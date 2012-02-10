Samsung Galaxy Note'a pembe renk seçeneği geliyor

Güney Kore'nin teknoloji devlerinden Samsung, ekran boyutu bakımından akıllı telefonlar ile tabletler arasındaki boşluğu dolduran modeli Galaxy Note'a görünüşe göre beyaz rengin ardından pembe renk seçeneğini getirme hazırlığında.



Sahip olduğu renk açısından kadınların hedef alındığı pembe Galaxy Note, tahmin edileceği üzere siyah ve beyaz renkli versiyonlarla aynı teknik özellikleri paylaşıyor. 1.4 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci, Mali-400MP grafik birimi, 1 GB RAM, Android Gingerbread işletim sistemi, 5.3-inç boyutunda ve 800 x 1280 piksel çözünürlüğünde dokunmatik Super AMOLED kapasitif ekran, 8 megapiksel kamera, Full HD video kaydı ve 2500 mAh batarya gibi teknik özellikleriyle ön plana çıkan Pembe Galaxy Note'un ne yazık ki Sevgililer Günü'ne kadar yetiştirilemeyeceği vurgulanmış. Ancak yeni modelin 2012'nin 8. haftasında boy göstermesi, 9. haftadan itibaren yaygın satışına başlanması bekleniyor.

