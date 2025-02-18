Galaxy S25'in sevilen özelliği Galaxy A serisine geliyor

Galaxy S25'in sevilen özelliği Galaxy A serisinde göründü
Bilmeyenlerimiz için ''Now Bar'' özelliği, telefonlarını kilidini açmadan anlık bilgilere erişmesini sağlıyor. Kilit ekranında iki kısayol düğmesinin arasında konumlandırılan bu özellik sayesinde hava durumu, sağlık verileri ve daha fazlasına hızlıca ulaşabiliyorsunuz. Hatta yakın süreçte özelliğin AOD ekranında daha işlevsel olacağı paylaşılmıştı. Şimdi büyük haber şu ki, bu özellik yalnızca amiral gemisi modellere özel kalmıyor.
Now Bar özelliğine ek olarak diğer Galaxy AI özelliklerinin daha fazla modele sunulup sunulmayacağı belirsiz. Ancak özelliklerin bir kısmı için nispeten daha güçlü bir yonga setine ve RAM'e ihtiyaç duyulacağını söyleyelim. Dolayısıyla tüm gelişmeler için Samsung'un One UI 7.0 güncellemesini beklememiz gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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