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Samsung Galaxy R'nin kısa süre içinde yaygın satışına başlanıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
15,1b
1
14
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Güney Kore'nin en büyük cep telefonu üreticisi Samsung, Galaxy R'nin (nam-ı diğer Galaxy Z) temmuz ayı sonundan itibaren Avrupa, Güneydoğu Asya, Güneybatı Asya ve Çin'de yaygın satışına başlanacağını duyurdu.
Daha önce karşımıza Galaxy Z adı altında çıkan ve i9100 Galaxy S II'nin kırpılmış versiyonu olarak nitelendirilen akıllı telefonun teknik özellikleri şu şekilde;
  • Dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ile HSPA+ (HSDPA: 21 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) desteği
  • Çift çekirdekli işlemci (Samsung, resmi duyurusunda işlemciyle ilgili detaya yer vermemiş ama önceleri işlemcinin 1 GHz Nvidia Tegra 2 olduğu belirtiliyordu) 
  • 1 GB RAM
  • 4.19-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik Super Clear LCD
  • 8 GB dahili flash bellek
  • 32 GB'a kadar microSD kart desteği
  • 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera, otomatik odaklama, led flaş
  • 1.3 megapiksel çözünürlüğünde görüntülü konuşma için kamera
  • 1280 x 720 @ 30 FPS video kaydı
  • Full HD video oynatabilme
  • Wi-Fi 802.11n
  • Bluetooth 3.0 + HS
  • GPS
  • İvme / mesafe / ışık sensörleri + jiroskop
  • 3.5 mm jak girişi
  • RDS'li FM radyo
  • 1650 mAh batarya (550 saate kadar bekleme, 580 dakikaya kadar konuşma süresi)

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Kobrakai 8 yıl
Super lcd oldugu icin millet yine amoled ekranli i9000 tercih eder
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bkn131 8 yıl
temmuz ayı sonu geldi işte???? tegra var güzel hoş ama batarya dayanmazsa ne işe yarar
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lazloo 8 yıl
1100 - 1200 arası olur bence.
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max_style 8 yıl
1300 seviyesinden daha altta çıkarsa valla neoyu bırakıp buna geçebilirim bekle bekle insan yoruluyo her ay farklı model aşırı kararsız kalıyo insan ya :/
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OverClocK1ng 8 yıl
1250-1300 olur. Kur yüksek.
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TheOnu 8 yıl
max_style
sony ericsson xperia neoyla karşılaştılır heralde bu ürün anca bi çıksında şekline şemaline bakalım nasılmış :)belki onu alırım neo yerine fiyatıda 1100 1150 olucagını tahmin ediyorum türkiyye gelene kadar malum vergiler falan

s2'den pahalı olmayacağı kesin. eğer biraz sabredip çıktıktan 3-4 ay sonra falan alırsanız, büyük ihtimalle söylediğiniz fiyatı geçmez. tegra 2 işlemci kullanan bir telefon alıp onunla oyun oynamamak telefona hakaret olur bu yüzden ben batarya problemi çözülene kadar sadece bakmakla yetineceğim.
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max_style 8 yıl
sony ericsson xperia neoyla karşılaştılır heralde bu ürün anca bi çıksında şekline şemaline bakalım nasılmış :)belki onu alırım neo yerine fiyatıda 1100 1150 olucagını tahmin ediyorum türkiyye gelene kadar malum vergiler falan
1 Yanıt Yanıtla +2
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SeRo-34 8 yıl max_style
max_style

sony ericsson xperia neoyla karşılaştılır heralde bu ürün anca bi çıksında şekline şemaline bakalım nasılmış :)belki onu alırım neo yerine fiyatıda 1100 1150 olucagını tahmin ediyorum türkiyye gelene kadar malum vergiler falan


bence fiyatı daha yüksek olacak. 1250-1300 falan olabilir. 1100 olmasına pek ihtimal vermiyorum.Çünkü galaxy s o fiyatlarda.
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photo sir 8 yıl
galaxy s2 nin alt versiyonu olduğuna göre fiyatı biraz daha uygun olmalı. Birde Z olarak duyurmuşlardı neden R olarak değiştirdiler anlamadım
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