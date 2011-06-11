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Samsung Galaxy S II'nin Türkiye lansman tarihi açıklandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,6b
1
57
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'un uzun süredir merakla beklenen yeni telefonu Galaxy S II'nin Türkiye lansman tarihi kesinleşti. Samsung Türkiye'den gelen bilgiye göre Galaxy S II, 15 Haziran'da yapılacak etkinlikle birlikte ülkemizde resmi olarak tanıtılacak ve ay sona ermeden önce satışa sunulmuş olacak. Dünya çapında 15 milyondan fazla satan Galaxy S modelinin yerini almak üzere hazırlanan Galaxy S II, sahip olduğu güçlü özelliklerle yeni nesil akıllı telefonlar arasında en güçlü modellerden biri olarak gösteriliyor ve dünya çapında yoğun ilgi gördüğü için talebin karşılanmasında sıkıntılar yaşandığı ifade ediliyor.

Samsung tarafından doğrulanan bilgiye göre, firma sadece anavatanı Güney Kore'de Nisan ayından bu yana 1 milyondan fazla Galaxy S II aktivasyonu gerçekleştirmiş durumda. Ülkenin en büyük mobil telefon operatörü olan SK Telecom, 550 binden fazla Galaxy S II aktivasyonu yaptığını açıklarken, ikinci büyük operatör olan KT Telecom 300 binin üzerinde, LG U+ ise 150 bin Galaxy S II aktivasyonu gerçekleştirmiş durumda. Bu rakamlar ışığında Güney Kore akıllı telefon pazarında lider pozisyona sahip olduğunu belirten Samsung, Galaxy S II modelini dünya genelinde 120 civarında ülkede satışa sunarak Galaxy S'in ulaştığı yüksek satış rakamının çok  daha üzerine çıkmayı hedefliyor.

4.3-inç büyüklüğündeki Super AMOLED Plus ekranıyla öne çıkan Galaxy S II'ye, 1.2GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemci güç veriyor. 1GB RAM ile gelen ve Android 2.3 işletim sistemine sahip olan Galaxy S II ülkemizde tüm operatörlerin mağazaları ile Teknosa ve MediaMarkt büyük teknolojil mağazalarından satın alınabilecek. Bununla birlikte Samsung Galaxy S II operatörler tarafından çeşitli paketler ile birlikte de sunulacak.

 

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niksaçmabişeybence 8 yıl en beğenilen
capon kızlar minicik olduğu için galaxy tab gibi duruyor
1 Yanıt Yanıtla +18
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EcZaNeT 8 yıl

wox

wave 2 kullanıyorum bu cihaz için telefonumu satışa çıkardım..bu galagxy s2 yi gördüm arkadaşımda almanyadan 1100 tl ye getirtmiş on numara cihaz.Türkiyede 1699 tl .çok pahalı ya.lcd tv alırım bu fiyata be...





1100 tl ye de lcd TV alabilirsiniz..

1699 tl yaklaşık TR de 400 litre benzin alırsınız.. suriyede 1000 litre den fazla benzin alırsınız.. almanya da 20 bin euro ya aldıgnız arabayı TR de 50 bin euroya alabilirsiniz.. maalesef TR boyle bir ülke .. nasıl ileri demokrasimiz var sa oylede ileri ekonomimiz var..
woxwave 2 kullanıyorum bu cihaz için telefonumu satışa çıkardım..bu galagxy s2 yi gördüm arkadaşımda almanyadan 1100 tl ye getirtmi...
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KayhanKaan 8 yıl
Ben telefonu eskittim bunlar memlekete daha yeni getiriyorlar

Samsung Sony nin izinden gidiyor galiba bu şekilde geç getirmeye devam ederse kendileri kaybeder.
Ben telefonu eskittim bunlar memlekete daha yeni getiriyorlarSamsung Sony nin izinden gidiyor galiba bu şekilde geç getirmeye devam ederse kend...
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2 Yanıt Yanıtla +4
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DEsemi22 8 yıl
4 gûndûr kulaniirum harika bir sey yapmislar eskiden hangi telefon olursa olsun ip4 den vaz gecemezdim ama samsung basardi:D
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burak_5866 8 yıl
ben bir tane telefon alacağım ve hedefim 4-5 sene kullanmak çok araştırdım ve 2 seçenek arasında kaldım.ya samsung galaxy s2 alacağım ya da nokia n8 tabi fiyatına göre yorum yapmanızı isteyeceğim sizden.siz olsanız hangisini kendinize alırsınız.not telefonda tüm özellikleri neredeyse sonuna kadar kullanan birisiyim.n8 in şu an ki durum fiyatı veya galaxy s2 ninde ileride ucuzlayacağı fiyatıda dikkate alabilirsiniz ben o kadar bekleyebilirim de.benim için önemli olan faydalı kaliteli ve karlı olan olmalı.cevabınızı merakla bekliyorum.teşekkürler.birde bu cihazda gps mevcut fakat kullanımı nasıl hiç bahsedilmemiş.n8 deki gibi bedavamı acaba?
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özer0334 8 yıl
fiyat açısından değerlendiriyorsan n8 alınabilir ama özellik olarak değerlendiriyorsan tabiki s2.
şuda var n8 yaklaşık 1000 tl'ye satılıyor.o fiyata bulabileceğin birçok android'li telefon var.symbian'nın dar hareket kabiliyetinde sıkışıp kalma bence




burak_5866

ben bir tane telefon alacağım ve hedefim 4-5 sene kullanmak çok araştırdım ve 2 seçenek arasında kaldım.ya samsung galaxy s2 alacağım ya da nokia n8 tabi fiyatına göre yorum yapmanızı isteyeceğim sizden.siz olsanız hangisini kendinize alırsınız.not telefonda tüm özellikleri neredeyse sonuna kadar kullanan birisiyim.n8 in şu an ki durum fiyatı veya galaxy s2 ninde ileride ucuzlayacağı fiyatıda dikkate alabilirsiniz ben o kadar bekleyebilirim de.benim için önemli olan faydalı kaliteli ve karlı olan olmalı.cevabınızı merakla bekliyorum.teşekkürler.birde bu cihazda gps mevcut fakat kullanımı nasıl hiç bahsedilmemiş.n8 deki gibi bedavamı acaba?

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huge_marv 8 yıl
sII de de android market yüklü değil dimi?? Yani root atmak gerekecek buna da?? Samsung ne zaman satmaya başlayacak bu unlock tlfonları??
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EcZaNeT 8 yıl

huge_marv

sII de de android market yüklü değil dimi?? Yani root atmak gerekecek buna da?? Samsung ne zaman satmaya başlayacak bu unlock tlfonları??

android market acık sadece paralı uygulamalarıda kullanmak için root yapman gerekebilir..
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burak_5866 8 yıl
buna 1699 tl vermek yerine yarı fiyatına n8 almak daha mantıklı.siz nasıl düşünüyorsunuz.
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wox 8 yıl

burak_5866

buna 1699 tl vermek yerine yarı fiyatına n8 almak daha mantıklı.siz nasıl düşünüyorsunuz.


yav gözünü seveyim git başka bi cihaz seç ama n8 c7 ve e7 alma..ne alırsan onları alma.
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yunuss.10 8 yıl
@ lazloo

Telefon kapaliydi anca elime alip inceledim


@ eczanet

1699 liraya Turkiyede 4500 litre su alirsiniz, Suriye de 1500 litre,

Turkiye de 4500 kg domates alirsiniz, Suriye de 1000 kg

Turkiye de 3500 tane ekmek alirsiniz „ Suriye de 2500 vs vs gibi bi urun nerede uretiliyosa, cok veye cikariliyosa orada ucuzdur . Ha burda uretilmiyosa sadece pazar ise saticinin insiyatifine kalmistir
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lazloo 8 yıl

yunuss.10

@ lazloo

Telefon kapaliydi anca elime alip inceledim


@ eczanet

1699 liraya Turkiyede 4500 litre su alirsiniz, Suriye de 1500 litre,

Turkiye de 4500 kg domates alirsiniz, Suriye de 1000 kg

Turkiye de 3500 tane ekmek alirsiniz „ Suriye de 2500 vs vs gibi bi urun nerede uretiliyosa, cok veye cikariliyosa orada ucuzdur . Ha burda uretilmiyosa sadece pazar ise saticinin insiyatifine kalmistir


Hımm...
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yunuss.10 8 yıl
Ben bugun elime aldim cok buyuk ama incecik


İns geldikten sonra daha da artmaz fiyati
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lazloo 8 yıl

yunuss.10

Ben bugun elime aldim cok buyuk ama incecik


İns geldikten sonra daha da artmaz fiyati


Ekran felan nasıl sence?
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BlessedSoul 8 yıl
Tanarri
Benmi yanlış hatırlıyorum yoksa bilen biri açıklarsa sevinirim bu telefonun 2 versiyonu olucaktı biri bu işlemciye sahip diğeride nvidia tegra işlemcisi olana açıkcası nvidia işlemcisi bulunan ve Android 2.3 yerine Android 3.0 bulunan bi telefon olsa hiç düşünmem tek istediğim bu özeliklerde bi telefon
yine yanlış bilmiyosam Android 2.3 tek çekirdek destekliyodu motorola atrix 4g videosundan bildiğim üzre soruyorum bunu ayrıca atrix 4g gelse samsung da beklemem ama işte..

Tegra2'li bir versiyon yok, zaten SGS2'nin işlemcisi Tegra2'den daha iyi. Ayrıca Honeycomb'lu bir telefon olmayacak fakat zaten Ice Cream Sandwich güncellemesi gelir.
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bodycik 8 yıl
Evet, benim bildiğim de Tegra2 GPU'lu versiyonu da olacaktı.. I9103 sanırım adı.. Ama daha çıkmadı sanırım
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Tanarri 8 yıl
Benmi yanlış hatırlıyorum yoksa bilen biri açıklarsa sevinirim bu telefonun 2 versiyonu olucaktı biri bu işlemciye sahip diğeride nvidia tegra işlemcisi olana açıkcası nvidia işlemcisi bulunan ve Android 2.3 yerine Android 3.0 bulunan bi telefon olsa hiç düşünmem tek istediğim bu özeliklerde bi telefon
yine yanlış bilmiyosam Android 2.3 tek çekirdek destekliyodu motorola atrix 4g videosundan bildiğim üzre soruyorum bunu ayrıca atrix 4g gelse samsung da beklemem ama işte..
Yanıtla
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k-s-r-g 8 yıl
Cidden pahalı. Beklemek lazım.
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Nike 8 yıl
Japonların elinde tablet gibi durmuş telefon dev gibi.
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