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Samsung, Galaxy Note 10'u güçlendirecek Exynos 9825 işlemcisini tanıttı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bugün tanıtacağı yeni amiral gemisi Galaxy Note 10'a güç verecek olan yeni işlemcisi Exynos 9825'i tanıttı. İşte şirketin yeni yonga setinin detayları.
13 sa. (Son Güncelleme: 10 sa.)
2,2b
3
10
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Lider akıllı telefon üreticisi Samsung, tanıtımına sadece saatler kalan yeni amiral gemisi Galaxy Note 10 modeline gücünü verecek olan yeni Exynos 9825 işlemcisini tanıttı. Şirketin 2018 yılında duyurduğu yonga seti, 7nm EUV teknolojisi kullanarak inşa edilen ilk akıllı telefon çipi oldu.

Yüksek performans, verimli güç tüketimi

Exynos 9825'nin 8nm LPP teknolojisi kullanılarak üretilen Exynos 9820 ile neredeyse aynı olduğu belirtilirken, daha güçlü ve daha verimli olacağı belirtiliyor. Bunun nedeni olarak da işlemcinin EUV (aşırı ultraviyole litografi) teknolojisiyle üretilmesi gösteriliyor. İşlemcinin iki adet M4 çekirdeği, iki adet Cortex-A75 ve dört adet Cortex-A55 çekirdeği barındırdığı açıklandı. Ayrıca yonga setinde Mali-G76 MP12 grafik birimi kullanılmış.
Bununla birlikte Exynos 9825 işlemcinin daha yüksek saat hızında çalışacağı ve selefine göre özellikle mobil oyunlarda daha iyi performans göstereceği belirtiliyor. Çipteki diğer özellikleri ise 4G LTE modemi ve Samsung'un yapay zeka fotoğrafçılığı ve artırılmış gerçeklik özelliklerini destekleyen teknojilere sahip olması olarak sayabiliriz. Yonga setinin Note 10'un 5G versiyonu için modem desteğine de sahip olduğunu belirtelim. Daha geniş bilgileri ise akşam gerçekleşecek olan Note 10 lansmanında öğrenebileceğiz.


https://www.samsung.com/semiconductor/minisite/exynos/products/mobileprocessor/exynos-9825/?CID=afl-ecomm-cjn-cha-092118-52057&cjevent=35505b83b8eb11e9831400330a18050d Yorum Yaz
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muratdinc1 3 sa. en beğenilen
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Geçmiş olsun herkese. Telefon devri kapanmıştır. S10 serisinden daha kötü özelliklere bu fiyatı veren de akıl hastanesine yatsın.
Geçmiş olsun herkese. Telefon devri kapanmıştır. S10 serisinden daha kötü özelliklere bu fiyatı veren de akıl hastanesi...
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muratdinc1 3 sa. en beğenilen
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Geçmiş olsun herkese. Telefon devri kapanmıştır. S10 serisinden daha kötü özelliklere bu fiyatı veren de akıl hastanesine yatsın.
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yorumculuklar 12 sa.
İşlemcinin tanıtım sayfasında bir telefon arkası görsel paylaşılmı, kamera dizilimi yatay gözüküyor. Note 10 öyle gelmez umarım... https://images.samsung.com/is/image/samsung/p5/semiconductor/minisite/exynos/products/mobileprocessor/exynos-9825/images/9825-f06.jpg?$ORIGIN_JPG$
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strathmorea 12 sa.
s10, s10plus ve s10e ortak ana konuya bakın. Ben bu kadar aldıktan sonra sıkıntıdan bahsedilen bir konu görmedim forumda. Özellikle oyun olarak pubg sorunu herkesin başını ağrıtıyor. Ve diğer bir sorun ise aşırı ısınma. S10e düşünüyordum forumu baya bir okuduktan sonra vazgeçtim. Exynos işlemcinin uyumluluk ve ısınma sorunlarını çözmesi lazım. Bu kadar para bayılıp en tepe modelini alıp oyun oynarken kasma durumu olması çok absürd bir durum.
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Mr. Jingles 12 sa. strathmorea
Amacı oyun oynamak olan biri Snapdragon tercih eder. Qualcomm kaynak kodlarını geliştiricilere açıyor. Şu an marketteki tüm uygulamalar Snapdragon’a göre optimize ediliyor.
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Grand_Alexander 12 sa.
grafik briminden bahsedilmemiş...
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Led Zeppelin 11 sa. Grand_Alexander
9820 nin litografisinin 8nm den 7nm EUV ye düşürülmüş hali.
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koyunsayar 13 sa.
Snapdragon 855 in olması gereken rakibi buydu. 9820 aceleye getirilmiş versiyonuydu. Aynı telefonda 45 dakika pil farkı ve ısınma, oyun performans farkı kapanmıştır diye umut ediyorum
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intel7mix 12 sa. koyunsayar
Her zaman snapdragon daha iyiydi bundada böyle olur tahminen
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HABERİN ETİKETLERİ
samsung, yonga seti ve
5 etiket daha note 10 exynos 9825 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Uğur Seven
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