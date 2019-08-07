Samsung, Galaxy Note 10'u güçlendirecek Exynos 9825 işlemcisini tanıttı

Lider akıllı telefon üreticisi Samsung, tanıtımına sadece saatler kalan yeni amiral gemisi Galaxy Note 10 modeline gücünü verecek olan yeni Exynos 9825 işlemcisini tanıttı. Şirketin 2018 yılında duyurduğu yonga seti, 7nm EUV teknolojisi kullanarak inşa edilen ilk akıllı telefon çipi oldu.

Yüksek performans, verimli güç tüketimi

Exynos 9825'nin 8nm LPP teknolojisi kullanılarak üretilen Exynos 9820 ile neredeyse aynı olduğu belirtilirken, daha güçlü ve daha verimli olacağı belirtiliyor. Bunun nedeni olarak da işlemcinin EUV (aşırı ultraviyole litografi) teknolojisiyle üretilmesi gösteriliyor. İşlemcinin iki adet M4 çekirdeği, iki adet Cortex-A75 ve dört adet Cortex-A55 çekirdeği barındırdığı açıklandı. Ayrıca yonga setinde Mali-G76 MP12 grafik birimi kullanılmış.

https://www.samsung.com/semiconductor/minisite/exynos/products/mobileprocessor/exynos-9825/?CID=afl-ecomm-cjn-cha-092118-52057&cjevent=35505b83b8eb11e9831400330a18050d

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Bununla birlikte Exynos 9825 işlemcininsaat hızında çalışacağı ve selefine göre özellikle mobil oyunlarda daha iyigöstereceği belirtiliyor. Çipteki diğer özellikleri isemodemi ve Samsung'un yapay zeka fotoğrafçılığı ve artırılmış gerçeklik özelliklerini destekleyen teknojilere sahip olması olarak sayabiliriz. Yonga setinin Note 10'unversiyonu için modem desteğine de sahip olduğunu belirtelim. Daha geniş bilgileri ise akşamolan Note 10 lansmanında öğrenebileceğiz.