel çözünürlüğe sahip LCD panele sahip olacak. Sızıntılara göre cihaz 1.4 GHz hızında çalışan dört çekirdekli işlemciden güç alacak. Beklentiler cihazın Snapdragon 450 ile geleceği yönünde olsa da sızıntılara göre J6 Prime Snapdragon 425 yongasetine sahip olacak. Cihaz J6 modelindeki gibi 3 veya 4 GB RAM seçeneğine ve microSD kart ile arttırılabilir 32GB veya 64GB dahili depolama alanı seçeneklerine sahip olacak. Galaxy J6 Prime'ın 3300 mAh batarya ve çift sim kart desteği ile tanıtılması bekleniyor.
Samsung tarafından yeni model hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Yeni modelin ne zaman tanıtılacağı ve fiyatı hakkında ise henüz bir bilgi mevcut değil. Sızdırılan özelliklerinin doğru olup olmadığını ise cihaz tanıtıldığı zaman öğreneceğiz. 

https://www.sammobile.com/2018/09/15/exclusive-galaxy-j6-prime-specifications-color-options/ Yorum Yaz
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MaFiAMaX 8 ay en beğenilen
Bu telefonun özellikleri sızdırılsa ne olur sızdırılmasa ne olur.
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Johan Elmander 8 ay
SD425 ne? Yerli ve milli çöp gm8 bile 435 kullanıyor.
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ouzqan 8 ay
Baya çöp bir model olmuş.
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maxmania 8 ay
bunu orta seviye diye haber yaparak dh de samsunga çanak tutuyor ya, hadi biz az buçuk biliyoruz neyin ne olduğunu bilmeyenler ne yapsın. teknolojiden fazla anlamayan tanıdıkları bir şeyler öğrensin diye türkçe kaynak olarak bu siteyi gösteriyorduk, güvenilir (diğer sitelere nazaran) kaynak diye. artık soran olursa teknolojik ürünleri tanıtan güvenilir kaynak; git ingilizce öğren diyeceğim.
telefona gelirsek orta falan değil bildiğin giriş seviyesi telefon, fiyat ise fecaat, güncelleme belki 1 sene alır. istediği fiyata alınmaz önceki senelerden orta-üst seviye telefonlardan bu fiyata yakın olan alınır geçilir, bu da başka bir çöptü diye hatırlanmaz bile.
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Curb 8 ay
425 nedir hacı abi bari 410 verseydin

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borukuzen 8 ay
Samsung düşük donanıma sahip bu ürünleri, olması gerekenden daha fazla fiyata satarak üst seviye satılacak ürünlerin fiyat seviyesini hem yükseltme hem de fiyatların çok fazla aşağı düşmemesini sağlamaya çalışıyor gibi.Dikkat edersek hem giriş, hem orta, hem ileri seviye çıkardığı ürünlerin arasını doldurmaya çalışıyorlar. Müşteri mağazaya gidip "ürünün fiyatı yüksek" derse senin parana göre şu ve bu modeller var diyebilmek için paranın seviyesine göre model üretiyorlar.

Örneğin bu yıl note 9 1000 $ olarak piyasaya çıktıysa ileriki yıllarda bu fiyatın minumum 1100 $ seviyesine çekilmesini istiyor adeta. Önümüzdeki yıllarda çıkaracakları yeni teknolojilerle bu seviyenin yükselmesini desteklemeye devam edecekler gibi görünüyor.

Diğer taraftan o kadar fazla ürün çıkararak marka algısını olumsuz etkiliyor. Elektronik çöpün git gide artmasına sebep oluyor. Samsung global ölçüde ürün politikasını değiştirmeli.
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ozansirin89 8 ay
J7 prime kullaniyoeum 2017 model andoid 7.0 da kaldi güncelleme yok almaya gerek yok orta segment guncelleme vermiyor tek sürüm ile gittiginiz yere kadat gidiyorsunuz sonra degisme istegi doğruyor sizde almayın samsing orta segment telefon derim kullanıcı olarak
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Boreman Lames 8 ay ozansirin89
oreo gelicek j7p'ye
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Justs 8 ay
Samsung 2-3 yıl içinde çinli üreticiler tarafından tokatlanacak.
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adroid 8 ay
Bildirim ışığı ❌
Jiroskop ❌
Always on display ❌
Pusula❌
1.4 ghz işlemci zaten iş görmez
Ekran 720p işe yaramaz
Tahmini fiyat 2200
Yok oğlu yok tam anlamıyla bir çöp güncelleme desteği zaten 9.0 ile biter.
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SEO-Uzmanı 8 ay
çöp oğlu çöp
samsung'un yeni çıkardığı tek şey,
yeni model adından başka bir şey değil bu !
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Johan Elmander 8 ay
SD425 ne? Yerli ve milli çöp gm8 bile 435 kullanıyor.
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zwanzig 8 ay
Çöp ama fiyatına göre çöp. Yoksa gayet güzel cihaz. Donanımları gayet dengeli ve tasarımı güzel. Fakat fiyatları komik derecede pahalı.
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