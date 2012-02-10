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Samsung Galaxy Note'a pembe renk seçeneği geliyor

7 yıl
11,7b
1
20
Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
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Güney Kore'nin teknoloji devlerinden Samsung, ekran boyutu bakımından akıllı telefonlar ile tabletler arasındaki boşluğu dolduran modeli Galaxy Note'a görünüşe göre beyaz rengin ardından pembe renk seçeneğini getirme hazırlığında.
Sahip olduğu renk açısından kadınların hedef alındığı pembe Galaxy Note, tahmin edileceği üzere siyah ve beyaz renkli versiyonlarla aynı teknik özellikleri paylaşıyor. 1.4 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci, Mali-400MP grafik birimi, 1 GB RAM, Android Gingerbread işletim sistemi, 5.3-inç boyutunda ve 800 x 1280 piksel çözünürlüğünde dokunmatik Super AMOLED kapasitif ekran, 8 megapiksel kamera, Full HD video kaydı ve 2500 mAh batarya gibi teknik özellikleriyle ön plana çıkan Pembe Galaxy Note'un ne yazık ki Sevgililer Günü'ne kadar yetiştirilemeyeceği vurgulanmış. Ancak yeni modelin 2012'nin 8. haftasında boy göstermesi, 9. haftadan itibaren yaygın satışına başlanması bekleniyor. 

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DH Misafiri 6 yıl
galaxy note pembe türkiyede satış başladımı başlamadıysa nezaman başlayacağını bilen varmı
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yoktur 7 yıl
Tim Cook'ta kendi için yapar.Nedenini bilirsiniz.
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adnan96 7 yıl
seçenek sunmak her zaman iyidir kadınlar için ideal :)
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eng304 7 yıl
Bizde Tim Cooktan bekliyoruz artık :D
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createemir 7 yıl
Renk seçeneği getireceğinize yeni modeller çıkarsanız daha mantıklı olmaz mı ?
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nanoona 6 yıl createemir
createemir

Renk seçeneği getireceğinize yeni modeller çıkarsanız daha mantıklı olmaz mı ?

adamlar hergün bir model çıkarıyo daha ne istiyosun ?
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E_Aydin35 7 yıl
Hep dediğim gibi Samsung işini biliyor kadınların tam kalbine giden yolu bulmuş.:)
ÇoK HARİKA üst düzeylerde bir telefon ve renk seçeneği olmasıda kullanıcı kitlesini arttırır...:)
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cagataykoroglu 7 yıl
Çok önemli bir haber.
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Leon007 7 yıl
Samsung pembeye iyi alıştı :)
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jibe 7 yıl
Bu cihazları çıkartırken neden bu renkler ile gelmiyorda sonra siyahını aldıktan sonra "aha beyazı çıkmış keşke bekleseydim yada dur dur bunu satıp beyaz alayım" durumlarına sokuyorlar milleti.
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fearles46 7 yıl
İyi hosta bayanların ellerı ve genlerine haykırı bı cıhaz bence az olur satış rakamları :)
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niLaysenveren 7 yıl
ya bu telefon aklima girmisti ama malum eller kücük
bi yandanda bunu tasimak erkeklere göre kolay evden cantasiz cikmiyoruz hello kitty modundada geliyor en guclu secenegim oldu su an
tek dusunduren tek elle kullanim zorlugu
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