Samsung Galaxy S II, iPhone 4 karşısında; Dikkat çekici görüntü kalitesi ve tarayıcı performansı

Samsung dünya çapında üç milyondan fazla sipariş aldığını açıkladığı Galaxy S II'yi henüz pek çok ülkede satışa sunmadı. Galaxy S'in elde ettiği başarı sonrasında mobil teknoloji tutkunlarının merakla beklediği Galaxy S II için yurt dışındaki çeşitli yayın kuruluşları inceleme ve karşılaştırmalı test sonuçlarını yayınlanmaya başladılar. Onlardan biri olan Pocketnow sitesi, Galaxy S II ve iPhone 4'ü karşılaştırdığı yeni inceleme videosunu yayınladı. Android dünyasının en yeni ve en güçlü telefonlarından biri olarak Samsung Galaxy S II'nin, elde ettiği yüksek satış başarısıyla Apple'ı akıllı telefon gelirleri açısından zirveye taşıyan iPhone 4 ile karşılaştırması ilginç bazı detayları da ortaya koyuyor.

Hazırladığı inceleme videosunda sentetik test uygulamaları yerine gerçek dünya deneyimi üzerinde duran Pocketnow, her iki telefonu da farklı uygulamalar ekseninde karşılaştıma yoluna gitmiş. Yurt dışındaki son kullanıcı satış fiyatı iPhone 4'ün üzerinde olan Samsung Galaxy S II, 4.3-inç büyüklüğünde ve 800 x 480 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED Plus ekrana sahip. Her inç için 217 piksel sağlayan ekran, Super AMOLED Plus panel teknolojisiyle, incelemede de görülebileceği üzere iPhone 4'e göre çok daha canlı renkler ve daha parlak görüntü sağlıyor. Buna karşın yakında bir yaşına girecek olan iPhone 4 ise IPS panel kullanılan 3.5-inç ve 960x640 piksel çözünürlüğündeki ekranı ile iddiasını koruyor. Özellikle yüksek piksel yoğunluğu (326 piksel/inç) ile bu alandaki rakipsizliğini koruyan iPhone 4, görüntü kalitesi en yüksek telefonlardan biri olmayı da sürdürüyor.

Donanım özellikleri açısından değerlendirildiğinde ise Samsung çift çekirdekli Exynos 4210 ya da Nvidia Tegra 2 işlemcisinden güç alırken, iPhone 4 ise tek çekirdekli A4 işlemcisini kullanıyor. Bu noktada yüksek işlemci gücü ve 1GB olan bellek miktarı ile Galaxy S II özellikle internet tarayıcısıyla ilgili testlerde, iPhone 4'e kıyasla ciddi oranda daha hızlı olmayı başarıyor. Bilindiği üzere iPhone 4 üzerinde yer alan kamerasıyla da iddialı olan bir telefon. Zira 5 Megapiksel çözünürlüğündeki kamerası ile yüksek kalitede fotoğraflar çekebilen telefon 720p video kaydı da yapabiliyor. Ancak hızla gelişen teknoloji sayesinde rakip modellerin daha fazlasını sunmaya başladığını görüyoruz. Samsung Galaxy S II, 8 Megapiksel çözünürlüğündeki kamerası ile 1080p video kaydı yapabiliyor.

Donanım tarafındaki gelişmelere ek olarak Android işletim sisteminin de hızlı bir şekilde daha olgun, daha kararlı ve uygulama mağazası her geçen gün bir daha hızlı zenginleşen bir kimliğe büründüğünü görüyoruz. Ancak bu noktada yani özellikle uygulamalar açısından App Store ile Apple'ın üstünlüğünü koruduğu açıkça görülmekte. Ancak farklı panel teknolojilerine sahip, çift çekirdekli işlemci kullanan hatta 3D video kaydı yapabilen telefonların çok hızlı duyurulmasıyla birlikte Apple'ın işi daha önce hiç olmadığı kadar zor. Zira hem Google hem de telefon üreticileri her yeni güncellemede eksik taraflarını kapatarak ilerleme yolunu benimsemiş durumdalar. Pocketnow sitesinin incelemesinden analaşılabileceği üzere Galaxy S II sahip olduğu özellikleri ve yüksek performanslı internet tarayıcısı ile iPhone 4'ün yanı sıra aynı kulvardaki rakiplerine güçlü bir konum elde edecek gibi görünüyor.



