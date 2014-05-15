Samsung Galaxy Note 8.0 için Android KitKat güncellemesi dağıtıma başlandı

Samsung'un geçen yıl Nisan ayında piyasaya sürdüğü Exynos 4412 işlemci, 2GB RAM'li premium tablet modeli Galaxy Note 8.0 Android 4.4 KitKat'ın yeniliklerine kavuştu.

KitKat'ın getirdiği performans artışının yanında, batarya süresini de arttıran güncelleme, kilit ekranında tam ekran albüm kapağı, kilit ekranında kamera kısayolu ve beyaz durum çubuğu ikonları gibi arayüz değişikliklerini de beraberinde getiriyor. Şu an için G.Kore ve Polonya'da indirilebilen M500WKXUBND9 versiyonlu güncellemenin kısa sürede diğer ülkelere de yayılması bekleniyor.

Güncelleme ülkemizde de indirmeye sunulduğu zaman cihazınıza doğrudan Wi-Fi üzerinden veya Kies ile kurabilirsiniz.

http://www.sammobile.com/2014/05/12/galaxy-note-8-0-shw-m500w-getting-kitkat-update-in-south-korea/?utm_source=feedly&utm_reader=feedly&utm_medium=rss&utm_campaign=galaxy-note-8-0-shw-m500w-getting-kitkat-update-in-south-korea