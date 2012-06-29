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Samsung Galaxy Note 2, 5.5 inçlik ekranla Eylül'de satışa sunulabilir

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
9b
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Son bir aydır hakkında çok sayıda haber yapılan Galaxy Note 2 için halihazırda Samsung'un çalışmalarını sürdürdüğü ve yılın ikinci yarısında piyasaya süreceği bazı Güney Kore merkezli siteler tarafından aktarılmıştı. Şimdi ise, GSMArena'nın güvenilir bir kaynağı, yeni nesil Note'un taşıyacağı birkaç özelliği doğruladı.
Galaxy Note 2, daha önce de iddia edildiği gibi 5.5 inç büyüklüğünde bir AMOLED ekrana sahip olacak. Tasarımında Galaxy S3'ten bazı izler taşıyacak ve 5.3 inçlik ilk Galaxy Note modelinden daha büyük bir ekranla donatılmasına karşın genişliği halefine oranla daha düşük olacak. Yani tek elle kullanımı kolaylaşacak.
Güney Koreli üreticinin yılın ikinci yarısını hedef alan akıllı telefonu GSMArena tarafından onaylanmamış olsa da muhtemelen şu özellikleri taşıyacak; 1680 x 1050 piksel çözünürlük, 1.5/2GB RAM, 4G LTE iletişim teknolojisi, 8MP kamera, çift ARM Cortex-A15 işlemci ve ARM Mali-T604 ile donatılan Exynos 5250 çipset.
Galaxy Note N7000, 7-8 ay gibi bir sürede 7 milyon barajını devirmişti. İkinci nesil cihazda bu rakamların katlanması bekleniyor. Galaxy Note 2'nin Apple'ın iPhone 5 akıllı telefonu tanıtılmadan önce, yani Eylül ayında satışa çıkacağı da aynı kaynak tarafından doğrulandı. Bu durumda Galaxy Note 2, IFA 2012 fuarından çok daha önce resmiyet kazanabilir. Ağustos ayında hem yeni Note'u hem de Samsung'un yeni nesil tablet bilgisayarlarını görmeyi umuyoruz.

http://www.gsmarena.com/exclusive_galaxy_note_2_to_have_55_screen_remains_narrower_than_original_note-news-4455.php Yorum Yaz
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zamannnnn 7 yıl en beğenilen
5.3 inçlik ilk Galaxy Note modelinden daha büyük bir ekranla donatılmasına karşın genişliği halefine oranla daha düşük olacak.
Anlamadigim sey neden yazilari düzgün okumuyoruz... Yaziyi dikkatli olkursaniz sadece ekran bölgesi büyüyor ve ebatida daha kücük olacak yaziyor bu gercekden cok güzel. Arkadaslarin yazilarina bakarsak sanki ezbere yaziyorlar.. Yahu önce yazilarini dikkatli okuyun sonra kendi yazdiklarinizi entere basbadan bi gözden gecirin, böyleliklle sacmalamis olmazsiniz... Sözüm meclisden disaridir...
5.3 inçlik ilk Galaxy Note modelinden daha büyük bir ekranla donatılmasına karşın genişliği halefine oranla daha düşük olacak.Anlamadigim sey neden yazila...
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2 Yanıt Yanıtla +29
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u.r.k. 7 yıl
DH Misafiri

Çöp Anrdiod'in über ultra çöp telefonu

Bu dediğine kendin inansaydın üyeliğinle yazardın.
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erci501 7 yıl
1680 x 1050 piksel çözünürlük, 1.5/2GB RAM, 4G LTE iletişim teknolojisi, 8MP kamera, çift ARM Cortex-A15 işlemci ve ARM Mali-T604 ile donatılan Exynos 5250 çipset var deyip bunların biri veya birkaçı gerçekleşmediğinde hayal kırıklığı, beklentilerin altında,çöp gibi ifadeler havada uçuşacak. Sonra samsung suçlanacak; sanki bu teknik özellik bilgilerini samsung vermiş gibi.
1680 x 1050 piksel çözünürlük, 1.5/2GB RAM, 4G LTE iletişim teknolojisi, 8MP kamera, çift ARM Cortex-A15 işlemci ve ARM Mali-T604 ile donatılan Exynos 5250 ...
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DH Misafiri 7 yıl
yetkililere sesleniyorum. lütfen ekteki adresi inceleyebilirlermi...
teşekkürler...
galaxynotefirsati.com/satinal.php?site=1&urun=1&ref=direkt...
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-technology4ever- 7 yıl
metin2017
DH MisafiriÇöp Anrdiodin über ultra çöp telefonu
Konuşma lan adam gibi misafirliğini bil.

sus la!
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cevapveren62 7 yıl
DH Misafiri
Çöp Anrdiodin über ultra çöp telefonu

Konuşma lan adam gibi misafirliğini bil.
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alp0007 7 yıl
Ekranın en boy oranı değiştirmeleri gayet mantıklı. Bence 16'ya 9 oranlı 1920'e 1080 piksel akıllı telefon süper olur.
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asaltek 7 yıl
ArdALine
S3 ün tasarımını beğenmeyenler Note 2 dende çok farklı bişey beklememeli,S2 Ve note nasıl benzerlik içindeyse haberdede denildiği üzere S3 ve Note2 de benzeşeceklerdir,az yada çok onu görünce anlarız

Kore de çıkan s3 güzeldi, note2 nin de kore versiyonu keskin hatlara sahip olabilir belki, aynı s3 gibi. bir s2 sahibi olarak, ülkemizde s3 kore versiyonu çıksaydı beğenerekten alırdım büyük ihtimal. Ama hayal kırıklığı yaratan en önemli konu ekran konusu aslında, ben TRUE-HD(1080p) bekliyordum, note2 den de beklentim düşük sırf bu yüzden, parayı 2013 de çıkacak olan haleflere saklamak lazım. Tabi s2 si olmayanlar s3 alsın, en az s2 kadar iyi sonuçta, üstelik ses çipi daha iyiymiş.
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BekirTemel 7 yıl
@asaltek

Kardeşm koredekinin S2 den hiç bir farkı yok sanki,biçok özellkte S2 ün üstüne koyamayan samsung bari tasarımları benzemesin demiş olsa gerek,bende Note gibi büyük bi cihaza oval bi yapıyı uygun göreceklerine inanmıyorm sonuçta kullanıcının rahat bi deneyim yasaması adına uygun tasarım yaparlar..

Teknolojinin sonu yok...
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Umutcan 7 yıl asaltek
asaltek

ArdALine

S3 ün tasarımını beğenmeyenler Note 2 dende çok farklı bişey beklememeli,S2 Ve note nasıl benzerlik içindeyse haberdede denildiği üzere S3 ve Note2 de benzeşeceklerdir,az yada çok onu görünce anlarız


Kore de çıkan s3 güzeldi, note2 nin de kore versiyonu keskin hatlara sahip olabilir belki, aynı s3 gibi. bir s2 sahibi olarak, ülkemizde s3 kore versiyonu çıksaydı beğenerekten alırdım büyük ihtimal. Ama hayal kırıklığı yaratan en önemli konu ekran konusu aslında, ben TRUE-HD(1080p) bekliyordum, note2 den de beklentim düşük sırf bu yüzden, parayı 2013 de çıkacak olan haleflere saklamak lazım. Tabi s2 si olmayanlar s3 alsın, en az s2 kadar iyi sonuçta, üstelik ses çipi daha iyiymiş.

Note 2 1680x1050, Note 3 ise 1920x1200 çözünürlükte olur, 16:9(1080p) kullanacaklarını sanmam çünkü cihazın amacı yatay kullanımda da belirli bir ekran
yüksekliği sağlayarak tablet gibi iyi bir browser deneyimi yaşatmak. 1080p ileride S4/S5 veya muadillerinde kullanılabilir muhtemelen, ekran yapıları buna uygun.
Tasarım konusunda katılıyorum, s3'ün kore versiyonu daha iyi. Umarım note 2'yi tamamen s3'e benzetmezler, yakın ama daha iyi bir tasarıma sahip olur.
Çerçeve çok ince tutulursa oldukça şık görünür, kenar kısımlarındaki kromaj kısım yine olmalı ama daha şık olmalı vb...
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arel.gr 7 yıl
Alcatel OT-991D Android 2.3 dual-sim alaksiz ama da fazla smartphone'suz kalinamaz. youtube.com/...
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BekirTemel 7 yıl
S3 ün tasarımını beğenmeyenler Note 2 dende çok farklı bişey beklememeli,S2 Ve note nasıl benzerlik içindeyse haberdede denildiği üzere S3 ve Note2 de benzeşeceklerdir,az yada çok onu görünce anlarız
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DeepNote 7 yıl
Ekran boyutuyla ilgili konuya gözleri sağ 3, sol 3,25 astigmat olan benim gibi birinin yorum yapması daha iyi olur.Ben iphone 4 dahil bütün küçük ekranlı telefonlarda sıkıntı yaşıyorum.Galaxy note aldı bir ahbabımız benim için üretilmiş yahu deyiverdim.O yüzden note 2'yi bekliyorum.Galaxy s3'Te fena değil ama tasarım da mühim benim için dolayısıyla tatmin etmedi.
Taşıması oldukça zahmetli olsada ( spor ya da casual tabir edilen kıyafet stiliyle) benim için ideal boyut.Ne tabletler kadar büyük ( gerçi dell streak vardı sanırım 5'') ne de standart telefonlar kadar cim karnında bir nokta.
Alım kararımda ekranın ne kadar önemli olduğunu bir de şu örnekle açıklayabilirim.Mesela navigasyon aleti satın almak istiyordum.Ancak ekran kaliteleri çok düşük, işlemcileri zayıf ve sesle kontrol oldukça zor.Bu telefonun hem bu eksileri yok, hem de ekran rahatlıkla görebileceğim kadar büyük. Yani tek bir ürün satın alıp 2 ürünün yaptığı işi yükleyeceğim omuzlarına.Selamlar herkese
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arel.gr 7 yıl
pentile ekranla devam edilcekse 140€'ya
Alcatel OT-991D Android 2.3 dual-sim ile gecistirecegim.
youtube.com/...
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arel.gr 7 yıl
unbreakable,flexi ekran noolcak,deginilmemis....
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-Vaveyla- 7 yıl
4s sahibi olarak Note2 bekleyenlerdenim.Ama s3 tipine yakın ve ona benzer kasa tipiyle görüntüsüyle gelirse Note3 beklerim.Bu kadar avel bir tasarım Note2 ye gitmez.Note görüntüsüyle aman aman dedirten bir cihaz.İnş Samsung s3 tipinde bir cihazla Note2 bu demez.
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