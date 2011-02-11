Samsung Galaxy S 2'ye ait olduğu öne sürülen teknik özellik listesi yayınlandı

Barselona'da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'ne iki gün kala Samsung Galaxy S'in yeni varisiyle ilgili farklı spekülasyonlar gelmeye devam ediyor. Bugün i9100 Galaxy S2'ye ait olduğu iddia edilen teknik özellik listesi internete sızdırıldı.
Listeye baktığımızda yeni telefonun 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm 8260 SnapDragon işlemciden (?), 512 MB RAM'den (?) ve Adreno 205 grafik biriminden (?) güç aldığı görülüyor. Dört band GSM şebekesi ile HSDPA (14.4 Mbps) - HSUPA (5.4 Mbps) alt yapılarına destek veren akıllı telefonda 4.27 inç (?) boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana, 16 GB dahili belleğe, microSDHC kart girişine, 8 megapiksel çözünürlüğünde kameraya, görüntülü konuşma için 2 megapiksel kameraya, otomatik odaklama - görüntü stabilizasyon - coğrafi etiketleme özelliklerine, led flaşa, 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde saniyede 30 kare video kaydına, Wi-Fi 802.11n bağlantısına, Bluetooth 3.0'a, microUSB portuna, NFC (Near-Field Communications) desteğine, 3.5 mm kulaklık girişine, HDMI portuna, DLNA desteğine, GPS'e, ivme - mesafe - ışık sensörlerine yer verildiğini görüyoruz.
Gayet zengin görünen listeye genel olarak baktığımızda işletim sistemiyle ilgili bilgi bulunmuyor (Telefonun Android Gingerbread ile geleceği düşünülmekte), ekran boyutu ise önceki söylentilerin aksine 4.5 inç değil 4.3 inç olarak belirtilmiş. Samsung cephesinden onaylama gelmediği için liste hakkında kesin bir yargıya varmanın oldukça zor olduğunu düşünüyor, Samsung'un lansman gününü beklemeye devam ediyoruz.
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samsungun servisleride işe yaramaz.sonra alırsın yarı yarıya geri satarsın.
lc.de aynı işe yaramaz.
3d diye övünüyorlar fiyat 1.800 civarında.
motorolada aynı..
htc.de aynı
baktılarki millet ne yeni çıkarsa alıyor.eeehh bunlarda haftata bir telefon çıkartıyor..4 g türkiye,de varmı yok.
4g telefonu alacaksın 2 milyara yakın para vereceksin.işe yaramaz özellik tabiki yine o da aldatmca değilse..
DELL.DEN ŞAŞMA..
EN İYİSİ ESKİDEN İMATE İDİ..RESİM ÇİZ. KALEMLE.HER İSTEDİĞİNİ YAP.
AMA İMATE DAHA GİRİŞİMLERİ YOK.
NTC diye bişey çıkarmışlar.TÜRİKİYE,de oturana kadar 2 devir geçer.
almayın samsungları..1900,ün versiyonunu değiştirmek için samsung bayiisinde tam 7 gün telefon yattı.5.1,den 5.5 a çıkaramadılar telefonun versiyionunnu
bilmiyorlar..hep salak.samsung..bedava para verme.ey vatandaş.
android ile bu furya iyice hızlandı bende dell streak 5 kullanan biri olarak kamerası hariç herşeyinden memnunum
yalnız şunu belirteyim galaxy s2 işlemci olarak ta grafik performansı olarakta streak ten ileride bir cihaz, ha o kadar para edermi ? bencede etmez
streak fiyat performans lideri şuanda ve huawei nin de yeni cihazları kötü sayılmaz tercih edilebilir
geekfor.me/...
3-5 uygulama açtım mı advanced task killerdan bakıyorum 50 mb altına düşmüş kalan ram. ondan sonra da browserda takılmalar başlıyor launcherdaki serilik gidiyor. 100mb ve üstünde boş ram olduğunda bi sorun yok.
bi çözüm önerin var mıdır?