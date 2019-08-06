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2021 model Samsung Galaxy telefonlar AMD'nin mobil GPU'ları ile gelebilir

Samsung ve AMD'nin stratejik ortaklığı meyvelerini vermeye başlıyor. Sızan haberlere göre 2021 yılında piyasaya sürülecek olan Galaxy telefonlarda AMD'nin Radeon teknolojisi kullanılabilir.
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Samsung ve AMD geçtiğimiz Haziran ayında çok yıllı bir stratejik ortaklık için ekip kurduklarını açıklamışlardı. Gelen haberler iki dev şirketin yaptığı bu işbirliğinin ilk meyvelerini 2021 yılında vereceğine işaret ediyor.

Samsung oyuncu telefonları yapabilir

Anlaşmaya göre gelecekteki Samsung Galaxy telefonlarda AMD'nin RDNA grafik mimarisi kullanılacak. Bu da demek oluyor ki Güney Koreli şirketin gelecekteki akıllı telefonları üst düzey oyun yeteneklerine sahip olabilir. Buna ek olarak Samsung'un oyuncu telefonu adı altında yeni bir seri bile başlatabileceği söylenirken, AMD yongalı cihazların ise en erken 2021 yılının ikinci çeyreğinde piyasaya sürülmesinin planladığını da belirtiliyor.
Tabii ki, AMD'nin teknolojisini kullanan tek Samsung değil. Mevcut PlayStation 4 ve Xbox One oyun konsolları, özelleştirilmiş AMD işlemcileri kullanırken, hem Google Stadia hem de PlayStation 5'in özel AMD çipleri tarafından destekleneceği açıklanmıştı. Konuyla ilgili resmi açıklamaların ise önümüzdeki dönemde yapılması bekleniyor.


https://www.notebookcheck.net/Samsung-Galaxy-smartphones-with-AMD-Radeon-graphics-could-be-coming-in-2021.428677.0.html Yorum Yaz
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smart1978 1 gün en beğenilen
Qualcomm un Snapdragon serileri de elleri armut toplayacak mi yoksa :) .... Sanmam ...
Anlasilan Exynos lulardaki GPU sisirilmis balon ciktigini bir Samsung kabul etmemisti ki kabul etmis oldu bu vesileyle :)
Qualcomm un Snapdragon serileri de elleri armut toplayacak mi yoksa :) .... Sanmam ...Anlasilan Exynos lulardaki GPU sisirilmis balon ciktigini bir Samsung...
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dr20mouse 1 gün
Güzel olur cpu işini çözdüler gpu sorununu da güzelce çözerlerse apple terlemeye başlar.
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CVenturas 1 gün
AMD kendiyle yarışacak, renkli sahneler olacak :) Radeon grubunun mobil gpu bölümünü Qualcomma satmışlardı şimdi karşılarına rakip olarak çıktılar.
Radeon - adReno harflerin yerini değiştirerek ikisini birbirine çevirebilirsiniz.
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intel7mix 1 gün
Exynos balon değil ama sadece samsung bir kaç firmaya stınca olan böyle oluyor. snapdragon daha çok satıyor uygulamalar onda daha iyi çlaışıyor yoksa daha iyi olduğundan değil. Geekbehck bakarsanız exynos geçtiğini görürsünüz. Yazılıma bakarsanız daha geride kaldığını.
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esmerbuyucu 1 gün intel7mix
Geliştiriciler tercih ettiği sürece ne kadar satarsa satsın, olay satmakla alakalı değil. Samsung'un yapması gereken neredeyse tamamen Exynos'a geçip geliştiricileri kendine çekmek.
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smart1978 1 gün en beğenilen
Qualcomm un Snapdragon serileri de elleri armut toplayacak mi yoksa :) .... Sanmam ...
Anlasilan Exynos lulardaki GPU sisirilmis balon ciktigini bir Samsung kabul etmemisti ki kabul etmis oldu bu vesileyle :)
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