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Samsung Galaxy S 2'ye ait olduğu öne sürülen teknik özellik listesi yayınlandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
22,4b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Samsung Galaxy S 2'ye ait olduğu öne sürülen teknik özellik listesi yayınlandı
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Barselona'da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'ne iki gün kala Samsung Galaxy S'in yeni varisiyle ilgili farklı spekülasyonlar gelmeye devam ediyor. Bugün i9100 Galaxy S2'ye ait olduğu iddia edilen teknik özellik listesi internete sızdırıldı.

Listeye baktığımızda yeni telefonun 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm 8260 SnapDragon işlemciden (?), 512 MB RAM'den (?) ve Adreno 205 grafik biriminden (?) güç aldığı görülüyor. Dört band GSM şebekesi ile HSDPA (14.4 Mbps) - HSUPA (5.4 Mbps) alt yapılarına destek veren akıllı telefonda 4.27 inç (?) boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana, 16 GB dahili belleğe, microSDHC kart girişine, 8 megapiksel çözünürlüğünde kameraya, görüntülü konuşma için 2 megapiksel kameraya, otomatik odaklama - görüntü stabilizasyon - coğrafi etiketleme özelliklerine, led flaşa, 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde saniyede 30 kare video kaydına, Wi-Fi 802.11n bağlantısına, Bluetooth 3.0'a, microUSB portuna, NFC (Near-Field Communications) desteğine, 3.5 mm kulaklık girişine, HDMI portuna, DLNA desteğine, GPS'e, ivme - mesafe - ışık sensörlerine yer verildiğini görüyoruz.

Gayet zengin görünen listeye genel olarak baktığımızda işletim sistemiyle ilgili bilgi bulunmuyor (Telefonun Android Gingerbread ile geleceği düşünülmekte), ekran boyutu ise önceki söylentilerin aksine 4.5 inç değil 4.3 inç olarak belirtilmiş. Samsung cephesinden onaylama gelmediği için liste hakkında kesin bir yargıya varmanın oldukça zor olduğunu düşünüyor, Samsung'un lansman gününü beklemeye devam ediyoruz.

Samsung Galaxy S 2'ye ait olduğu öne sürülen teknik özellik listesi yayınlandı
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DH Misafiri 7 yıl
dell streak 5 alacağız,birazcık samsung gall.x 2.den büyük.zaten gal.x2 4.3 inç.dell streak 5.0 inç. arada 7 milim inç var.
samsungun servisleride işe yaramaz.sonra alırsın yarı yarıya geri satarsın.
lc.de aynı işe yaramaz.
3d diye övünüyorlar fiyat 1.800 civarında.
motorolada aynı..
htc.de aynı
baktılarki millet ne yeni çıkarsa alıyor.eeehh bunlarda haftata bir telefon çıkartıyor..4 g türkiye,de varmı yok.
4g telefonu alacaksın 2 milyara yakın para vereceksin.işe yaramaz özellik tabiki yine o da aldatmca değilse..
DELL.DEN ŞAŞMA..
EN İYİSİ ESKİDEN İMATE İDİ..RESİM ÇİZ. KALEMLE.HER İSTEDİĞİNİ YAP.
AMA İMATE DAHA GİRİŞİMLERİ YOK.
NTC diye bişey çıkarmışlar.TÜRİKİYE,de oturana kadar 2 devir geçer.
almayın samsungları..1900,ün versiyonunu değiştirmek için samsung bayiisinde tam 7 gün telefon yattı.5.1,den 5.5 a çıkaramadılar telefonun versiyionunnu
bilmiyorlar..hep salak.samsung..bedava para verme.ey vatandaş.
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biyolojiksavas 7 yıl
imate ve qtek e üretim yapan firmadır HTC açılımıda High Tech Computer dir o yüzden birçok cihaz qtek ve imate olarak farklı farklı satıldı. HTC 2 firmadan da istediği mali desteği alamadı ve kendi ürettiğini kendi satmaya karar verdi ondan sonra pda piyasası fırladıkendi üretimini yapamayan firmalar yolda kaldı.

android ile bu furya iyice hızlandı bende dell streak 5 kullanan biri olarak kamerası hariç herşeyinden memnunum

yalnız şunu belirteyim galaxy s2 işlemci olarak ta grafik performansı olarakta streak ten ileride bir cihaz, ha o kadar para edermi ? bencede etmez

streak fiyat performans lideri şuanda ve huawei nin de yeni cihazları kötü sayılmaz tercih edilebilir
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DH Misafiri 8 yıl
samsung un acıkladıgına gore 1gb ram 1.3 3g kamera olacakmıs
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KalemKolik 8 yıl
1gb ram olması lazım multitask ve browse için çok önemli şu şartlarda 512mb ram böyle üst telefonlar için olmayacak bir değer
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Python 8 yıl
sonunda led flash varmış 512mb rem artık yetmiyor keşke 1 gb olsaymış artık onuda galaxy s 3 de koyarlar telefona
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erkutamca 8 yıl
512mb ram ile gelmez bu cihaz en az 1 gb ram ile gelir ;) merak etmeyin ;)
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fatihaky 8 yıl
task killer kullanmana gerek yok aslında. Xda dakilerde kullanmanın gereksiz oldugunu soyluyorlar. Ben de baslarda sürekli kapatıyordum ama anladım ki asıl kapatmak yavaşlatıyor çünkü her programı sıfırdan açmaya çalısıyor. Zaten ram azaldıgında kendi gereksiz uygulamaları kapatıyor.
geekfor.me/...
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alibotan 8 yıl
burda da satisi cikmis galaxy s 2'nin teknik detaylari var islemci orion ve 1 gb ram forum.donanimhaber.com/...
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Batuist 8 yıl
512MB RAM benim telefonumda bana yetmiyor diyen şöyle bir öne çıksın bakalım!!!
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octaine 8 yıl
bana yetmiyor abicim. 2.2 turkcell froyo kullanıyorm. market açık. root yapılı.

3-5 uygulama açtım mı advanced task killerdan bakıyorum 50 mb altına düşmüş kalan ram. ondan sonra da browserda takılmalar başlıyor launcherdaki serilik gidiyor. 100mb ve üstünde boş ram olduğunda bi sorun yok.


bi çözüm önerin var mıdır?
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sundancer 8 yıl
1280*960 super amoled ekran,2 ghz işlemci ve 1 gb ram olacaktı hani??eğer teknik özellikleri yukarda yazılı olduğu gibiyse bu telefonu almaktan vazgeçebilirim..
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orhan azeri 8 yıl
Ya 512 mb ram gayet yeterli 1 gb ram bence şimdilik çok büyük ayrıca arkadas 1 ghz ile 1.2 ghz arasında pek fark olmayacağını söylemiş amma bu 1.2 ghz çift cekirdekli böylelikle optimus 2x ve motorola atrix 4 g den daha hızlı olucaktir ayrıca 800:480 çözünürlük ekrana 2-3 sm dan bakilmadikca bilinmez süper amoled ekran bile şahane iken acaba pluslusu nasıl olur ayrıca motorolada gyroscope ve Nfc özelliği yok( hemde 4g li yani Türkiyede çalışmaz) sonuc olarak bu tel optimus 2x den ve motorola atrixden çok daha iyi . Ekrana laf atnlar ise önce bir motorolanin ekranına baksın bu donemde tft- LCD ekran kullanilmis
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murat1981pls 8 yıl
electrostatic..gerekeni söylemiş...
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bozcan 8 yıl
Şaka mı bu 512 ram da ne demek
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Fashionality 8 yıl
super amoled plus ekran haricindelg optimus 2x den bi farkı yok.. en azından motorola atrix gibi 1gb ram koysa piyasada ciddi bi üstünlük sağlayabilirdi..
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