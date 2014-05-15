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Samsung Galaxy Note 8.0 için Android KitKat güncellemesi dağıtıma başlandı

Samsung'un geçen yıl Nisan ayında piyasaya sürdüğü Exynos 4412 işlemci, 2GB RAM'li premium tablet modeli Galaxy Note 8.0 Android 4.4 KitKat'ın yeniliklerine kavuştu.
5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
1,4b
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15
Cep Telefonları
Caner Köksel
Haber Editörü
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Samsung Galaxy Note 8.0 için Android KitKat güncellemesi dağıtıma başlandı
Samsung'un geçen yıl Nisan ayında piyasaya sürdüğü Exynos 4412 işlemci, 2GB RAM'li premium tablet modeli Galaxy Note 8.0 Android 4.4 KitKat'ın yeniliklerine kavuştu.
KitKat'ın getirdiği performans artışının yanında, batarya süresini de arttıran güncelleme, kilit ekranında tam ekran albüm kapağı, kilit ekranında kamera kısayolu ve beyaz durum çubuğu ikonları gibi arayüz değişikliklerini de beraberinde getiriyor. Şu an için G.Kore ve Polonya'da indirilebilen M500WKXUBND9 versiyonlu güncellemenin kısa sürede diğer ülkelere de yayılması bekleniyor.
Güncelleme ülkemizde de indirmeye sunulduğu zaman cihazınıza doğrudan Wi-Fi üzerinden veya Kies ile kurabilirsiniz. 

http://www.sammobile.com/2014/05/12/galaxy-note-8-0-shw-m500w-getting-kitkat-update-in-south-korea/?utm_source=feedly&utm_reader=feedly&utm_medium=rss&utm_campaign=galaxy-note-8-0-shw-m500w-getting-kitkat-update-in-south-korea Yorum Yaz
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ogioffical 5 yıl en beğenilen
Android tablet pişmanlıktır
1 Yanıt Yanıtla +7
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Blood Money 5 yıl vhcyns
vhcyns

Gorup goreceginiz ilk ve son ve tek guncelleme diye bi uyari ciksa iyi olur

Daha orjinal yorumlar bulun diyecektim ama haklısın.


Android tablet üreticileri güncelleme konusunda çok sorumsuz.
vhcynsGorup goreceginiz ilk ve son ve tek guncelleme diye bi uyari ciksa iyi olurDaha orjinal yorumlar bulun diyecektim...
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Von Allen 3 yıl
samsung sitesinden üst versiyonu indirip kurun tablete bende 4.4 var.. ingiltere yi yükledim, türkçe dil seçeneği de mevcut
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DH Misafiri 3 yıl
HANİ NEREDE HALA TR GÜNCELLEME YOK BU TABLETİ ALDIĞIMA PİŞMANIM
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dtkutay2 5 yıl
Hala yok guncelleme. 4.1.2 devam. Samsungdan sogudum. Destek yok
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okan_cehapelioglu 5 yıl
1000 tl üzeri satılıyordu bırakta güncelleme alsın
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ButtHead 5 yıl
Sadece 3g modeli için mi sunuldu yoksa wifi modeli de var mı içlerinde
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nepasvior 5 yıl
biz yükleyeli yıl oldu kit katı, androidçi adam güncelleme beklemez forumdan indirir atar romunu zaten, bunlar 6 ay geriden geliyor
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eftk1215 5 yıl
Acelesi yoktu.
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zaferyurt 5 yıl
mükenmel tablet telefonuma güncelme geldi.
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ozzieny 5 yıl
benimki hala 4.1.2'de ve güncelleme yok diyor.
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OldGamers86 5 yıl
Tablet sahiplerinin gözleri aydın.
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vhcyns 5 yıl
Gorup goreceginiz ilk ve son ve tek guncelleme diye bi uyari ciksa iyi olur
1 Yanıt Yanıtla +1
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Blood Money 5 yıl vhcyns
vhcyns

Gorup goreceginiz ilk ve son ve tek guncelleme diye bi uyari ciksa iyi olur

Daha orjinal yorumlar bulun diyecektim ama haklısın.


Android tablet üreticileri güncelleme konusunda çok sorumsuz.
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