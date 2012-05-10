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Samsung Galaxy Note kullanıcıları Android 4.0 güncellemesini almaya başladı

7 yıl
77,1b
1
133
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung kendi alanında en çok satan cihaz olan 5-inç büyüklüğündeki tablet/telefon modeli Galaxy Note için Android 4.0 güncellemesini yayımlamaya başladı. Android 2.3 işletim sistemiyle piyasaya sürülen ve iki milyondan fazla satan Galaxy Note, derleme tarihi 4 Mayıs olan Android 4.0.3 sürümüne yükseltiliyor. Almanya başta olmak üzere Avrupa'daki çeşitli noktalarda Kies üzerinde güncellemeye sunulan Android 4.0 için Samsung cephesi ise henüz resmi bir duyuru yapmış değil.
Android 4.0 işletim sisteminin karakteristik yenilikleri ve performans geliştirmelerine ek olarak, 319MB büyüklüğündeki dosya kapsamında S Note ve S Memo uygulamalarına yönelik bir takım geliştirmeler, widget güncellemeleri ve Premium Suite uygulamalarına da yer veriliyor. Samsung akıllı telefonlara yönelik yazılım güncellemelerini bölge bölge dağıttığı için Türkiye'deki Galaxy Note kullanıcılarının resmi olarak bu güncellemeyi ne zaman alacağı ise şu an için açıklanmış değil.  

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Frievent 7 yıl en beğenilen
34istanbul34
Türk kullanıcıları 1 ay sonra anca almaya başlar...

Kırsal bölgelerde dahada geç alınabilir.. ((:
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MxFxOx 7 yıl
şu ana kadar akıllı telefon almadım ama alacağım ilk telefon galaxy note olacak
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DH Misafiri 6 yıl
Arkadaslar merhaba bugun samsung galaxy note2 aldim.Telefon super ancak mikrofondan ses gitmesi icin dudaginizda tutmaniz gerekiyor algiok kotu.daha once iphone vardi superdi.sasirdim.sizce bu sansimami boyle yoksa ayari falan varmi?
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kımyasal 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Arkadaslar merhaba bugun samsung galaxy note2 aldim.Telefon super ancak mikrofondan ses gitmesi icin dudaginizda tutmaniz gerekiyor algiok kotu.daha once iphone vardi superdi.sasirdim.sizce bu sansimami boyle yoksa ayari falan varmi?

öyle olmaması lazım herhalde teknik sorun vardır.fazla bekletmeden servise gönderin bu tür pahalı ürünlerde bekletim kendine maliyet çıkarma riskini alma.
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DH Misafiri 6 yıl
2 gündür samsung galaxy note sahibiyim .büyük bi hata yapıp 4.0.3e yükselttim.bu foruma sans eseri düştüm yorumlarla dahada dehsete düştüm."1 saat kullanmama ragman sarj gözümün önnünde eriyor.sakın ola yüklemeyin .sakın!!!
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Since1903 6 yıl
Note icin 4.0.4 güncellemesi verilmiş. Hız konusunda iyilestirilmeler yapıldığı söyleniyor. Deneyen var mi acaba ?
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vebo 6 yıl Since1903
Since1903
Note icin 4.0.4 güncellemesi verilmiş. Hız konusunda iyilestirilmeler yapıldığı söyleniyor. Deneyen var mi acaba ?

yesilcin.com da yukleyen arkadaslar olumlu yorumlar yazmislar.ben su an kingdroid 4.0.3 kullaniyorum. ama olumlu yorumlarda kiskirtiyor.herhalde indirip yuklerim.
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crower35 6 yıl
arkadaşlar bende cuma günü 4,0,3 geçtim. ancak şarj olayı dışında memnunum. takılma yaşamadım ancak ram kullanımı yükseldi. pil kullanımı oldukça düştü. günde en fazla 5-6 kere face giriyorum. wifi sürekli açık 3g de sürekli açık. 8-9 telefon görüşmesi yapıyorum. sabah 7 de %100 olan şarj yaklaşık 8 saat sonra %35 e düşüyor. önceki sürümde bu kadar azalmıyordu. max %50-55 lere iniyordu.. umarım bir çözüm bulurlar. ısınmayla ilgi sorunum yok...
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sheckhin 6 yıl
Merhaba arkadaşlar,

ICS 4.0.3 kullanıyorum 3-4 gündür. Isınma problemi yok, touchwiz mükemmel olmuş. Eski takılmalar yok, telefon hızlanmış diyebilirim. Gelelim tek kötü noktasına. ŞARJ!

1 saat önce telefonu şarjdan çıkardım şu anda %77'de. Cpuspy ile bakıyorum 200 mhz'de takılı kalıyor. Deep sleep moduna geçmiyor telefon. Nette araştırdım çözümü yazmışlar. Uçuş modu vs. ile ilgili olan, görmüşssünüzdür muhakkak. Şu anda onu deniyorum. Sonucu yazarım. Ek olarak ekran kilidiyle ilgili de bug varmış sanırım. Ekşi'de gördüm onu da. Ekran tuş kilidini de devreden çıkardım.
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tuntem 6 yıl
Arkadaslar eski surume nasil doneriz. Ics kalem algilama disinda kotu.batarya cabuk bitiyor.isiniyor olur olmaz takiliyor..vs. Jely bean mi ne o gelsede denesek
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malahit 6 yıl
Arkadaşlar icecreamdan 2.3.6 ya geçilebilirmi
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar, galaxy note, androit 4 sürümünü kies air den yüklemeye çalıştığımda "bu cihazda güncelleştirme yapılamaz" uyarısı çıkıyor. cihazım spot. bundan dolayı olabilir mi? güncelleştirmenin bir yolu varmı? yardımcı olursanız sevinirim..
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malahit 6 yıl
Swordmaster kardsim sendede bu s pen sorunu varmı
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Hakanonur 6 yıl
Bizim noteler 4.03 e kadar güncellenecek anlaşılan sanırım 4.04 ü samsung hayatta vermez. Yoksa s3 satamaz..
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swordmaster 6 yıl malahit
malahit

Swordmaster kardsim sendede bu s pen sorunu varmı


s pen sorunu ihtiyacım olduğu anlarda sorun yaratmadı ancak alalı 2 aylık kullanım süresince en fazla 5 defa kullanmışımdır.
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malahit 6 yıl
Arkadaşlar bu s pen beni çıldırtacakbir süre çalışıyor sonra tık yok factory resette attım ne bu işin çözümü
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swordmaster 6 yıl
Aynen az önce bende factory reset yaptım ama nafile lanet youtube uygulaması kendiliğinden yine gelmiş ne güzel düzelmişti cihaz servis yollarında sürünecek sanırım telefon :(
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DH Misafiri 6 yıl
galaxy note n7000 cıhazımı yazılım güncellemsi geliyor telefona güncelle diyorum indiriyor telefon kapatılıp acılıyor güncellemyi yükleyemiyor teknik servise başvurun diyor tel root lu ne yapmalıyım
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srkbyz 6 yıl
arkadaslar ben telefonu aldım ama hıcbısey yapmadım. ram rom anlamam... gecen gun uyarı geldı yukledım yarım saat falan surdu tık sorun cıkartmadı... suanda canavar gibi calısıyor.. cok memnunum evkurdan almıstım....
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