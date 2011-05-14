Samsung Galaxy S II, iPhone 4 karşısında; Dikkat çekici görüntü kalitesi ve tarayıcı performansı

Samsung dünya çapında üç milyondan fazla sipariş aldığını açıkladığı Galaxy S II'yi henüz pek çok ülkede satışa sunmadı. Galaxy S'in elde ettiği başarı sonrasında mobil teknoloji tutkunlarının merakla beklediği Galaxy S II için yurt dışındaki çeşitli yayın kuruluşları inceleme ve karşılaştırmalı test sonuçlarını yayınlanmaya başladılar. Onlardan biri olan Pocketnow sitesi, Galaxy S II ve iPhone 4'ü karşılaştırdığı yeni inceleme videosunu yayınladı. Android dünyasının en yeni ve en güçlü telefonlarından biri olarak Samsung Galaxy S II'nin, elde ettiği yüksek satış başarısıyla Apple'ı akıllı telefon gelirleri açısından zirveye taşıyan iPhone 4 ile karşılaştırması ilginç bazı detayları da ortaya koyuyor.
Hazırladığı inceleme videosunda sentetik test uygulamaları yerine gerçek dünya deneyimi üzerinde duran Pocketnow, her iki telefonu da farklı uygulamalar ekseninde karşılaştıma yoluna gitmiş. Yurt dışındaki son kullanıcı satış fiyatı iPhone 4'ün üzerinde olan Samsung Galaxy S II, 4.3-inç büyüklüğünde ve 800 x 480 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED Plus ekrana sahip. Her inç için 217 piksel sağlayan ekran, Super AMOLED Plus panel teknolojisiyle, incelemede de görülebileceği üzere iPhone 4'e göre çok daha canlı renkler ve daha parlak görüntü sağlıyor. Buna karşın yakında bir yaşına girecek olan iPhone 4 ise IPS panel kullanılan 3.5-inç ve 960x640 piksel çözünürlüğündeki ekranı ile iddiasını koruyor. Özellikle yüksek piksel yoğunluğu (326 piksel/inç) ile bu alandaki rakipsizliğini koruyan iPhone 4, görüntü kalitesi en yüksek telefonlardan biri olmayı da sürdürüyor.
Donanım özellikleri açısından değerlendirildiğinde ise Samsung çift çekirdekli Exynos 4210 ya da Nvidia Tegra 2 işlemcisinden güç alırken, iPhone 4 ise tek çekirdekli A4 işlemcisini kullanıyor. Bu noktada yüksek işlemci gücü ve 1GB olan bellek miktarı ile Galaxy S II özellikle internet tarayıcısıyla ilgili testlerde, iPhone 4'e kıyasla ciddi oranda daha hızlı olmayı başarıyor. Bilindiği üzere iPhone 4 üzerinde yer alan kamerasıyla da iddialı olan bir telefon. Zira 5 Megapiksel çözünürlüğündeki kamerası ile yüksek kalitede fotoğraflar çekebilen telefon 720p video kaydı da yapabiliyor. Ancak hızla gelişen teknoloji sayesinde rakip modellerin daha fazlasını sunmaya başladığını görüyoruz. Samsung Galaxy S II, 8 Megapiksel çözünürlüğündeki kamerası ile 1080p video kaydı yapabiliyor.
Donanım tarafındaki gelişmelere ek olarak Android işletim sisteminin de hızlı bir şekilde daha olgun, daha kararlı ve uygulama mağazası her geçen gün bir daha hızlı zenginleşen bir kimliğe büründüğünü görüyoruz. Ancak bu noktada yani özellikle uygulamalar açısından App Store ile Apple'ın üstünlüğünü koruduğu açıkça görülmekte. Ancak farklı panel teknolojilerine sahip, çift çekirdekli işlemci kullanan hatta 3D video kaydı yapabilen telefonların çok hızlı duyurulmasıyla birlikte Apple'ın işi daha önce hiç olmadığı kadar zor. Zira hem Google hem de telefon üreticileri her yeni güncellemede eksik taraflarını kapatarak ilerleme yolunu benimsemiş durumdalar. Pocketnow sitesinin incelemesinden analaşılabileceği üzere Galaxy S II sahip olduğu özellikleri ve yüksek performanslı internet tarayıcısı ile iPhone 4'ün yanı sıra aynı kulvardaki rakiplerine güçlü bir konum elde edecek gibi görünüyor.
http://pocketnow.com/android/iphone-4-versus-galaxy-s-2-video Yorum Yaz Paylaş Tweetle
custom rom farkli bir olay. ister yaparsin ister yapmazsin. benim 2. S2 cihazim ama hic custom rom yuklemedim ve benim gibi bir cok kullanici mevcut.
bide ses kalitesi ve çıkış gücü olarak hangisi daha kalitelidir?hem hoparlör hem kulaklık bakımından?
ha kulaklık demişken bende creative ep-630i microfonlu kulaklık var ve iphone uyumlu.acaba bu kulaklık galaxy s2 ye de uyumlu mudur?uyumlu değilsede sonra programlarla uyumlu hale getirebilirmiyiz?sorularıma cevap verirseniz çok tşk ederim:))
Modem olarak kullanabilirsin
İp4 ten s2 ye geçmiş biri olarak ve ikisinde de aynı mp3leri dinlemişimdir. İp4te ses biraz daha yüksek çıkıyor resmen inletiyor ama son sese kadar açamıyodum sesi çok boğuyordu ayrıca hande yener gülben ergen gibi sanatçıların sesi çocuk gibi çıkıyordu s2de böyle bişey yok ses çok temiz çıkıyor ama tekrar ediyorum ip4 kadar yüksek ses alamazsın. S2nin kulaklığı iyi değil ben ip4ün kulaklığıyla kullanıyorum bazende sony kulaklıklarım var onları takıyorum seste bi değişim farketmedim.
İp4ün kulaklığı s2de çalışıyorsa seninde kulaklığın çalışabilir.
Şimdiden hayırlı olsun ben pişman olmadım hatta değiştirmek için çok bile geç kalmışım dedim.
ip5 in ip4s ten bir farkı olursa tabiki zevli olur kapışmayı izlemek ama ip4s ten pek bir farkı olacağını sanmıyorum ip5 in.
Biz sizin elinizdeki cihazın iphone4 ten donanım olarak iyi olduğunu zaten biliyoruz ama sadece donanım olarak! Ergonomi, işletim sistemi, prestij, dış görünüş, stabilite, destek e uygulama olarakda bizim cihazlarımız önde bunuda siz kabul edin. Bir işletim sistemi ne kadar az bellek kullanırsa o kadar stabil çalışır ve şarjıda bir o kadar uzun dayanır işte tamda bu noktada samsung ve android daha çok yol almalı.
Androidturkey.net kaynağından aldığım bu haberde;
Anti-Virüs yazılımı Türkçe değil malesef. Kullanımı oldukça kolay olan bu yazılım üstelik T10 Cihazımızı gözle görülür bir biçimde yavaşlatmadı (şimdilik!). Anti-Virüs programlarında sizlerin de bildiği gibi en büyük problem bazı programlar malesef işe yaramadığı gibi cihazları da oldukça yavaşlatmaktadır. Ve size tek çıkar yol olarak uygulamayı kaldırmak kalmaktadır.
Burdan çıkarılacak sonuç android virüsten korunmak için bellek ve bataryayı kullanıyor! Ama daha ios için virüs malesefki yok! Bunun sebebide apple'ın yok flashdır yok carttır yok curttt gibi olaylara girmemesi avantaj sandığınız şeyler sizin için bir dezavantaj!
Gene aynı site aynı makale;
Daha önceki yazılarımızda Android’de ki viruslü uygulamalardan ve bunların yol açabileceği zararlardan bahsetmiştik.
Androidin kendi marketinde virüslü uygulama barındırması kadar rezil bir durum ne yazıkki olamaz ama apple uygulamaları app storeye koymadan önce kesinlikle önce test ettikten sonra koyar.
Destek konusuna gelince;
Destek sadece güncelleme demek değildir. Mesela 1-1.5 yıl önce app storede 999$ karşılı satılan bir uygulamayı bir arkadaşın yanlışlıkla satın aldı ve daha sonra müşteri hizmetleriyle konuşup iade etti ve parasını geri aldı.
Fotoğraf konusunda yorum yapan cahil arkadaşa gelince;
iPhone fotoğraflara fotoğraf rulosu hariç klasör açabiliyorsun. Fazla sözede gerek yok!
Androidin bir diğer zaafıda telefonun içerisindeki dosyalara erişebilmeniz. Bunu çoğu kişi avantaj olarak görsede burada bilip bilmeden yapilan yanlışlar telefonun işletim sistemine ciddi zararlar verebilir.
TEKRAR SÖYLÜYORUM ELİNİZDEKİ CİHAZ ÜSTÜN BİR CİHAZ AMA SADECE DONANIM OLARAK. Bir yanda cam bir yanda dandik plastik bir yanda aliminyum bir yanda hala dandik plastik.
Herkes neyin ne olduğunu biliyor.Apple her kullanıcıya hitap etmek zorunda değil.Sana iyi-kolay-müthiş gelen başkasına gelmeyebilir.Uygulama sayısını halen bir üstünlük olarak görüyorsun ya komik gerçekten.Sanki ios'taki bütün uygulamaları indiriyorsun da.Galaxy S2 kullanıyorum belirttiğiniz gibi kasası dandik falan değil,gayet güzel bir tasarımı var ve benim hoşuma gidiyor.Fakat iphone'nun tasarımı daha güzel bu bi gerçek.Daha stabil çalışıyor olabilir,fakat kişiselleştirme,telefonun içini dışını kurcalamakta kişiye ayrı zevk verebilir.Ha ben orjinal sürümüyle kullanıyorum,güzel bir launcer yükledim,en çok kullandığım şeyleri serpiştirdim ekrana,her şeyini istediğim gibi ayarladım.
Virüs konusuna gelince,Android özgür,bu yüzden bu da normal.Ama sen her şeyi indirip kurarsan tabi ki başın ağrır.
Bu arada ipod touch'ta kullanıyorum,sonra demeyin eline almadan yorum yapma falan.Eleştiri ayrı,kötülemek ayrı.Çoğu kişi bunu ayırt edemiyor.''dandroid,fandroid,ifan'' gibi kalıplara sokuyorlar birbirlerini.Aynı tipler ps3-pc-xbox olayında da var.Birini kullanıp ötekine kötü diyenlerde gerçek ağır fanboydur.
Google bütün androidli cihazlara 18 ay güncelleme desteğini zorunlu kıldı.
özeleştirim şu. yoğun plastik hissi gerçekten olmaması gereken birşey. keşke built in quality denen olay galaxy s&s2 de yani i9000&i9100 de daha iyi olsaymış.
haftaya arabistana gidiyorum. oradan galaxy s2 alacağım. captivate imi de kız arkadağıma vereceğim. yani yinede galaxy s2 alacağım ama sonucta malesef cihazımızın dezavantajını bas bas bağıranlar bu konuda haklılar.
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