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Samsung Galaxy S III için Android 4.1.1 Jelly Bean versiyonlu test yazılımı internette yayınlandı

6 yıl
8,4b
1
30
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Samsung'un bu ay sonunda dağıtımını gerçekleştirmesi beklenen Galaxy S3 için Jelly Bean sürümü güncellemesinin ilk somut delili ortaya çıktı. Sammobile sitesi I9300 için hazırlanan test yazılımını internette yayınladı.
31 Temmuz tarihli Firmware, I9300XXDLG4 yapı numarası ve Android 4.1.1 işletim sistemi versiyonuna sahip. Test yazılımı olduğu ve resmi bir güncelleme olarak paketlenmediği için yüklenmesi halinde garantiyi bozacağı altı çizilerek belirtilmiş. Bu yüzden dosya ve yükleme detaylarını paylaşmayacağız. Daha önce resmi olmayan yazılımlar yükleyerek tecrübe edinmiş kullanıcıların denemesi tavsiye ediliyor.
Kullanıcı arayüzünde herhangi bir değişiklik yapılmadığı için genel olarak görünümün Ice Cream Sandwich'ten farklı olmadığını söyleyebilirsiniz. Jelly Bean'e eşlik eden yeni uyarı çubuğu ve arama motoru tabanlı dijital asistan hizmeti Google Now'ı test yazılımında tecrübe edebiliyorsunuz. Bununla birlikte yeni canlı duvar kağıtları, uykuda ve güvenli mod seçenekleri eklenmiş. Ancak bu modların test yazılımına özel olarak açık bırakıldığı tahmin ediliyor.
Android platformunun en hızlı ve en güvenli versiyonu olduğu yapılan analizler sonucu doğrulanan Jelly Bean için sabırsızlanan kullanıcılara ki hafta daha bekleyip resmi sürümü yüklemeleri tavsiyesinde bulunan Sammobile, Kies üzerinden ve OTA aracılığıyla son sürüm yükseltmeye ay sonunda erişebileceğimini öne sürüyor. Eğer iddia edildiği tarihte güncelleme dağıtılmaya başlarsa Samsung, yeni işletim sistemi sürümünü kaynak kodlar yayınlandıktan sonra yaklaşık bir buçuk ayda port etmiş olacak. Android 4.0 ICS için aylarca beklediğimizi göz önünde bulundurduğumuzda Google'ın son düzenlemeleriyle güncellemelerde yaşanan gecikmeleri sona erdirdiğini söyleyebiliriz.
Test yazılımıyla alakalı daha fazla detay için kaynak bağlantısını ziyaret edebilir ya da aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz. 

http://www.sammobile.com/2012/08/16/i9300xxdlg4-galaxy-s-iii-android-4-1-1-jelly-bean-test-firmware/ Yorum Yaz
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aceleciburak 6 yıl en beğenilen
HTC One X için her türlü inceleme yapılan bir sitede S III ün 4.1.1 jelly bean beta sürümünde bile ilk çıktığı gün kurulup incelenmeliydi ...
shiftdelete.net editörleri hiç üşenmemiş yüklemiş beta bile olsa video ile nelerin farklı olduğunu göstermişler...
HTC One X için her türlü inceleme yapılan bir sitede S III ün 4.1.1 jelly bean beta sürümünde bile ilk çıktığı gün kurulup incelenmeliydi ...shiftdelete.n...
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1 Yanıt Yanıtla +26
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aceleciburak 6 yıl floydrose
floydrose

Bu tarz siteler hepimiz için var. Eleştirileriniz tamam da bir başka siteyi överek bu siteyi kötülemeniz kötü bir davranış.

Bende Donanım haberi beğeniyorum bunu yarışını mı yapalım şimdi. Uyarın, eleştirin ama eleştiriler yapıcı olmalı yıkıcı değil.

uyarıp eleştiriyoruz cevap veren amiyane tabirle ipleyen yok ki bazı mesajlarımda yazıyorum AMD Trinity Mobile APU incelemesi nerde diye ses yok bundan 1 ay önce mail atıldı inceleme yayımlanacak diye yok hala bişi ama amaç başka şimdi yeni konsepte geçecekler ellerinde incelenecek bişi olması lazım sırf yeni konsept olacak diye incelemeler gecikiyor...

bi düşünün Galaxy Nexus 4.1.1 li güncelleştirmeyi Haftanın menüsünde çok istendi diye incelediler normalde pek düşünmüyorlardı...

Nexus 7 incelemesi nerede bu zamandır ses seda yok ama Teknoseyir'de 1 hafta önce incelendi öyle yada böyle ... ( Asustan envayi çeşit donanım geliyor bir Nexus 7 mi gelemiyor )


HTC için onlarca inceleme yapıpta bu tarz incelemeleri geciktirmekle bence eleştirileri hakediyorlar isterseler forumdan uzaklaştırsınlar hatta üyeliğimi bile silsinler incelenecek o kadar çok şey varken işe yaramaz incelemelerle zamanı geçiriyorlar ...
floydroseBu tarz siteler hepimiz için var. Eleştirileriniz tamam da bir başka siteyi överek bu siteyi kötülemeniz kötü bir davranış.
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emiLL 6 yıl aceleciburak
aceleciburak
HTC One X için her türlü inceleme yapılan bir sitede S III ün 4.1.1 jelly bean beta sürümünde bile ilk çıktığı gün kurulup incelenmeliydi ...
shiftdelete.net editörleri hiç üşenmemiş yüklemiş beta bile olsa video ile nelerin farklı olduğunu göstermişler...

Sdn ile dhyi bu konuda kıyaslamak sdnye ayıptır.Bu konuda sdnin rakibi yok
aceleciburakHTC One X için her türlü inceleme yapılan bir sitede S III ün 4.1.1 jelly bean beta sürümünde bile ilk çıktığı gün kurulup incelen...
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aslanbeyi 4 yıl
HIZ olarak süper ama şarj olarak dayanıksız hepsi..
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DH Misafiri 6 yıl
Herşey iyi hoşta bu rehberin gec açılması arama kaydının geç açılması aramanın geç açılması yakışmıyo bu telefona hayır kardeşim 4 tane güncelleme yaptın halende çözemedin bu sorunu çözülmeyecekse bari bunu bilelim galaxsy s lpus ta daga erken açılıyo s3 çe göre
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DH Misafiri 6 yıl
Merhaba arkadaşlar ben yeni güncelleme yaptıktan sonra,telefonu tamamen kapatıp geri açtıgımda açılışta müzikle birlikte çıkan samsung yazısı artık çıkmıyor sadece müzik sesi geliyor,bununla ilgili bilgisi olan varmıdır?
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JoeyBane 6 yıl
SII'ye de bir an önce gelsin şu jelibon.
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İsmailozkoçak 6 yıl
Ne Olursa Olsun Güzel telefon
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ahmypc 6 yıl
DH neden eleştiriliyor anlamadım. Test sürümünün yüklenip incelenmesinin mantığı da nedir? Stabil olmayan ve sadece, biz bu iş üzerinde çalışıyoruz izlenimi veren rom neden incelensin ki? Artı 4.1.1 in 4.0.4 ten menü içeriği olarak da çok farkı yok. En önemli fark stabilite ve hız ise kararlı sürüm yayınlanır ve incelenmezse o zaman sonuna kadar eleştiririz.
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karizma6080 6 yıl
eediz
Experianc
eediz Yabanci sitelerde hizlanma olmadigi konusunda seyler yazilmis ne derece dogru
Sürüm Beta olduğundan , hala rehberde patlıyor cihaz.
bu ayın sonunda çıkar inşallah

Sürümle alakası yok. Samsungun sevmediğim tek özelliği bu zaten. rehber Galaxy S,S2 ve S3 tede geç açılıyor. Bi düzeltemediler gitti. Bari stock android rehberi kullansalar o canavar gibi ne kasma var ne gecikme..
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mesa13 6 yıl
Mesut abi de çeksede izlesek şu jely bean i s3 almadan :)
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mert1907 6 yıl
Red_Devil33
mert1907 DH editörlerinden rica ediyorum birisi Samsunga bada güncellemelerinin ne durumda olduğunu sorabilir mi? Bizede en azından TWnin yeni sürümünü felan verseler bari.
Kardeş varsayalımki bada 2.3 çıkardı sistem güncelledi eline ne geçecek Doğru dürüst bitane oyun bitane uygulama yok. sistem güncelense ne olur güncellenmese ne olur Samsung androidin ilk zamnlarında androide güvenmedi kendini güvenceye almak için badayı geliştirdi ama android beklemediklerinden daha hızlı gelişti ben bu şekilde düşünüyorum. Sana bi tavsiye o teli satabilirsen sat android al

Oyun ve uygulama kısmını geçtim bada 2.0 kasıyor arkadaşım, donuyor, takılıyor ve bazı özellikler kaybedildi gps konusunda ise hala bir iyileştirme yok. Telefonuda satmayı düşündüm ama tertemiz garantili cihazım da tek bir çizik bile yok ama satamıyorum IMEI'sı klonlandı ve sadece benim hattımda çalışıyor ki alan adamın BTK'ya başvurması lazım onunlada kimse uğraşmaz.
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Normandia_06 6 yıl
Alın bir nokia 3310 kullanın yok jelibon muş badaymış vadaymış saçma sapan boş işler !
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