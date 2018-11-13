Bir küvet dolusu bozuk parayla iPhone XS satın aldı

iPhone'ların bazı çevrelerde bir statü sembolü olarak kabul gördüğü bir gerçek. Dolayısı ile son model bir iPhone'a sahip olmak ve bunu etrafındaki insanlara göstermek isteyen büyük bir kitle var. Rusya'da yaşayan bir Apple fanı da bir küvet dolusu madeni parayla iPhone XS satın alarak uzun süredir hayalini kurduğu bu anı ölümsüzleştirdi.

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Apple Store mağazasının müdürü Ludmila Semushina, Facebook hesabı aracılığı ile bu ilginç alışverişin görüntüsünü yayınladı. İçi bozuk para dolu küveti arkadaşları ile birlikte mağazaya getiren müşteri tam 100.000 Rus Rublesi (yaklaşık 1.400 dolar) ödeyerek 256 GB kapasiteli iPhone XS satın aldı.

Müşterinin hayali çalışanlara kabus oldu

Rus müşterinin hayalini kurduğu telefona kavuşması mağaza çalışanları için ise adeta bir kabusa dönüştü. Kendilerine teslim edilen bir küvet dolusu bozuk parayı tek tek sayan çalışanlar bunun için oldukça fazla mesai harcamak zorunda kaldı.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2196559647044044&set=a.197982036901825&type=3&theater