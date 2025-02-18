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    Galaxy S25'in sevilen özelliği Galaxy A serisine geliyor

    Galaxy S25'in sevilen özelliği çok yakında Galaxy A serisi telefonlar için ufukta göründü. Yakında paylaşılacak One UI 7.0 güncellemesi "Now Bar" özelliğini içeriyor. 
    Galaxy S25'in sevilen özelliği Galaxy A serisine geliyor Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz ay düzenlenen Galaxy Unpacked etkinliği, bildiğiniz gibi Galaxy S25 serisi ve heyecan verici duyurular ile tamamlandı. Etkinlikteki en büyük gelişmelerden biri ise, One UI 7.0 ile sunulacak yenilikler oldu. Şimdi bu özelliklerden biri, daha fazla modele ulaşabilir. Yalnızca Galaxy S25 ve S24 serisi için planlanan ''Now Bar'' özelliği Galaxy A modellerinde göründü.

    Galaxy S25'in sevilen özelliği Galaxy A serisinde göründü

    Bilmeyenlerimiz için ''Now Bar'' özelliği, telefonlarını kilidini açmadan anlık bilgilere erişmesini sağlıyor. Kilit ekranında iki kısayol düğmesinin arasında konumlandırılan bu özellik sayesinde  hava durumu, sağlık verileri ve daha fazlasına hızlıca ulaşabiliyorsunuz. Hatta yakın süreçte özelliğin AOD ekranında daha işlevsel olacağı paylaşılmıştı. Şimdi büyük haber şu ki, bu özellik yalnızca amiral gemisi modellere özel kalmıyor.

    Galaxy S25'in sevilen özelliği Galaxy A serisine geliyor Tam Boyutta Gör
    Son sızdırılan belgelere göre Samsung, Ağustos 2024'te duyurulan Galaxy A06 modelinin 5G sürümü üzerinde çalışıyor. Üstelik 5G versiyonu yalnızca daha hızlı yonga seti ve daha yüksek bir yenileme hızına sahip olmayacak, aynı zamanda ''Now Bar'' özelliğine de sahip olacak. Bu da Samsung'un en bütçe dostu modellerinden biri olduğu için özelliğin üst seviye modellere de ulaşacağını doğruluyor. 

    Now Bar özelliğine ek olarak diğer Galaxy AI özelliklerinin daha fazla modele sunulup sunulmayacağı belirsiz. Ancak özelliklerin bir kısmı için nispeten daha güçlü bir yonga setine ve RAM'e ihtiyaç duyulacağını söyleyelim. Dolayısıyla tüm gelişmeler için Samsung'un One UI 7.0 güncellemesini beklememiz gerekiyor.

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