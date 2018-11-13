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Bir küvet dolusu bozuk parayla iPhone XS satın aldı

Rusya’da yaşayan bir Apple fanı hayalindeki iPhone'u satın almak için biriktirdiği bir küvet dolusu Rus rublesiyle Apple mağazasına gitti. Müşteri bir küvet madeni parayla 256 GB’lık iPhone XS aldı.
6 ay
14,5b
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21
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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iPhone'ların bazı çevrelerde bir statü sembolü olarak kabul gördüğü bir gerçek. Dolayısı ile son model bir iPhone'a sahip olmak ve bunu etrafındaki insanlara göstermek isteyen büyük bir kitle var. Rusya'da yaşayan bir Apple fanı da bir küvet dolusu madeni parayla iPhone XS satın alarak uzun süredir hayalini kurduğu bu anı ölümsüzleştirdi.
Ayrıca Bkz. "Apple doğruladı: T2 yongası üçüncü parti tamir işlemlerini engelliyor"
Apple Store mağazasının müdürü Ludmila Semushina, Facebook hesabı aracılığı ile bu ilginç alışverişin görüntüsünü yayınladı. İçi bozuk para dolu küveti arkadaşları ile birlikte mağazaya getiren müşteri tam 100.000 Rus Rublesi (yaklaşık 1.400 dolar) ödeyerek 256 GB kapasiteli iPhone XS satın aldı.

Müşterinin hayali çalışanlara kabus oldu

Rus müşterinin hayalini kurduğu telefona kavuşması mağaza çalışanları için ise adeta bir kabusa dönüştü. Kendilerine teslim edilen bir küvet dolusu bozuk parayı tek tek sayan çalışanlar bunun için oldukça fazla mesai harcamak zorunda kaldı.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2196559647044044&set=a.197982036901825&type=3&theater Yorum Yaz
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OverClocK1ng 6 ay en beğenilen
Bu kesin Apple'ın şovu falandır. Yoksa parayı taşıma çantası gibi bir şeyle getirirdi. Küvet, dikkat çeksin diye var. Paralar sayıldıktan sonra küveti orada mı bırakmış. Peh.
Bu kesin Apple'ın şovu falandır. Yoksa parayı taşıma çantası gibi bir şeyle getirirdi. Küvet, dikkat çeksin diye var. Paralar sayıldıktan sonra küveti orada mı ...
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FEARTR 6 ay
ben olsam bi 50 TL eksik koyardım. Sayma bittikten sonra tüh bi dahaki sefere diyip giderdim :):)
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Tensi 6 ay
Reklamin kotusu olmazmis. Adamlar butun dunyaya bedava reklam yaptilar iste. iPhone pahali degil, biriktirdiginiz bozukluklarla dahi alabilirsiniz diye.
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seyhmus21 6 ay
1200-1500 dolar bizim paramızla ne kadar ediyor bizim paramız değersiz anlayın artık 2018 krizi ile daha beter oldu
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gurkanse 6 ay
apple burda rusyaya sizin paranız beş para etmez mesajını veriyor tüm dünyaya.millette neresinden anlıyor haberi.bizim içinde geçerli.neticede bugün 16 lı tualet kağıdının fiyatının 50tl olduğunu gördükten sonra bizim içinde geçerli.doldurun küvetleri gidin apple amcanıza yalvarın size iphone versin.
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sniper23 6 ay
Bu bana Samsung ile Apple arasındaki davayı hatırlattı.
Belki bilenler vardır, bir ara Apple bir patent davası kazanmıştı. Tazminat olarak APPLE'a bir kaç kamyon bozuk para getirmişlerdi.
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Y-ZiyA 6 ay
1500 parayı nasıl saymışlar acaba. Metal para sayma makinesi de yok ki?
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Tensi 6 ay Y-ZiyA
Buyrun: :D
youtube.com/...
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sistemli adam 6 ay
Huawei mate 30 çıksın metal para doldurduğum jakuzi ile almaya gideceğim.
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Texassm0ke 6 ay
burda bi 5 jakuzi doldurmak gerek
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einhander 6 ay
bana bu küvetle gelse satmam. o parayı saymakla uğraşmam.
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Y-ZiyA 6 ay
Türkiye de böyle bir mağazaya girseniz sizi döverler denemeyin bence.
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interwap 6 ay
İşsizlikte son nokta.
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DH Misafiri 6 ay
Gerçekten dünya mal kaynıyor .Reklam olsun olmasın bu kadar bağlı hale getirmişler bizleri almayacaksın bak ne olur .
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