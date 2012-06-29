Samsung Galaxy Note 2, 5.5 inçlik ekranla Eylül'de satışa sunulabilir





Son bir aydır hakkında çok sayıda haber yapılan Galaxy Note 2 için halihazırda Samsung'un çalışmalarını sürdürdüğü ve yılın ikinci yarısında piyasaya süreceği bazı Güney Kore merkezli siteler tarafından aktarılmıştı. Şimdi ise, GSMArena'nın güvenilir bir kaynağı, yeni nesil Note'un taşıyacağı birkaç özelliği doğruladı.

Galaxy Note 2, daha önce de iddia edildiği gibi 5.5 inç büyüklüğünde bir AMOLED ekrana sahip olacak. Tasarımında Galaxy S3'ten bazı izler taşıyacak ve 5.3 inçlik ilk Galaxy Note modelinden daha büyük bir ekranla donatılmasına karşın genişliği halefine oranla daha düşük olacak. Yani tek elle kullanımı kolaylaşacak.

Güney Koreli üreticinin yılın ikinci yarısını hedef alan akıllı telefonu GSMArena tarafından onaylanmamış olsa da muhtemelen şu özellikleri taşıyacak; 1680 x 1050 piksel çözünürlük, 1.5/2GB RAM, 4G LTE iletişim teknolojisi, 8MP kamera, çift ARM Cortex-A15 işlemci ve ARM Mali-T604 ile donatılan Exynos 5250 çipset.

Galaxy Note N7000, 7-8 ay gibi bir sürede 7 milyon barajını devirmişti. İkinci nesil cihazda bu rakamların katlanması bekleniyor. Galaxy Note 2'nin Apple'ın iPhone 5 akıllı telefonu tanıtılmadan önce, yani Eylül ayında satışa çıkacağı da aynı kaynak tarafından doğrulandı. Bu durumda Galaxy Note 2, IFA 2012 fuarından çok daha önce resmiyet kazanabilir. Ağustos ayında hem yeni Note'u hem de Samsung'un yeni nesil tablet bilgisayarlarını görmeyi umuyoruz.

http://www.gsmarena.com/exclusive_galaxy_note_2_to_have_55_screen_remains_narrower_than_original_note-news-4455.php