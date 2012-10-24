Samsung Galaxy Note II için yeni bir televizyon reklamı yayınlandı





Samsung, yaklaşık bir ay önce ilk olarak kendi ülkesinde satışa sunduğu ikinci nesil Galaxy Note modeli için yeni bir televizyon reklamı yayınladı. Geçtiğimiz günlerde ülkemizin teknoloji mağazalarındaki yerini alan Note II'nin yaklaşan Amerika çıkışı öncesinde "Telefon? Tablet? Her ikisinin de en iyisi!" sloganlı yeni reklam filmi ekranlara gelmeye başladı. Önceki nesil cihazındaki 16:10'luk en-boy oranını yeni modelde 16:9'a çeken ve ekran büyüklüğünü 5.5 inçe kadar çıkaran Güney Koreli üretici, daha dar bir gövdeye sahip N7100'ün taşınabilirliğini arttırmak için çaba harcadığı reklamlarında da açıkça gösteriyor.

1280 x 720 piksel çözünürlüklü Super AMOLED ekran, 1.6GHz hızında dört çekirdekli Exynos 4 Quad çipset, 2GB RAM, 16GB dahili hafıza, microSD kart slotu, 8MP kamera, Bluetooth 4.0, Wacom sayısallaştırıcı, S Pen, Android 4.1.1 Jelly Bean işletim sistemi ve 3,100 mAh pille donatılan GT-N7100 model numaralı telefon-tablet melezi, halefine oranla çok daha fazla S Pen fonksiyonu ve çoklu görev özelliğini beraberinde getiriyor. Air View ile özel stylus kalemini kullanarak ekrana dokunmadan içeriklere kolayca göz atabilir, ekran üzerinde iki farklı işlemi aynı anda görüntüleyebilir, izlediğiniz videonun boyutunu istediğiniz gibi ayarlayıp ekranın istediğiniz yerine konumlandırarak ikinci bir uygulamayı kullanmaya devam edebilirsiniz.

Donanım özellikleriyle firmanın amiral gemisi Galaxy S3'ten pek farklı olmayan Galaxy Note II, farkını sahip olduğu sayısallaştırıcı sayesinde çok sayıda yenilikçi fonksiyon kazanan S Pen kalemi ile geniş ekranıyla ortaya koyuyor. Amerika'nın beş büyük operatörüyle piyasaya sürülecek olan ve bugün T-Mobile'ın dağıtımına başladığı Note 2 için New York'ta bir çıkış etkinliği düzenleniyor. Son olarak Verizon Wireless operatörüne ait Home butonu taşıyıcını logosuyla süslenen sürümü gün yüzüne çıkan 5 inç üstü segmentin şimdilik en iyi çözümüne ait televizyon reklamını aşağıdan izleyebilirsiniz.





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