Samsung Galaxy S III için Android 4.1.1 Jelly Bean versiyonlu test yazılımı internette yayınlandı





Samsung'un bu ay sonunda dağıtımını gerçekleştirmesi beklenen Galaxy S3 için Jelly Bean sürümü güncellemesinin ilk somut delili ortaya çıktı. Sammobile sitesi I9300 için hazırlanan test yazılımını internette yayınladı.

31 Temmuz tarihli Firmware, I9300XXDLG4 yapı numarası ve Android 4.1.1 işletim sistemi versiyonuna sahip. Test yazılımı olduğu ve resmi bir güncelleme olarak paketlenmediği için yüklenmesi halinde garantiyi bozacağı altı çizilerek belirtilmiş. Bu yüzden dosya ve yükleme detaylarını paylaşmayacağız. Daha önce resmi olmayan yazılımlar yükleyerek tecrübe edinmiş kullanıcıların denemesi tavsiye ediliyor.

Kullanıcı arayüzünde herhangi bir değişiklik yapılmadığı için genel olarak görünümün Ice Cream Sandwich'ten farklı olmadığını söyleyebilirsiniz. Jelly Bean'e eşlik eden yeni uyarı çubuğu ve arama motoru tabanlı dijital asistan hizmeti Google Now'ı test yazılımında tecrübe edebiliyorsunuz. Bununla birlikte yeni canlı duvar kağıtları, uykuda ve güvenli mod seçenekleri eklenmiş. Ancak bu modların test yazılımına özel olarak açık bırakıldığı tahmin ediliyor.

Android platformunun en hızlı ve en güvenli versiyonu olduğu yapılan analizler sonucu doğrulanan Jelly Bean için sabırsızlanan kullanıcılara ki hafta daha bekleyip resmi sürümü yüklemeleri tavsiyesinde bulunan Sammobile, Kies üzerinden ve OTA aracılığıyla son sürüm yükseltmeye ay sonunda erişebileceğimini öne sürüyor. Eğer iddia edildiği tarihte güncelleme dağıtılmaya başlarsa Samsung, yeni işletim sistemi sürümünü kaynak kodlar yayınlandıktan sonra yaklaşık bir buçuk ayda port etmiş olacak. Android 4.0 ICS için aylarca beklediğimizi göz önünde bulundurduğumuzda Google'ın son düzenlemeleriyle güncellemelerde yaşanan gecikmeleri sona erdirdiğini söyleyebiliriz.

Test yazılımıyla alakalı daha fazla detay için kaynak bağlantısını ziyaret edebilir ya da aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

http://www.sammobile.com/2012/08/16/i9300xxdlg4-galaxy-s-iii-android-4-1-1-jelly-bean-test-firmware/