Samsung Galaxy R'nin kısa süre içinde yaygın satışına başlanıyor

Güney Kore'nin en büyük cep telefonu üreticisi Samsung, Galaxy R'nin (nam-ı diğer Galaxy Z) temmuz ayı sonundan itibaren Avrupa, Güneydoğu Asya, Güneybatı Asya ve Çin'de yaygın satışına başlanacağını duyurdu.

Daha önce karşımıza Galaxy Z adı altında çıkan ve i9100 Galaxy S II'nin kırpılmış versiyonu olarak nitelendirilen akıllı telefonun teknik özellikleri şu şekilde;

Dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ile HSPA+ (HSDPA: 21 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) desteği

Çift çekirdekli işlemci (Samsung, resmi duyurusunda işlemciyle ilgili detaya yer vermemiş ama önceleri işlemcinin 1 GHz Nvidia Tegra 2 olduğu belirtiliyordu)

1 GB RAM

4.19-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik Super Clear LCD

8 GB dahili flash bellek

32 GB'a kadar microSD kart desteği

5 megapiksel çözünürlüğünde kamera, otomatik odaklama, led flaş

1.3 megapiksel çözünürlüğünde görüntülü konuşma için kamera

1280 x 720 @ 30 FPS video kaydı

Full HD video oynatabilme

Wi-Fi 802.11n

Bluetooth 3.0 + HS

GPS

İvme / mesafe / ışık sensörleri + jiroskop

3.5 mm jak girişi

RDS'li FM radyo

1650 mAh batarya (550 saate kadar bekleme, 580 dakikaya kadar konuşma süresi)

