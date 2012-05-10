Samsung Galaxy Note kullanıcıları Android 4.0 güncellemesini almaya başladı

Samsung kendi alanında en çok satan cihaz olan 5-inç büyüklüğündeki tablet/telefon modeli Galaxy Note için Android 4.0 güncellemesini yayımlamaya başladı. Android 2.3 işletim sistemiyle piyasaya sürülen ve iki milyondan fazla satan Galaxy Note, derleme tarihi 4 Mayıs olan Android 4.0.3 sürümüne yükseltiliyor. Almanya başta olmak üzere Avrupa'daki çeşitli noktalarda Kies üzerinde güncellemeye sunulan Android 4.0 için Samsung cephesi ise henüz resmi bir duyuru yapmış değil.

Android 4.0 işletim sisteminin karakteristik yenilikleri ve performans geliştirmelerine ek olarak, 319MB büyüklüğündeki dosya kapsamında S Note ve S Memo uygulamalarına yönelik bir takım geliştirmeler, widget güncellemeleri ve Premium Suite uygulamalarına da yer veriliyor. Samsung akıllı telefonlara yönelik yazılım güncellemelerini bölge bölge dağıttığı için Türkiye'deki Galaxy Note kullanıcılarının resmi olarak bu güncellemeyi ne zaman alacağı ise şu an için açıklanmış değil.