Samsung Galaxy R'nin kısa süre içinde yaygın satışına başlanıyor

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Güney Kore'nin en büyük cep telefonu üreticisi Samsung, Galaxy R'nin (nam-ı diğer Galaxy Z) temmuz ayı sonundan itibaren Avrupa, Güneydoğu Asya, Güneybatı Asya ve Çin'de yaygın satışına başlanacağını duyurdu.
Daha önce karşımıza Galaxy Z adı altında çıkan ve i9100 Galaxy S II'nin kırpılmış versiyonu olarak nitelendirilen akıllı telefonun teknik özellikleri şu şekilde;
- Dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ile HSPA+ (HSDPA: 21 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) desteği
- Çift çekirdekli işlemci (Samsung, resmi duyurusunda işlemciyle ilgili detaya yer vermemiş ama önceleri işlemcinin 1 GHz Nvidia Tegra 2 olduğu belirtiliyordu)
- 1 GB RAM
- 4.19-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik Super Clear LCD
- 8 GB dahili flash bellek
- 32 GB'a kadar microSD kart desteği
- 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera, otomatik odaklama, led flaş
- 1.3 megapiksel çözünürlüğünde görüntülü konuşma için kamera
- 1280 x 720 @ 30 FPS video kaydı
- Full HD video oynatabilme
- Wi-Fi 802.11n
- Bluetooth 3.0 + HS
- GPS
- İvme / mesafe / ışık sensörleri + jiroskop
- 3.5 mm jak girişi
- RDS'li FM radyo
- 1650 mAh batarya (550 saate kadar bekleme, 580 dakikaya kadar konuşma süresi)
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s2'den pahalı olmayacağı kesin. eğer biraz sabredip çıktıktan 3-4 ay sonra falan alırsanız, büyük ihtimalle söylediğiniz fiyatı geçmez. tegra 2 işlemci kullanan bir telefon alıp onunla oyun oynamamak telefona hakaret olur bu yüzden ben batarya problemi çözülene kadar sadece bakmakla yetineceğim.
bence fiyatı daha yüksek olacak. 1250-1300 falan olabilir. 1100 olmasına pek ihtimal vermiyorum.Çünkü galaxy s o fiyatlarda.