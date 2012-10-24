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Samsung Galaxy Note II için yeni bir televizyon reklamı yayınlandı

6 yıl
5,5b
1
27
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Samsung, yaklaşık bir ay önce ilk olarak kendi ülkesinde satışa sunduğu ikinci nesil Galaxy Note modeli için yeni bir televizyon reklamı yayınladı. Geçtiğimiz günlerde ülkemizin teknoloji mağazalarındaki yerini alan Note II'nin yaklaşan Amerika çıkışı öncesinde "Telefon? Tablet? Her ikisinin de en iyisi!" sloganlı yeni reklam filmi ekranlara gelmeye başladı. Önceki nesil cihazındaki 16:10'luk en-boy oranını yeni modelde 16:9'a çeken ve ekran büyüklüğünü 5.5 inçe kadar çıkaran Güney Koreli üretici, daha dar bir gövdeye sahip N7100'ün taşınabilirliğini arttırmak için çaba harcadığı reklamlarında da açıkça gösteriyor.
1280 x 720 piksel çözünürlüklü Super AMOLED ekran, 1.6GHz hızında dört çekirdekli Exynos 4 Quad çipset, 2GB RAM, 16GB dahili hafıza, microSD kart slotu, 8MP kamera, Bluetooth 4.0, Wacom sayısallaştırıcı, S Pen, Android 4.1.1 Jelly Bean işletim sistemi ve 3,100 mAh pille donatılan GT-N7100 model numaralı telefon-tablet melezi, halefine oranla çok daha fazla S Pen fonksiyonu ve çoklu görev özelliğini beraberinde getiriyor. Air View ile özel stylus kalemini kullanarak ekrana dokunmadan içeriklere kolayca göz atabilir, ekran üzerinde iki farklı işlemi aynı anda görüntüleyebilir, izlediğiniz videonun boyutunu istediğiniz gibi ayarlayıp ekranın istediğiniz yerine konumlandırarak ikinci bir uygulamayı kullanmaya devam edebilirsiniz.
Donanım özellikleriyle firmanın amiral gemisi Galaxy S3'ten pek farklı olmayan Galaxy Note II, farkını sahip olduğu sayısallaştırıcı sayesinde çok sayıda yenilikçi fonksiyon kazanan S Pen kalemi ile geniş ekranıyla ortaya koyuyor. Amerika'nın beş büyük operatörüyle piyasaya sürülecek olan ve bugün T-Mobile'ın dağıtımına başladığı Note 2 için New York'ta bir çıkış etkinliği düzenleniyor. Son olarak Verizon Wireless operatörüne ait Home butonu taşıyıcını logosuyla süslenen sürümü gün yüzüne çıkan 5 inç üstü segmentin şimdilik en iyi çözümüne ait televizyon reklamını aşağıdan izleyebilirsiniz.

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nedensiz07 6 yıl en beğenilen
reklamını bile haber yapıyorsunuz ya helal olsun.. bu cihaz su an kullanıcılar tarafından bile alınıp kullanılıyorken siz hala incelemesini yapıp bitiremediniz.. galiba ismi apple olmadıgı için.. zira iphone 5 daha turkiyeye gelmediği halde incelenmişken bu cihaz teknosada bile çatır çatır satılıyor. fakat hala inceleme yok..
reklamını bile haber yapıyorsunuz ya helal olsun.. bu cihaz su an kullanıcılar tarafından bile alınıp kullanılıyorken siz hala incelemesini yapıp bitiremediniz...
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OverClocK1ng 6 yıl
Her şeyi geçtim bu cihaz bana göre kraldır. Galaxy S3 veya iPhone5 mesela. Bu iki telefonda da aynı şeyleri yapabilirsiniz. Hatta Galaxy S3 te iPhone5 te yapamadığınız pek çok şeyi daha yapabilirsiniz.

Yalnız S3 te dahil tüm cihazları toplasanız hiçbirisi şu Note 2 ile yapılabilecekleri yapamıyor. Tükçe altyazılı orjinal videosunu izleyin, sonra hiç biriniz bu cihazı aynı kefeye koymazsınız....
Allah aşkına şunu bir izleyin, sonra bakalım S3 veya iPhone5 bunun yanından geçebilir mi söyleyin. Özellikle de yukarıda S3 ile aynı özelliklere sahip diyen Bilal Akgündüz arkadaşımız izlesin!!!

Her şeyi geçtim bu cihaz bana göre kraldır. Galaxy S3 veya iPhone5 mesela. Bu iki telefonda da aynı şeyleri yapabilirsiniz. Hatta Galaxy S3 te iPhone5 te yapam...
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RealThought 6 yıl
"Donanım özellikleriyle firmanın amiral gemisi Galaxy S3'ten pek farklı olmayan Galaxy Note II," hala şu lafın özellikle editör olarak bile söylenmesi beni deli ediyor!
*1.6 GHz işlemci saat hızı
*2 GB Ram
*5.5" inç ekran(büyük düşünülebilir ama inanın tablet ve telefon hibriti olarak mükemmel)
*S Pen(bir grafik tablet için kullandığınız kalemler kadar iyi ve hassasiyete sahip sırf dokunmak için değil birçok fonksiyona sahip olan bir kalem)
*Multi Window(5.5" de ki harika çoklu görev yönetimi)
*Jely Bean(direk bu sistemle gelmesi ve orijinalde kullanması performansı 2'ye katlıyor)
3,100 mAh pil(Razr haricinde daha iyisi var mı bu kadar harika özlellikler ve bu derece yüksek voltajda bir pil)
Vesselam;Hakkaten de pek de özelliği yokmuş bu saydıklarımız öyle fasa fiso değil demirbaş niteliğinde farklılıklar.Ne i5 ne sg3 bu cihaza yaklaşamazlar.
Şu Note 2'den iyi dediğininz Nexus 4'de 2,100 mAh pil ve sd kart girişi bulunmamakta.Kusura bakmayın ama yeni Nexus ne yazıkki o kadar da muhteşem gelmiyor....
Note 2 segmentindeki Asus Padfone 2 LG Optimus vs. cihazlar da var ama ne derseniz deyin S Pen ve 5.5" ekran ve tasarım ile her halikarda Note 2 tablet mi telefon mu demeyin çünkü her ikisinde en iyisi.
"Donanım özellikleriyle firmanın amiral gemisi Galaxy S3'ten pek farklı olmayan Galaxy Note II," hala şu lafın özellikle editör olarak bile söylenmesi beni deli...
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acer5733 5 yıl
slm not 2 kalemi s2 ye olurmu
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muhamnet 5 yıl acer5733
acer5733

slm not 2 kalemi s2 ye olurmu

Bombasın...

S2 ye olmaz kardeşim. Konuyu nerden buldun da hortlattin böyle?

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Zenci Forvet 6 yıl
Tablet yerine bunu alırım.
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Litminov 6 yıl
Arkadaşlar şimdi Note II piyasadaki donanımı en yüksek telefon mu?
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DH Misafiri 6 yıl
bu telefondan aldım çok kullanıışlı. s3 de kullandım ama note 2 daha iyi. daha fazla şey yapabiliyosun.pil ömrü çok fazla..sesinde hiç sorun yok. çok memnunum.herkese tavsiye ediyorum 1.000 s3 vereceğinize 1.000 daha fazla verin daha iyisini alın bence.büyülüğü falan da hiç sorun değil ince olduğu için heryere sığabiliyor..
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cengizhan1903 6 yıl
S3 ten daha iyi bencede Note 2
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crunchhhhh 6 yıl
ip3-ip3gs-ip4 ve ip4s kullandım.
Bu gün ip4s'imi sattım ve yarın note II alıyorum kısmetse...
Tek kelimeyle Mükemmel görünüyor ve mükemmel olduguna da EMİNİM..
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Amedra 6 yıl
Reklamın özeti = IMAGINE
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DH Misafiri 6 yıl
Her şey iyi güzelde keşke Note 2 nin kamerası ve ses kalitesi en azından Bets Aidio gibi biraz daha iyi olsaydı bu iki faktör yüüznden alıp almama konusnda karasızım ..... !
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tsunami155 6 yıl
bu teli eline alanlar daha önce ben sadece telefon kullanıyormusum diyeceklerdir :)
harika ötesi bir cihaz ;
3100 pil , ram 2,işlemci 1.6 ve en onemlisi spen
işletim sistemine zaten laf soylenemez
bu teli inceleyenler halen ip taraftarı olur mu düşünmek gerekir :)
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
Kim ne derse desin iOS.
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DH Misafiri 6 yıl
Samsung yine çok güzel bir telefon- tablet sunmuş piyasaya bana göre şu an apple ın en büyük rakibi samsung hatta ondan şu an daha üstün. Neyse bunu tartışacak değilim. Samsung tan istediğim şey Galaxy Note 10.1 çıkarmış ya win8 çıktığında Galaxy Note 10.1 in bir de win8 yüklü versiyonunu çıkarması hatta galaxy note telefon-tablet cihazındada wp8 kullansa süper olur gibime geliyor valla şu an bana göre samsung yaparsa çok iyi wp8 li telefon yapar. Windows 8 li tablet bilgisayar yapar benim isteğim biraz da yazılımda tercihini androidden yana değil windows 8 ten yana yapsın. Windows 8 için telefon ve tablet yapabilecek olan en iyi firma şu an ben surface nin pek rağbet göreceğini zannetmiyorum çünkü yanlış hatırlamıyorsam 680 gram gibi bir ağırlığı vardı hem tablet çok ağır hemde fiyatı pahalı gelecek ülkemize. Surface satılmayacak demiyorum ama win8 i merak edenler alacaktır ama bu kadar da para verilmez , microsoft donanımda surface tabletin öyle milyonlar satacağına inanmıyorum. Ama donanım üreticileri özellikle samsung bu konuda samsunga çok güveniyorum samsung win8 tablet yapacak mı bilmiyorum ama bence yaparsa surface den daha üstün donanımlı ve hafif olursa ve fiyatı da cazip olursa ki bence olur samsung zaten tablette ve akıllı telefonda fiyatı öyle çok yüksek tutmuyor. Samsung yok satar o zaman . Androidi telefon işletim sistemi olarak beğeniyorum fakat tablette bana çok saçma bir işletim sistemi olarak geliyor çünkü 7 ana ekran yapmışlar bir de menü yapmışlar isteyen menüdeki ikonları masaüstüne yerleştirebiliyor ne gerek var.Zaman kaybettirici hem androidi tasarım açısından da pek beğenmiyorum çünkü hep siyah arka planını kullanıyor ios u beğeniyorum çünkü adamlar sade menü ekranı koymuşlar iki 3 tane tamam diyorlar süper win8 in de metro arayüzü hoşuma gitti öyle android gibi 7 ekran bir de ana menü yok adamlar sade sadece metro arayüzü koymuşlar.Metroyu beğeniyorum neden çünkü adamlar bir fark yaratmışlar belli android direk iosa modifiye yapmış piyasaya sunmuş widget vs.Ama win8 tek bir ekranda bir çok şeyi size sunuyor hava durumunu da aynı ekranda diğer uygulamalarda aynı ekranda ve çekici duruyor rengarenk microsoftu burdan tebrik ediyorum çok güzel bir arayüz yapmış hem de istediğim gibi hızlı açılıyo ben test ettin 20 saniyede açılıyo benim pcde . Belki de başka pclerde daha hızlıdır. Dediğim gib win8 i tasarım olarak uygulama arayüzü olarak performans olarak süper ie10 un performansı beni çok cezbetti.Ama masaüstü arayüzüne başlat menüsünü koymaması çok büyük bir aptallık olmuş bence microsoft bunu koymamakla şöyle düşünmüş olabilir metro arayüzü yeni bir başlat menüsü olarak tasarlandığı için masaüstü arayüzüne başlat menüsünü koymamışlardır tabi bunu ihtiyaçtan değil sadece fikriyattan, ama başlat menüsünü koymamalır çok büyük bir saçmalık olmuş.windows phone 8 e gelince onun hakkında pek bir şey bilmediğim için bir şey söyleyemicem ama internetteki videolardan izlediğime göre win8 deki gibi metro arayüzünü kullanmış gene ama telefonlarda bu arayüz ne kadar kullanışlı olur bilemiyorum. Ama microsoft gerçekten iyi bir iş çıkarmış.
Tableti apple icad etti onu geliştirip yükselten microsoft win8 olacaktır...
Bu da bir atasözü gibi kalsın.
YENİ BİR WİNDOWS 7 Lİ NOTEBOOK ALANLARA DUYURULUR.
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* NOTEBOOKUNUZ VARSA BİLGİSAYARINIZIN EKRANIN DOKUNMATİK OLUP OLMADIĞINA DİKKAT EDİN ÇÜNKÜ WİN8 METRO ARAYÜZÜNÜ DOKUNMATİK ÖZELLİĞİ OLMAYAN BİR LAPTOPTA KULLANMAK HİÇ KULLANIŞLI OLMAZ.
*WİN 7 STARTER, HOME PREMİUM,HOME BASİC SÜRÜMDEN YÜKSELTİLEBİLİYOR. WİNDOWS 8 PRO VERSİYONUNA YÜKSELTMEK İSTEYENLERİN WİNDOWS 7 PROFESSİONAL VE ULTİMATE ÜRÜNÜNE SAHİP OLMALARI GEREKİYOR.
BİLMENİZ GEREKEN WİNDOWS 8 SÜRÜMLERİ
İşte Windows 8 Sürümleri!
Daha önceki Windows 7 ürününe bakacak olursak Windows 8 bu sürüm kargaşasını epey basitleştirmiş. Windows 7 de Ultimate, Enterprise, Professional, Home Premium, Home basic, starter olarak tam tamına 7 sürüm vardı ve bu sürümlerin hepsinde farklı özellikler olduğu için hem üretici hem de tüketici için çok fazla kargaşaya neden oldu. Artık böyle bir durum yok işler daha basite indirgenmiş ve Windows 8 de sadece 4 adet sürüm var.
Windows 8 (Tüketiciler için)
Bu sürümde, sürücü şifreleme, grup politikası ve sanallaştırma gibi şirket-iş kullanımını amaçlayan özelliklerin tümü devre dışı bırakılmış. Normal ev ve masa üstü kullanıcılarını hedefleyen tüketici sürümünde Windows Store, Live Tiles, Uzak Masaüstü İstemcisi, VPN İstemcisi ve diğer standart özellikler bulunacak.
Windows 8 Pro (Bilgisayar tutkunları ve Profesyoneller / İşletmeler İçin)
Windows 8 Pro özellikle PC tutkunları, iş kullanıcıları ve teknik profesyoneller için oluşturulmuş bir sürümdür. Bu sürüm Windows 8 in en dolu sürümü olmakla beraber tam olarak şu özelliklere sahip. BitLocker şifreleme, PC sanallaştırma, etki alanı bağlantısı ve PC yönetimi başta olmak üzere daha bir dolu artı özellikleri bulunan her şey içinde bir sürümdür. Ayrıca Windows 8 pro kurumsal ortamlara da yönelik bir üründür.
Windows 8 Enterprise (Kurumsal)
Windows 8 Pro nun sahip olduğu bütün özelliklere sahiptir, ancak Yazılım Güvencesi anlaşması ile kurumsal müşterilerine yönelik bir sürümdür.
Windows 8 RT (ARM veya WOA)
RT (Windows Runtime AKA WinRT) Windows sürümleri listesindeki en yeni üye olarak ifade edilebilir. Özellikle tabletler gibi ARM tabanlı aygıtlar, ARM destekli PC’ler ve ARM mimarisi destekleyen diğer cihazlar için tasarlanmıştır. Windows 8 RT tüm bu donanımlarda kararlı ve performanslı çalışacak şekilde tasarlanmıştır. İşletim sistemi daha önceden yüklenmiş ve yapılandırılmış olarak cihazlarla beraber verilecektir. Android ve IOS işletim sistemleri de mobil cihazla, iphone cihazları üzerine yüklü geliyor Windows 8 Rt de aynı mantıkta olacak yani üreticiler Windows RT yi cihazların içine önyükleyecekler. Bu da şu demek, Windows RT yi her cihaza yüklemek mümkün olmayacak en azından son kullanıcıların bunu yapması oldukça zor. Windows Rt mobil cihazlara bir şekilde yüklense bile, donanım ve sürücü desteği hakkında kaynak bulmak için üretici desteğine ihtiyaç olacak. Windows RT nin en güzel yanlarından biri de işletim sisteminin bir parçası olarak cihaz seviyesinde şifreleme ve dokunmatik tabanlı Office paketi sunuyor olmasıdır, böylece Office satın almak ve veri çalınma endişesi ortadan kalkıyor. Not: ARM cep telefonları, tablet ve bazı bilgisayar gibi cihazlarda kullanılan bir işlemci mimarisidir. WOA, ARM tabanlı cihazlar üzerinde çalışan ARM veya Windows 8 RT yi ifade eder. Gördüğünüz gibi Microsoft Windows u geleneksel yapıdan çıkartmak için tamamen farklı bir sürüm ve mimari ile ortaya çıktı. Windows 8 artık iphone gibi Bulut mimarisi, gelişmiş dokunmatik özelliği gibi fonksiyonlara önem vermeye başladı. Çünkü teknoloji artık mobil devrine doğru yürüdüğü için bu durum karşısında etkili bir adım atması gerekiyordu, yaptı da… Windows 8 ile birlikte bulut bilişim, SkyDrive ve uygulama havuzuna çok fazla önem veren Microsoft, aslında günümüzdeki mobil cihazlara bakıldığında çok etkili bir adım attı Windows RT ile birlikte attığı bu adım gerçekten umulduğu gibi olacak mı onu ileriki günlerde göreceğiz. Windows’un RT ile ilgili akılda tutulması gereken diğer bir konuda, x86/64 masaüstü uygulamaları çalıştırmanın mümkün olmayacak olmasıdır.
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DH Misafiri 6 yıl
Hala Note2 ile S3 arasında pek fark yok diyenler var yaa...
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