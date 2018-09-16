Samsung Galaxy J6 Prime özellikeri sızdırıldı

Samsung Galaxy ailesini genişletmek için çalışmaya devam ediyor. Samsung'un web sitesinden ve cihazların FCC sertifikasyonu sırasında sızdırılan bilgilere göre yeni model Galaxy J6 Prime veya Galaxy J6+ şeklinde adlandırılacak. Firmanın yeni modeli ile birlikte orta segmentte düşük fiyat etiketi sunması bekleniyor.

Galaxy J6 Prime özellikleri

Galaxy J6 Prime 6 inç büyüklüğünde 1480 × 720 piksel çözünürlüğe sahip LCD panele sahip olacak. Sızıntılara göre cihaz 1.4 GHz hızında çalışan dört çekirdekli işlemciden güç alacak. Beklentiler cihazın Snapdragon 450 ile geleceği yönünde olsa da sızıntılara göre J6 Prime Snapdragon 425 yongasetine sahip olacak. Cihaz J6 modelindeki gibi 3 veya 4 GB RAM seçeneğine ve microSD kart ile arttırılabilir 32GB veya 64GB dahili depolama alanı seçeneklerine sahip olacak. Galaxy J6 Prime'ın 3300 mAh batarya ve çift sim kart desteği ile tanıtılması bekleniyor.

Samsung tarafından yeni model hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Yeni modelin ne zaman tanıtılacağı ve fiyatı hakkında ise henüz bir bilgi mevcut değil. Sızdırılan özelliklerinin doğru olup olmadığını ise cihaz tanıtıldığı zaman öğreneceğiz.

https://www.sammobile.com/2018/09/15/exclusive-galaxy-j6-prime-specifications-color-options/