Samsung Galaxy S II'nin Türkiye lansman tarihi açıklandı

Samsung'un uzun süredir merakla beklenen yeni telefonu Galaxy S II'nin Türkiye lansman tarihi kesinleşti. Samsung Türkiye'den gelen bilgiye göre Galaxy S II, 15 Haziran'da yapılacak etkinlikle birlikte ülkemizde resmi olarak tanıtılacak ve ay sona ermeden önce satışa sunulmuş olacak. Dünya çapında 15 milyondan fazla satan Galaxy S modelinin yerini almak üzere hazırlanan Galaxy S II, sahip olduğu güçlü özelliklerle yeni nesil akıllı telefonlar arasında en güçlü modellerden biri olarak gösteriliyor ve dünya çapında yoğun ilgi gördüğü için talebin karşılanmasında sıkıntılar yaşandığı ifade ediliyor.

Samsung tarafından doğrulanan bilgiye göre, firma sadece anavatanı Güney Kore'de Nisan ayından bu yana 1 milyondan fazla Galaxy S II aktivasyonu gerçekleştirmiş durumda. Ülkenin en büyük mobil telefon operatörü olan SK Telecom, 550 binden fazla Galaxy S II aktivasyonu yaptığını açıklarken, ikinci büyük operatör olan KT Telecom 300 binin üzerinde, LG U+ ise 150 bin Galaxy S II aktivasyonu gerçekleştirmiş durumda. Bu rakamlar ışığında Güney Kore akıllı telefon pazarında lider pozisyona sahip olduğunu belirten Samsung, Galaxy S II modelini dünya genelinde 120 civarında ülkede satışa sunarak Galaxy S'in ulaştığı yüksek satış rakamının çok daha üzerine çıkmayı hedefliyor.

4.3-inç büyüklüğündeki Super AMOLED Plus ekranıyla öne çıkan Galaxy S II'ye, 1.2GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemci güç veriyor. 1GB RAM ile gelen ve Android 2.3 işletim sistemine sahip olan Galaxy S II ülkemizde tüm operatörlerin mağazaları ile Teknosa ve MediaMarkt büyük teknolojil mağazalarından satın alınabilecek. Bununla birlikte Samsung Galaxy S II operatörler tarafından çeşitli paketler ile birlikte de sunulacak.