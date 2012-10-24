Samsung Galaxy Note II için yeni bir televizyon reklamı yayınlandı

Haber Editörü
Samsung, yaklaşık bir ay önce ilk olarak kendi ülkesinde satışa sunduğu ikinci nesil Galaxy Note modeli için yeni bir televizyon reklamı yayınladı. Geçtiğimiz günlerde ülkemizin teknoloji mağazalarındaki yerini alan Note II'nin yaklaşan Amerika çıkışı öncesinde "Telefon? Tablet? Her ikisinin de en iyisi!" sloganlı yeni reklam filmi ekranlara gelmeye başladı. Önceki nesil cihazındaki 16:10'luk en-boy oranını yeni modelde 16:9'a çeken ve ekran büyüklüğünü 5.5 inçe kadar çıkaran Güney Koreli üretici, daha dar bir gövdeye sahip N7100'ün taşınabilirliğini arttırmak için çaba harcadığı reklamlarında da açıkça gösteriyor.
1280 x 720 piksel çözünürlüklü Super AMOLED ekran, 1.6GHz hızında dört çekirdekli Exynos 4 Quad çipset, 2GB RAM, 16GB dahili hafıza, microSD kart slotu, 8MP kamera, Bluetooth 4.0, Wacom sayısallaştırıcı, S Pen, Android 4.1.1 Jelly Bean işletim sistemi ve 3,100 mAh pille donatılan GT-N7100 model numaralı telefon-tablet melezi, halefine oranla çok daha fazla S Pen fonksiyonu ve çoklu görev özelliğini beraberinde getiriyor. Air View ile özel stylus kalemini kullanarak ekrana dokunmadan içeriklere kolayca göz atabilir, ekran üzerinde iki farklı işlemi aynı anda görüntüleyebilir, izlediğiniz videonun boyutunu istediğiniz gibi ayarlayıp ekranın istediğiniz yerine konumlandırarak ikinci bir uygulamayı kullanmaya devam edebilirsiniz.
Donanım özellikleriyle firmanın amiral gemisi Galaxy S3'ten pek farklı olmayan Galaxy Note II, farkını sahip olduğu sayısallaştırıcı sayesinde çok sayıda yenilikçi fonksiyon kazanan S Pen kalemi ile geniş ekranıyla ortaya koyuyor. Amerika'nın beş büyük operatörüyle piyasaya sürülecek olan ve bugün T-Mobile'ın dağıtımına başladığı Note 2 için New York'ta bir çıkış etkinliği düzenleniyor. Son olarak Verizon Wireless operatörüne ait Home butonu taşıyıcını logosuyla süslenen sürümü gün yüzüne çıkan 5 inç üstü segmentin şimdilik en iyi çözümüne ait televizyon reklamını aşağıdan izleyebilirsiniz.
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Yalnız S3 te dahil tüm cihazları toplasanız hiçbirisi şu Note 2 ile yapılabilecekleri yapamıyor. Tükçe altyazılı orjinal videosunu izleyin, sonra hiç biriniz bu cihazı aynı kefeye koymazsınız....
Allah aşkına şunu bir izleyin, sonra bakalım S3 veya iPhone5 bunun yanından geçebilir mi söyleyin. Özellikle de yukarıda S3 ile aynı özelliklere sahip diyen Bilal Akgündüz arkadaşımız izlesin!!!
*1.6 GHz işlemci saat hızı
*2 GB Ram
*5.5" inç ekran(büyük düşünülebilir ama inanın tablet ve telefon hibriti olarak mükemmel)
*S Pen(bir grafik tablet için kullandığınız kalemler kadar iyi ve hassasiyete sahip sırf dokunmak için değil birçok fonksiyona sahip olan bir kalem)
*Multi Window(5.5" de ki harika çoklu görev yönetimi)
*Jely Bean(direk bu sistemle gelmesi ve orijinalde kullanması performansı 2'ye katlıyor)
3,100 mAh pil(Razr haricinde daha iyisi var mı bu kadar harika özlellikler ve bu derece yüksek voltajda bir pil)
Vesselam;Hakkaten de pek de özelliği yokmuş bu saydıklarımız öyle fasa fiso değil demirbaş niteliğinde farklılıklar.Ne i5 ne sg3 bu cihaza yaklaşamazlar.
Şu Note 2'den iyi dediğininz Nexus 4'de 2,100 mAh pil ve sd kart girişi bulunmamakta.Kusura bakmayın ama yeni Nexus ne yazıkki o kadar da muhteşem gelmiyor....
Note 2 segmentindeki Asus Padfone 2 LG Optimus vs. cihazlar da var ama ne derseniz deyin S Pen ve 5.5" ekran ve tasarım ile her halikarda Note 2 tablet mi telefon mu demeyin çünkü her ikisinde en iyisi.