Samsung Galaxy S 2'ye ait olduğu öne sürülen teknik özellik listesi yayınlandı

Barselona'da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'ne iki gün kala Samsung Galaxy S'in yeni varisiyle ilgili farklı spekülasyonlar gelmeye devam ediyor. Bugün i9100 Galaxy S2'ye ait olduğu iddia edilen teknik özellik listesi internete sızdırıldı.

Listeye baktığımızda yeni telefonun 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm 8260 SnapDragon işlemciden (?), 512 MB RAM'den (?) ve Adreno 205 grafik biriminden (?) güç aldığı görülüyor. Dört band GSM şebekesi ile HSDPA (14.4 Mbps) - HSUPA (5.4 Mbps) alt yapılarına destek veren akıllı telefonda 4.27 inç (?) boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana, 16 GB dahili belleğe, microSDHC kart girişine, 8 megapiksel çözünürlüğünde kameraya, görüntülü konuşma için 2 megapiksel kameraya, otomatik odaklama - görüntü stabilizasyon - coğrafi etiketleme özelliklerine, led flaşa, 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde saniyede 30 kare video kaydına, Wi-Fi 802.11n bağlantısına, Bluetooth 3.0'a, microUSB portuna, NFC (Near-Field Communications) desteğine, 3.5 mm kulaklık girişine, HDMI portuna, DLNA desteğine, GPS'e, ivme - mesafe - ışık sensörlerine yer verildiğini görüyoruz.

Gayet zengin görünen listeye genel olarak baktığımızda işletim sistemiyle ilgili bilgi bulunmuyor (Telefonun Android Gingerbread ile geleceği düşünülmekte), ekran boyutu ise önceki söylentilerin aksine 4.5 inç değil 4.3 inç olarak belirtilmiş. Samsung cephesinden onaylama gelmediği için liste hakkında kesin bir yargıya varmanın oldukça zor olduğunu düşünüyor, Samsung'un lansman gününü beklemeye devam ediyoruz.